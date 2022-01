Tusener samlet til Trump-møte i Arizona

Folkemøtet er den tidligere presidentens første siden oktober 2021.

Flere tusen hadde møtt opp, og flere hadde reist lang for å se den tidligere amerikanske presidenten tale. Tilhengerne kom blandt annet fra Florida og Texas.

Flagg med påskriften «Trump 2020» og «Trump 2024» vaiet i ørkenvinden.

– Det er feststemning her, sa Jonathan Riches, som er på et Trump-folkemøte for 40. gang i følge NTB.

Gjentok valgpåstander

Trump gikk på scenen klokken 3 natt til søndag norsk tid. Han kom med hard kritikk mot politikerne i senatet og representantenes hus.

– Vi har fått nok av at politikerne i Washington skal kontrollere livene våre. Vi har fått nok av påleggene, sa Trump.

Trump gjentok dermed påstandene han har kommet med mange ganger før, men som har blitt avkreftet fra flere hold.

– Vi vant valgene. Vi vant dem stort. Vi kan ikke la dem slippe unna med det, sa Trump videre.

Etter valget kom det flere påstander om valgfusk i Arizona. Det store flertallet ble avvist uten at det ble reist noen kriminelle anklager, offentliggjorde myndighetene på fredag.

–Selv om vi kunne dokumentere tilfeller hvor velgere hadde sendt inn mer enn én stemme, er det lite eller ingen bevis for at disse menneskene handlet med bevissthet om at deres handlinger kunne resultere i at flere stemmer ble talt, sa fylkesadvokat i Pima Laura Conover i en uttalelse.

– Største fremmøtet

Møtet i Arizona var årets første for Donald Trump. Han skulle egentlig ha holdt en pressekonferanse på årsdagen til stormingen av kongressen 6.januar, men valgte å avlyse den. Han varslet i stedet at han skulle holde folkemøte i Arizona lørdag 15.januar.

Trump sa lørdag at dette er «den største» folkemengden og at «den rekker lenger enn øyet kan se». Søndag morgen foreligger det ingen tall på hvr mange som faktisk deltok på folkemøtet.

Tidligere har titusner møtt frem på hans mange folkemøter. Etter at han tapte valget mot Joe Biden, har fremmøtet på folkemøtene hans falt. Ifølge nyhetsbyrået AFP så lørdagens fremmøte ut til å være langt lavere enn ved tidligere folkemøter.