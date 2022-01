– Du kan ikke elske landet ditt bare når du vinner. Du kan ikke følge loven bare når det passer deg. Du kan ikke være patriotisk når du omfavner og muliggjør løgner, sier Biden i en tale ett år etter at TV-bildene fra Capitol Hill sjokkerte en hel verden.

En voldelig mobb, som gjentok Donalds Trumps påstander om at valget var «stjålet», stormet Kongressen i Washington D.C og truet blant annet med å henge daværende visepresident Mike Pence. En person ble skutt og drept av politiet og fire andre døde i tumultene.

– For første gang i historien, tapte ikke bare presidenten et valg, han forsøkte også å hindre en fredelig maktovertakelse da en voldelig mobb stormet Kongressen, sier Biden.

Biden nevnte ikke Trump ved navn, men det var ingen tvil om hvem Biden siktet til. Han mener den tidligere presidenten bærer et stort ansvar for det som skjedde, ikke minst at situasjonen fikk utfolde seg så lenge som den gjorde.

– Han gjorde ingenting i flere timer mens Kongressen var under angrep. Han satt rolig og så på TV, sier Biden om Trump.

Biden kom også med en advarsel:

– Løgnene som drev sinnet og galskapen den dagen er ikke borte, sier han.

Politi forsøker å holde tilbake Trump-tilhengere utenfor Kongressen 6. januar 2021. Foto: ROBERTO SCHMIDT / AFP

– Han lette bare etter en unnskyldning

Løgnene Biden henviser til, er Donald Trumps gjentatte påstander om at Joe Biden vant presidentvalget i 2020 ved hjelp av juks med stemmesedlene.

Hverken Trump eller noen av hans allierte har klart å bevise påstandene.

Søksmål etter søksmål ble avvist av domstolene, ofte av dommere som Trump selv hadde satt inn.

– Stemmene ble talt på nytt i stat etter stat, sier Biden.

Allerede før valget hevdet Trump at det kunne bli jukset med stemmesedlene. Særlig poststemmer, som vanligvis gir flere stemmer til demokratene enn til republikanerne, mente han var suspekt.

Senator Bernie Sanders advarte allerede den gang at Trump kunne finne på å erklære seier på valgdagen før alle poststemmene var talt opp – ikke ulikt det som faktisk skjedde.

– La oss være ærlige om hva som skjedde i 2020. Allerede før valget startet sådde den tidligere presidenten tvil om valgresultatet. Han bygget opp løgnen sin over måneder, sier Biden i dag.

– Det var ikke basert på noen fakta. Han lette bare etter en unnskyldning, noe som kunne skjule sannheten.

Hevder Trump er en trussel mot demokratiet

Biden gjorde også et poeng av at Trump og flere av tilhengerne hans tidvis har referert til mobben som «patrioter».

– Var det det du tenkte da du så mobben angripe Kongressen, ødelegge eiendom, gjøre fra seg i gangene, endevende skrivebordene til senatorer og andre representanter og jakte på medlemmer av kongressen? Patrioter? Det er ikke slik jeg ser dem, sier Biden.

– De som stormet Capitol, de som satte det i gang og som oppfordret til det, holdt en kniv mot USAs strupe.

Biden mener tidligere president Trump fortsatt utgjør en trussel mot demokratiet.

– Nå er det opp til oss alle sammen. Vi, folket, å beskytte lov og orden. Det er opp til oss å beskytte demokratiets flamme. Og holde løftet om USA i live, sier han i talen.

Trump: – Politisk teater

Tidligere president Donald Trump. Foto: Seth Wenig / AP

Tidligere president Trump svarte på talen gjennom å kritisere Bidens presidentskap.

– Biden, som ødelegger landet vårt med sin sinnssyke politikk med åpne grenser, korrupte valg, katastrofal energipolitikk (...), brukte mitt navn i dag i et forsøk på å splitte Amerika ytterligere. Dette politiske teateret er en distraksjon fra det faktum at Biden har mislyktes totalt, sier Trump i uttalelsen.

Joe Biden får og kritikk av republikanernes leder i Senatet, Mitch McConnell, som mener at talen er et forsøk på å politisere det som skjedde 6. januar.

– Den 6. januar var en mørk dag for kongressen og vårt land. Det har vært slående å se at noen demokrater har forsøkt å utnytte denne hendelsen til å fremme sine partipolitiske mål, sa McConnell ifølge Reuters.

Liz Cheney: – Trusselen fortsetter

Det var likevel ikke alle republikanere som var like kritiske til Joe Biden. Flere brukte årsdagen til å kritisere tidligere president Donald Trump.

Liz Cheney, som er nestleder for komiteen som gransker stormingen av kongressen 6. januar, og republikansk medlem av Representantenes hus, mener at så lenge Donald Trump fortsetter å påstå at valget var rigget, så vil trusselen fortsette.

Republikansk senator Mitt Romney Foto: Nyhetsspiller

– Våre institusjoner blir holdt sammen på grunn av de menneskene som var villig til å stå opp mot presset fra tidligere president Donald Trump.

Senator, og tidligere presidentkandidat for republikanerne, Mitt Romney, mener at man ignorerer lærdommen fra 6. januar på egen risiko.

– Demokratiet er skjørt, det kan ikke overleve uten ledere med integritet og som bryr seg mer om styrken til vår republikk enn om å vinne neste valg.

Hyller politiet

Lederen i Representantenes hus hyllet politiets og de ansatte i kongressen som kjempet som opprørerne den 6. januar.

– De var forsvarere av vårt demokrati den dagen og dagene etter. Deres patriotisme fortsetter å være en inspirasjon, sa hun på talerstolen i Representantenes hus.

Hun takket dem for at dem for at de gjorde det mulig å gjennomføre maktovertakelsen mellom Trump og Biden på en fredfull måte.

Det ble holdt ett minutts stillhet for de politifolkene som mistet livet under stormingen av kongressen.