Trump: – Noen vil heller ha krig med Putin enn at jeg kommer overens med ham

Trump mener at «haterne» ønsket å se en boksekamp mellom Putin og ham, og skriver at veldig mange «at the higher ends of intelligence» satte pris på hans opptreden under pressekonferansen.

Higher ends of intelligence kan tolkes på flere måter. På en side kan han referere til dem som har høytstående stillinger i etterretningen, og på den andre siden kan det bety mennesker i det øvre sjiktet av intelligensskalaen.

Det er uklart hvem Trump siktet til.

– Putin og jeg diskuterte mange viktige temaer under vårt møte i forkant. Vi kom godt overens, noe som virkelig plaget mange hatere som ønsket å se en boksekamp. Store resultater vil følge! skriver han videre i meldingen.

CNNs korrespondent i Det hvite hus, Jeff Zeleny, er en av dem som reagerer på tvetydigheten i Trumps melding. Han ville ha svar på hvem Trump siktet til.

– Med «higher ends of intelligence», mener du mennesker som er smarte eller høytstående mennesker fra etterretningsmiljøet? Mennesker fra begge disse gruppene ringte høyest med alarmklokkene, skriver han.

Senere gikk Trump enda hardere ut og mente at enkelte heller ønsker krig med Russland enn at han og Putin skal komme overens.

– Noen mennesker hater det faktum at jeg kom godt overens med president Putin. De vil heller gå til krig enn å se det. Det kalles Trump Derangement Syndrome!

Helomvending

Etter knallhard kritikk i kjølvannet av mandagens møte med Russlands president Vladimir Putin i Helsingfors, gjorde Donald Trump i går helomvending.

Trump hevdet at han hadde forsnakket seg da han ble spurt om han tror det var Russland forsøkte å påvirke resultatet av det amerikanske valget i 2016, slik hans egen etterretning bestemt mener at de gjorde.

Trump svarte at «jeg ser ingen grunn til at det skulle ha vært Russland», men hevdet altså i går at han egentlig mente å si «jeg ser ingen grunn til at det ikke skulle ha vært Russland».

RETTER: Her forklarer USAs president Donald Trump hva han egentlig mente da han mandag sa at Russland ikke hadde noen grunn til å blande seg inn i det amerikanske presidentvalget. Du trenger javascript for å se video. RETTER: Her forklarer USAs president Donald Trump hva han egentlig mente da han mandag sa at Russland ikke hadde noen grunn til å blande seg inn i det amerikanske presidentvalget.

– Møtet kan bli stor suksess

Onsdag var presidenten opptatt av å påpeke at gevinsten av hans møte med Putin, kan bli store.

– Møtet med Nato i Brussel anerkjennes som en triumf, medlemslandene bidrar med milliarder av dollar mer og raskere. Møtet i Russland kan vise seg å være en enda større suksess. Mange positive ting vil komme ut av det møtet, skriver han.

– Russland har sagt seg villig til å hjelpe med Nord-Korea, der forholdet med oss er veldig bra og prosessen går fremover. Det er ingen hastverk, sanksjonene forblir! Stor gevinst og en spennende fremtid for Nord-Korea på slutten av prosessen.

