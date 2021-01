Biden i ferd med å godkjennes som USAs president

Kongressen er igjen samlet for å godkjenne valgresultatet for at Joe Biden skal kunne innsettes som USAs neste president 20. januar 2021.

– Til dere som sørget for kaos i vår kongressbygning i dag: Dere vant ikke. Vold vinner aldri. Frihet vinner. Og dette er fortsatt folkets hus. La oss vende tilbake til arbeidet.

Det sa visepresident Mike Pence da Kongressen kom tilbake for å gå gjennom valgresultatet.

FORTSETTER: Visepresident Mike Pence i Kongressen. Foto: AP

Flere av republikanerne som hadde varslet protest mot resultatet, har valgt å trekke den. Men ikke alle.

Sju republikanske senatorer stemte for å avvise valgresultatet i Pennsylvania. Det samme gjorde 80 republikanere i Representantenes hus. Dermed må Kongressen debattere og stemme på nytt, før Biden får godkjent valgmennene herfra.

Debatten om valgresultatet i Pennsylvania ble akkurat ferdig i Representantenes Hus.

132 republikanere stemte mot å godkjenne resultatet.

Det er ikke nok, og resultatet blir godkjent.

En demonstrant poserte med en statue av tidligere president Gerald Ford inne i Kongressen. Foto: SAUL LOEB / AFP

– Dere støtter et kupp

Hver delstats valgresultat skal gås igjennom og godkjennes. Hvis minst en senator og en representant for Huset har innsigelser, skal de to kamrene diskutere resultatet for så å stemme over godkjenningen igjen. Dette er vanligvis en formalitet. Men ikke i år.

Kongressen hadde bare godkjent 12 valgmannsstemmer, da de ble avbrutt av voldelige opprørere som tok seg inn i Kongressen.

Les også: Fire døde da Trump-tilhengere stormet Kongressen – presidentens tale fordømmes

Flere representanter holdt følelsesladde innlegg om beleiringen.

– De som stemmer mot dette resultatet, støtter et kupp. Volden vi så her i dag var et direkte resultat av de giftige løgnene Donald Trump gjentok igjen og igjen i over to måneder, sa demokraten Elizabeth Warren i sin innledning.

DERE STØTTER ET KUPP: Senator Elizabeth Warren med klar beskjed til republikanerne som fortsatt avviser valgresultatet. Foto: Erin Scott / Reuters

Republikaneren Mitt Romney ber sine partifeller fortelle velgerne sannheten.

– Det beste vi kan gjøre for å vise respekt for velgerne som er opprørt, er å fortelle dem sannheten, sa Romney og oppfordret sine kolleger til ikke å stemme for innsigelser mot sertifiseringen av valgresultatet.

Romney gir Donald Trump mye av skylden for det voldelige opprøret.

– Det som skjedde her i dag var et opprør oppildnet av presidenten i USA, sa Romney i et følelsesladd innlegg.

Protesterer mot resultatet

Seks senatorer stemte tidligere for å avvise valgresultatet fra Arizona. Senator og tidligere presidentkandidat for republikanerne, Ted Cruz, var blant dem.

PROTEST: Ted Cruz støtter fortsatt ikke valgresultatet. Foto: MARK WILSON / AFP

Over 50 republikanere i Representantenes hus støttet også innsigelsene mot valgresultatet i Arizona.

