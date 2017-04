USA truer med å handle på egen hånd etter gassangrep

Det fikk USAs FN-ambassadør Nikki Haley til å reagere under det ekstraordinære møtet i sikkerhetsrådet onsdag.

– Hvor mange flere barn må dø før Russland bryr seg? Assad kommer ikke til å slutte å bruke kjemiske stridsmidler før Russland slutter å beskytte ham, sa hun, og viste fram bilder av to barn som ble drept i angrepet.

– Når FN gjennomgående mislykkes i sin plikt til å opptre samlet, er det tidspunkter i en nasjons liv der vi er nødt til å handle på egen hånd, fortsatte Hayley.

Tidligere på dagen hadde det russiske utenriksdepartementet uttalt at de mener teksten i forslaget til resolusjonen er «kategorisk uakseptabel, «antisyrisk» og at den «foregriper resultater av en gransking og umiddelbart fordeler skylden».

På en pressekonferanse tidligere onsdag sa den britiske utenriksministeren Boris Johnson at han ikke på noen måte kunne forstå at det dersom noen av landene i sikkerhetsrådet ikke ville støtte resolusjonen.

FIKK IKKE MEDHOLD: Storbritannias utenriksminister Boris Johnson uttalte før hastemøtet i FNs sikkerhetsråd at han ikke trodde noen land ville kunne motsette seg resolusjonen. Foto: Virginia Mayo / AP

– Jeg håper absolutt alle føler at de kan signere denne resolusjonen. Alt vi sier er at dette kjemiske angrepet bør fordømmes. Jeg tror ikke noen land, på noe vis kan motsette seg en slik resolusjon, sa Johnson på spørsmål fra NRK.

– Nervegass

Det var Storbritannia, sammen med Frankrike og USA, som innkalte til hastemøte i sikkerhetsrådet. Russerne, som er nære allierte av Syrias president Bashar Al-Assad, hevder at det ikke ble benyttet kjemiske våpen under angrepet tirsdag.

Det russiske forsvaret hevder kjemikaliene ble spredt etter at et våpenlager og ammunisjonslager tilhørende opprørere ble truffet.

Flere titalls mennesker, mange av dem barn, ble drept. Ifølge eksilgruppa Syrian Observatory for Human Rights (SOHR) skal så mange som 72 ha mistet livet, og 20 av dem skal være barn.

Hjelpeorganisasjonen Leger uten grenser (MSF) sier onsdag ettermiddag at symptomene til pasientene som ble rammet av angrepet er forenelige med bruk av nervegass som sarin. Tidligere på dagen hevdet Verdens helseorganisasjon (WHO) det samme.

Denne uken har FN og EU-landene samt Kuwait, Qatar og Norge vært samlet til internasjonal Syria-konferanse i Brussel. Utenriksminister Børge Brende sier han vil avvente å konkludere med hvem som sto bak angrepet mot Khan Sheikhoun.

Brende: Assad har ingen fremtid

– Det man vet er at president Assad har brukt kjemiske våpen mot sitt eget folk tidligere. Det er en krigsforbrytelse. Hvem som har ansvaret og hva som skjedde i det helt forferdelige og barbariske angrepet nå må vi komme til bunns i. De som står bak det skal holdes ansvarlige, sier Brende til NRK.

I BRUSSEL: Norges utenriksminister Børge Brende og EUs utenrikssjef Federica Mogherini møtte NRK under EUs store Syria-konferanse onsdag. Foto: Filip Hyugens / NRK

Utenriksministeren påpeker at Norge mener at president Assad ikke har noen fremtid, og at en politisk løsning på konflikten må innebære at Assad «fases ut».

– Det viktigste nå er å befri de områdene som ISIL har kontroll på. Det er den verste terrororganisasjonen vi har sett i nyere tid, og de som bor i områdene ISIL har kontroll på opplever så forferdelige forhold at vi er forpliktet til å befri områdene. Så er det viktig at de selv må få bestemme over områdene når de er befridd og at Assad ikke rykker inn, sier Brende.