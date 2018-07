Trump sier han vil holde Putin personlig ansvarlig for russisk innblanding i valget

I dagene etter toppmøtet mellom USAs president Donald Trump og Russlands president Vladimir Putin har det vært stor usikkerhet rundt hva Trump sa til sin russiske motpart under møtet.

I et intervju med CBS sa Trump at han, som han har sagt «gjentatte ganger tidligere» at han mener at Russland forsøkte å påvirke det amerikanske presidentvalget i 2016.

På spørsmål om Trump fordømmer Putin for dette, og om han holder ham personlig ansvarlig, svarte Trump:

– Vel, jeg kommer til, fordi han er landets leder. Akkurat som jeg vurderer meg selv som ansvarlig for det som skjer i dette landet. Så som landets leder, må man holde han ansvarlig, ja, svarte Trump.

Helomvending

Det er imidlertid det motsatte av hva den amerikanske presidenten sa under pressekonferansen etter møtet med Putin mandag.

– Jeg har stor tillit til etterretningsfolkene mine, men jeg kan fortelle dere at president Putin var ekstremt sterk i sine benektelser i dag, sa Trump i Helsingfors.

– Han sa at det ikke var Russland. Jeg skal si dette: Jeg ser ingen grunn til at det skulle ha vært det, fortsatte han.

USAs president møtte massiv kritikk for uttalelsene blant både demokrater og republikanere. Dagen etter snudde han på flisa, og hevdet at han forsnakket seg i Helsingfors, og at han godtar amerikansk etterretnings konklusjon om russisk innblanding i presidentvalget i 2016.

Vil ha forklaring

Onsdag ble det enda mer forvirring da det kunne virke som om Trump mener at Russland ikke utgjør noen trussel for amerikanske valg.

Da en journalist spurte han om Russland fremdeles angriper USA, sa Trump:

– Takk skal du ha. Nei, mens han ristet på hodet.

– Nei? Tror du ikke at det er et faktum?, spurte så journalisten videre.

– Nei, sa Trump på nytt.

Noen timer senere sa pressetalskvinne i Det hvite hus, Sarah Sanders, at Trump sa «nei» til flere spørsmål fra journalister, ikke til om han tror at Russland har fortsatt å angripe USA.

Demokrater i Kongressen har etter forvirring rundt hva de to presidentene snakket om under møtet, ønsket at president Trump sin tolk i Helsingfors skal forklare seg om hva som ble sagt mellom Trump og Putin, melder AFP.

Senator Bob Menendez, demokratenes gruppeleder i komiteen, sier at de ønsker innsyn i tolkens notater. Det er likevel ikke ventet at Det hvite hus vil godta kravet.