Tybring-Gjedde: Virker som Trump er i mental ubalanse

– Helt siden valgnederlaget har hans tilstand blitt verre og verre. Oppfordringen han kom med i går om å gå mot kongressbygningen, skremmer meg, sier Christian Tybring-Gjedde til NRK.

Han sikter til talen Donald Trump holdt i Washington, noen timer før politikerne i den amerikanske nasjonalforsamlingen skulle gå i gang med å godkjenne presidentvalgene i de 50 delstatene og formelt erklære Demokratenes tidligere visepresident Joe Biden for landets neste president.

En kvinne ble skutt inne i Kongressen i det hun og andre forsøkte å trenge seg inn i en av kongresssalene, hvor godkjenningsprosedyren var i gang. Tre personer er døde av andre årsaker i forbindelse med opptøyene.

Trump til demonstrantene: – Gå hjem

Mener Trump bør gå av før tiden

Den norske stortingsrepresentanten har to ganger nominert den amerikanske presidenten til Nobels fredspris, for hans utenrikspolitiske gjerninger.

Nå er han ikke sikker på om Trump lenger er skikket til å være USAs president.

– Akkurat nå vet jeg ikke om han burde sitte en uke til eller gå av med en gang, sier Tybring-Gjedde.

I USA er det personer både på demokratisk og republikansk side som tar til orde for at visepresident Mike Pence må få med seg resten av regjeringen på å ta i bruk USAs 25. grunnlovstillegg, som åpner for å avsette presidenten.

Det betyr å erklære at president Trump ikke lenger er skikket til å fortsette som president.

Christian Tybring-Gjedde mener Donald Trump viser tegn på mental ubalanse. Foto: Ole Berg-rusten / NTB

Mener Trump har hisset opp massene

Christian Tybring-Gjedde sier at enkeltpersonene som stod bak inntregningen i Kongressen og utførte hærvær må stå ansvarlig for sine kriminelle handlinger.

Men han mener også at det ikke er noen tvil om at Trump har hisset opp massene og oppildnet dem til å forsvare de uriktige påstandene om at det var han, og ikke Biden, som vant valget.

– Han kom med ting som er helt uakseptable. Og det demonstrantene forstod med dette, var en kommunikasjon – en underkommunikasjon – om at de skulle reagere.

– Når de reagerer så sterkt som de gjør, kunne Trump selvsagt ikke kontrollere det. Men det er ikke overraskende at de virkelig blir sinte, hvis de faktisk mener at Trump vant valget, sier Tybring-Gjedde.

Må forsone landet

I en tale, mens de dramatiske bildene fra Kongressen utspilte seg på amerikansk tv, sa påtroppende president Joe Biden at demokratiet i USA er under press.

Den erfarne politikeren og tidligere visepresidenten har de siste årene gjentatt at USA må snu, før det er for sent. At respekten, anstendigheten og toleransen må tilbake, både i politikken og samfunnet.

Han gjorde det klart at presidenten har hovedansvaret for det han sier en mindre gruppe av Trumps tilhengere står bak.

– Kaosscenene i hovedstaden reflekterer ikke det ekte USA, det representerer ikke hvem vi er. Vi er bedre enn dette, sa Biden.

Biden: – Demokratiet er under angrep

Den norske stortingsrepresentanten mener alle amerikanere har et ansvar for å få segregeringen og splittelsen i samfunnet tilbake, og at alle må bidra.

– Det er mange dimensjoner i denne splittelsen; hudfarge, kjønn, seksuell orientering. Alle disse splittelsene gjør at retorikken må være annerledes. Man kan ha ulike synspunkter, og må akseptere det. Men man kan ikke oppfordre til det som Trump nå har gjort, i den situasjonen USA er i, sier Christian Tybring-Gjedde.

– Hva må Biden nå gjøre, når han tar over som president 20. januar?

– Nå tror jeg retorikken er viktig at han får på plass. At han har en forsonende retorikk. Det vil sikkert ta en del tid før han implemterer ulike politiske løsninger, men han bør være varsom med det den første tiden hvis han ønsker å endre lovgivningen på generell basis. og at han bruker denne tiden på å samle og forsone USA .

– Det er mulig å gjøre og det blir hans oppgave som president, sier Christian Tybring-Gjedde.