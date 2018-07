Trump gjør helomvending om Russland-uttalelse: – Jeg trodde det var opplagt

Donald Trump har fått kraftig kritikk, også fra andre republikanere, etter hans uttalelser i kjølvannet av mandagens møte med Russlands president Vladimir Putin i Helsingfors. Tirsdag droppet Det hvite hus den daglige pressebrifingen. I stedet møtte Trump journalister i Det ovale kontor, for å snakke om Finland-turen.

Ifølge nyhetsbyrået Ap sier Trump nå blant annet at han har «full tillit til amerikansk etterretning».

Trump påpeker at han ikke mener at Russlands handlinger faktisk påvirket utfallet av presidentvalget i 2016, men sier samtidig at han aksepterer konklusjonen fra amerikansk etterretning om Russland forsøkte å påvirke resultatet.

– Jeg føler veldig sterkt at selv om Russlands handlinger ikke hadde noen påvirkning på utfallet av valget, og la meg være helt tydelig når jeg sier dette – og jeg har sagt det mange ganger – godtar jeg at konklusjonen fra vårt etterretningsmiljø, om at russisk innblanding fant sted.

Bommet på ordene

Det er særlig uttalelsene Trump mandag kom knyttet til russisk innblanding under det amerikanske presidentvalget i 2016 som har fått det til å koke for mange amerikanere.

På direkte spørsmål fra en journalist om hvem Trump stoler mest på; amerikansk etterretning – som mener det foreligger russisk innblanding, eller Putin – som avviser dette – svarte Trump, med Putin ved siden av seg på podiet, at den russiske presidenten hadde avgitt «en kraftig benektelse» under deres møte, og la til at han «ikke så noen grunn til at Russland skulle gjøre noe slikt».

Tirsdag kveld sier Trump til journalister på Det ovale kontor at det han egentlig mente å si, var at han ikke så noen grunn til at Russland ikke skulle ha blandet seg i valget, ifølge Reuters.

– Jeg kom tilbake, og jeg tenkte «hva er greia», og så gikk jeg gjennom et klipp av et svar jeg ga. Jeg ser nå at det er behov for ytterligere presisering. Det skulle være opplagt, jeg trodde det var opplagt, men jeg vil gjerne få presisere, i tilfelle det ikke var det, sier Trump til journalistene, før han fortsetter:

– I en nøkkelsetning, sa jeg ordet «ville» («would»), i stedet for ordene «ville ikke» («wouldn’t»). Setningen skulle ha vært: «Jeg ser ikke noen grunn til hvorfor det ikke skulle være Russland».

– Det er på måte en dobbel negativ. Dere kan ta med det, jeg tror det er ganske oppklarende, forklarte den amerikanske presidenten.

USAs president Donald Trump og Russlands president Vladimir Putin møttes mandag i Helsingfors. Nå sier Trump at han uttalte seg upresist på en pressekonferanse i etterkant av møtet. Foto: BRENDAN SMIALOWSKI / AFP

Tiltalte GRU-agenter

Fredag ble kjent at spesialetterforsker Robert Mueller har tiltalt 12 russiske etterretningsagenter for hackingen av Demokratene i valgkampen i 2016.

Tirsdag passet Trump samtidig på å si at hans administrasjon kommer til å jobbe iherdig for å hindre at Russland blander seg inn i det kommende mellomvalget i USA.

I forbindelse med Helsingfors-møtet sa Putin mandag at han var glad for at Trump vant 2016-valget foran Hillary Clinton. Han benektet samtidig at Russland forsøkte å påvirke resultatet.

– Jeg måtte gjenta det jeg har sagt, inkludert i personlige møter med Trump, at Russland ikke har blandet seg inn og ikke kommer til å blande seg inn i amerikanske valgprosesser, sa Putin.

McCain: «Skamfullt»

Tirsdag kveld møtte Trump partifeller for å diskutere kritikken mot Trump. Det er på det rene at mange republikanere i Kongressen ønsker å få klarhet i hva som skjedde i den delen av møtet der bare Trump, Putin og tolkene var til stede.

John McCain, som tapte presidentvalget mot Barack Obama i 2008, gir Trumps uttalelser i Helsingfors det glatte lag. Foto: AP Photo/Carolyn Kaster

Blant dem som har gått lengst i sin kritikk, er tidligere CIA-sjef John Brennan som skrev på Twitter at Trumps uttalelser er «intet mindre enn landsforræderi».

Republikaneren John McCain, for tiden senator i Arizona, har på sin side omtalt Trumps Helsinki-tur som «en av de mest skamfulle opptredenene av en amerikansk president i manns minne».

I en lengre analyse påpeker nyhetsbyrået AP at Trump reelt sett ikke hadde noe annet valg enn å trekke tilbake sine uttalelser.

AP viser til blant andre Anthony Scaramucci, som i en meget kort periode fungerte som Trumps kommunikasjonsdirektør i Det hvite hus, sa til CNN tidligere tirsdag at Trump måtte reverse sin kurs umiddelbart.

Newt Gingrich, tidligere en av Trumps nærmeste allierte, skrev mandag på Twitter at Trumps uttalelser var «den største blemmen i hans presidentperiode», og måtte endres «umiddelbart».

Republikansk brannslukking

Tirsdag kveld har også Senatets flertallsleder, republikaneren Mitch McConnell, sett seg nødt til å bedrive brannslukking.

Senatets flertallsleder Mitch McConnell. Foto: MIKE THEILER / EPA

Ifølge nyhetsbyrået Ap sier McConnell at Nato er den mest betydningsfulle militæralliansen i historien, og EU-land – i motsetning til Russland – er «venner av USA».

McConnell advarer samtidig Russland mot å blande seg inn i det amerikanske mellomvalget senere i år, og sier det kan bli aktuelt å innføre nye lover som gjør det mulig i innføre ytterligere sanksjoner mot Russland, om så skulle skje.

– Det er mange av oss som vet nøyaktig hva som skjedde i 2016, og vi skal virkelig sørge for at det ikke skjer igjen i 2018.

Inntil pressemøtet tirsdag kveld, har ikke Trump vært i nærheten av å ta selvkritikk for sine uttalelser i etterkant av møtet med Putin.

I stedet har Trump skrevet på Twitter at møtet med Putin gikk «enda bedre» enn NATO-møtet forrige uke, og legger til at det dessverre ikke har blitt fremstilt slik i «falske-nyheter-medier».

