Under et intervju på ABCs «This Week» sist søndag sa Rounds at presidentvalget i 2020 var «så rettferdig som noe vi har sett».

Rounds sa at de hadde sett på over 60 forskjellige anklager om valgjuks i flere stater, skriver CNN.

– Selv om det var noen misligheter, var det ingen misligheter som ville endret utfallet i en enkelt delstat, sa han.

Donald Trump tapte valget med 232 valgmenn mot 306 for Joe Biden. Skulle Trump ha vunnet, måtte han ha vunnet flere av delstatene som Biden vant.

– Valget var rettferdig, som vi har sett. Vi republikanerne vant rett og slett ikke presidentvalget, fortsatte Rounds.

Konservativ fra konservativ delstat

Rounds er republikansk senator fra Sør-Dakota, en av de mest Trump-vennlige delstatene.

I 2020 vant Donald Trump presidentvalget i South Dakota med 61,77 prosent mot 35,61 prosent for Joe Biden. Bare seks andre delstater ga Trump en større seiersmargin.

Selv er også Rounds en av de mest konservative republikanske senatorene. I fjor ble han hedret av American Conservative Union (ACU) for å ha stemt «riktig» i 86 prosent av tilfellene.

6. januar i år – på ettårsdagen for stormingen av Kongressen – samlet tilhengere av Donald Trump seg utenfor St. Patrick-katedralen i Washington for å vise ham sin støtte. Foto: Yuki Iwamura / AP

Skjelt ut av Trump

Mandag slo ekspresident Trump tilbake. Han kalte Rounds en «tosk» og brukte sitt favorittuttrykk om republikanere som ikke støtter ham og kalte Rounds «RINO». Det står for «Republican in name only» – «Republikaner bare i navnet».

– Senator Mike Rounds fra den fantastiske delstaten South Dakota ble akkurat politisk korrekt om presidentvalget i 2020, sa Trump.

Trump gjentok sin påstand om a det var masse bevis for valgjuks Wisconsin, Georgia, Arizona, Michigan, Pennsylvania og andre delstater.

– Han sa at valget var i orden, er han gal eller bare dum?, spurte Trump om senatoren fra Sør-Dakota.

Rounds fikk støtte

Så langt utviklet historien seg som normalt for republikanere som sier noe Trump ikke liker.

Men denne gangen skjedde det også noe mer. Rounds fikk støtte av flere ledende republikanere, skriver CNN.

– Jeg tenker at senator Rounds sa sannheten om hva som skjedde i 2020-valget. Og jeg er enig med ham, sa republikanernes minoritetsleder i Senatet, Mitch McConnell, til CNN.

McConnell var kritisk til Trump rett etter stormingen av Kongressen 6. januar i fjor, men har siden vært taus om presidenten.

– Jeg har lenge ment at valget ikke ble stjålet – i hvert fall ikke i den grad at det var ulovlig, sa senator Kevin Cramer fra Nord-Dakota.

Også Rounds senator-kollega fra Sør-Dakota, John Thune, ga ham støtte. – Jeg sier til min kollega, velkommen til klubben, sa Thune.

Kamp om partiet

Siden tapet i presidentvalget har Donald Trump brukt mye tid på å hevde at valget ble stjålet.

Andre republikanere vil at partiet heller skal se fremover, mot mellomvalget i 2022 og presidentvalget i 2024.

Rounds sier at han frykter at snakket om at valget i 2020 ble stjålet vil føre til republikanske velgere lar være å stemme ved fremtidige valg.

– Vi vil at de skal ha tro på valgprosessen. Vi vil at de skal føle at de er en del av dem og at deres stemme virkelig teller, sier Rounds.

Etter valgnederlaget har Trump beholdt sitt grep på Det republikanske partiet, skriver The Economist.

En meningsmåling fra Pew i oktober i fjor viste at 66 prosent av republikanerne vil at Trump fortsatt skal være viktig i partiet.

Samtidig vet alle at Trump vil være 78 år gammel i 2024 og at det ikke er sikkert at han vil være partiets presidentkandidat.

Reaksjonene etter utskjellingen av Rounds kan være et tegn på at flere i partiet tør å uttale seg skeptiske til Trump.