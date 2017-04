FN gransker giftangrepet i Syria

* Kjemivåpenkonvensjonen er en internasjonal avtale som setter et totalforbud mot kjemivåpen og pålegger ødeleggelse av gjenværende lagre av slike våpen. Den skal også bidra til at farlige stoffer ikke kommer på avveie, slik at de ikke kan benyttes i produksjon av kjemiske våpen.

* Undertegnet i Paris 13. januar 1993. Trådde i kraft 29. april 1997.

* Organisasjonen mot forbud mot kjemiske våpen skal overvåke at konvensjonen overholdes av dem som har sluttet seg til den.

* OPCW, som har sete i Haag i Nederland, har 500 ansatte og et årlig budsjett på 700 millioner dollar.

* Konvensjonen er nå ratifisert av 189 land. Israel og Myanmar og Syria har undertegnet, men ikke ratifisert, avtalen.

* Nord-Korea, Angola, Egypt, Somalia og Sør-Sudan har verken skrevet under eller ratifisert konvensjonen.

