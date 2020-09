Trump ble onsdag nominert for andre gang til fredsprisen av Frp-politiker Christian Tybring-Gjedde.

Tybring-Gjedde, som er andre nestleder i Stortingets utenriks- og forsvarskomité, mener Trump må få fredsprisen for avgjørende bidrag til avtalen som normaliserer forholdet mellom Israel og De forente arabiske emirater. En avtale som mange håper skal etterfølges av andre arabiske land, for å skape mer fredelige forhold i Midtøsten.

Urix forklarer: Et diplomatisk jordskjelv i Midtøsten

Christian Tybring-Gjedde sier til det franske nyhetsbyrået AFP at Nobelkomiteen bør unngå å legge vekt på kontroversene rundt Trumps splittende stil og heller se på resultatene og hva som er oppnådd.

– Det er ikke personligheten som avgjør om noen tildeles prisen, men hva personen virkelig har oppnådd for å bidra til fred i verden, sier den norske stortingsrepresentanten.

Trump takker på Twitter

– Takk skriver Trump i flere meldinger og innlegg på Twitter der han blir gratulert med nominasjonen eller retvitret nyhetsartikler om nominasjonen.

Laster Twitter-innhold Kunne ikke laste innhold, men du kan gå til twittermeldingen.

Trump har tidligere klaget over at han ikke har blitt vurdert mer seriøst til den gjeve prisen, og har uttrykt bitterhet med tanke på at hans forgjenger Barack Obama fikk den i 2009.

– De ga den til Obama. Han visste ikke engang hva han fikk den for. Han var der i 15 sekunder, og han fikk Nobelprisen. Jeg kommer trolig ikke til å få den, men det er OK, sa Trump i fjor.

I januar i år mente presidenten at han burde fått prisen som gikk til Etiopias statsminister Abiy Ahmed.

– Jeg skal fortelle dere om Nobels fredspris. Jeg gjorde en avtale. Jeg reddet et land. Og jeg hørte nettopp at lederen av det landet nå får Nobels fredspris for å ha reddet landet. Jeg sa: Hva – hadde jeg noe å gjøre med det? Ja! Men, som dere vet, det er slik det er. Så lenge vi vet, er det det som teller, sa presidenten på et valgmøte i delstaten Ohio.

Laster Twitter-innhold Kunne ikke laste innhold, men du kan gå til twittermeldingen.

Trump-advokat mener Obama bør gi tilbake prisen

Det hvite hus kunngjorde den nye nominasjonen på sin offisielle twitter-konto.

Laster Twitter-innhold Kunne ikke laste innhold, men du kan gå til twittermeldingen.

Presidentens indre krets var også raskt ute med reaksjoner.

Jared Kushner, Trumps svigersønn og rådgiver i Det hvite hus som har vært sentral i utformingen av avtalen mellom Israel og De forente arabiske emirater, sier presidenten er «veldig beæret over å ha blitt nominert».

– Alle USAs allierte føler at de er mye nærmere USA, og nå knyttes de tettere sammen og bryter barrierer som folk ikke trodde var mulig å bryte. Det er virkelig en håpefull tid for Midtøsten, sier Kushner.

Bare to ganger tidligere har arabiske land inngått avtaler med Israel: Egypt i 1979 og Jordan i 1994.

Presidentens rådgiver og svigersønn Jared Kushner avbildet på flyplassen i Tel Aviv i Israel 31. august 2020, før den amerikanske-israelske delegasjonen satte kursen mot Abu Dhabi, De forente Foto: Pool / Reuters

Trumps advokat, uformelle rådgiver og tidligere New York-ordfører Rudy Giuliani støtter Trump og mener Obama burde levere tilbake fredsprisen han fikk for 11 år siden.

Laster Twitter-innhold Kunne ikke laste innhold, men du kan gå til twittermeldingen.

Etter at flere av de store amerikanske mediene og internasjonale nyhetsbyråer omtalte nominasjonen, har det vært stor aktivitet på sosiale medier, med argumenter for og mot en mulig fredspris til den amerikanske presidenten.

Laster Twitter-innhold Kunne ikke laste innhold, men du kan gå til twittermeldingen.

Nominerer Trump for andre gang

Det er andre gangen Christian Tybring-Gjedde nominerer Trump til fredsprisen.

Sammen med partifelle og stortingsrepresentant Per-Willy Amundsen ba han i 2018 om at den amerikanske presidenten fikk prisen for sin tilnærming til Nord-Korea og samtalene han da førte med landets leder, Kim Jong-un.

Mathilde Tybring-Gjedde er politiker for Høyre og sitter for tiden på Stortinget, i likhet med sin far. Hun er ikke enig i nominasjonen.

I en e-post til den amerikanske fjernsynsstasjonen CBS skriver hun at hun tar avstand fra Trump som en egnet kandidat.

– CBS spurte meg hva jeg mener om saken og da var det vanskelig å ikke svare. Svaret er at jeg ikke mener Donald Trump kvalifiserer, sier Mathilde Tybring-Gjedde til Dagsavisen, og legger til:

– Jeg tror det er et lite mindretall i det norske politiske landskapet som støtter en Trump-nominasjon, og det hadde vært rart om jeg ikke kommenterte det til CBS når de spurte.

Selv har hun troen på at det kan komme gode tverrpolitiske forslag fra norske stortingspolitikere, og mener det som skjer i Hviterussland er interessant når fredsprisen for 2021 skal vurderes.

Nominasjonsfristen for årets pris gikk ut 1. februar.

Disse kan nominere til fredsprisen Ekspandér faktaboks Medlemmer av nasjonalforsamlinger og nasjonale regjeringer (statsråder), samt sittende statsoverhoder

Medlemmer av Den internasjonale voldgiftsdomstolen i Haag og av Den internasjonale domstolen i Haag

Medlemmer av l'Institut de Droit International

Universitetsprofessorer, professorer emeriti og førsteamanuenser i historie, samfunnsvitenskap, rettslære, filosofi, teologi og religionsvitenskap, samt universitetsrektorer, universitetsdirektører og direktører for fredsforskningsinstitutter og institutter for internasjonal politikk

Personer som er tidligere mottakere av Nobels fredspris

Medlemmer av hovedstyret eller tilsvarende organ i organisasjoner som er tidligere mottakere av Nobels fredspris

Fungerende og tidligere medlemmer av Den Norske Nobelkomite (fungerende komitémedlemmer må fremme sine forslag senest på første komitémøte etter 1. februar)

Tidligere konsulenter for Den Norske Nobelkomite Nobelkomiteen offentliggjør ikke hvem som er nominert til fredsprisen og navnene både på nominerte og hvem som nominerte dem, skal etter reglene holdes hemmelig i 50 år. Men det hender at de som nominerer opplyser hvem de har nominert. Kilde: NRK og Nobelinstituttet

Trump nominert før

Den sittende amerikanske presidenten har de siste årene blitt nominert til Nobels fredspris.

Tidlig i februar 2019 fortalte Trump at han var blitt nominert av Japans statsminister Shinzo Abe for arbeidet på Korea-halvøya. Abe selv har ikke bekreftet dette.

I 2018 ble Trump nominert av 18 republikanske senatorer i tillegg til de to norske Frp-politikerne for USAs nye kontakt med Nord-Korea og forsøkene på å stagge Nord-Koreas atomvåpenplaner.

En tredje nominasjon det året viste seg å være falsk, noe som vakte internasjonal oppsikt. Det amerikanske føderale politiet FBI ble koblet inn i etterforskningen, uten at man kom noen vei og saken ble etterhvert henlagt.