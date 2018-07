Putin: – Russland har ikke noe «dritt» på Trump

I et intervju med Fox News som ble sendt på amerikanske tv-skjermer mandag kveld, sier Russlands president Vladimir Putin at han ikke engang visste hvem Donald Trump var da Trump besøkte Moskva i 2013.

– Jeg vil ikke fornærme president Trump når jeg sier dette, og det kan høres uforskammet ut, men før han stilte som presidentkandidat, var han ikke interessant for oss, sier Putin til programleder Chris Wallace i Fox-programmet «Special Report».

I intervjuet avviser han dermed på nytt påstandene om at Russland er i besittelse av avslørende materiale om USAs president.

– Han var en rik mann, men det er mange rike personer i USA. Han var i eiendomsbransjen. Han arrangerte skjønnhetskonkurranser. Men nei, det ville aldri være åpenbart for noen at han tenkte på å stille som presidentkandidat, sier Putin.

– Politisk spill

Putin kaller under intervjuet spesialetterforsker Robert Muellers etterforskning av mulig russisk innblanding i presidentvalget i 2016 for «politisk spill», og sier at det ikke bør påvirke forholdet mellom de to landene.

– Innblanding i amerikansk innenrikspolitikk – tror du virkelig at noen fra Russland kunne ha påvirket USA og påvirket et valg gjort av millioner av amerikanere? Dette er helt latterlig, sier Putin.

Den russiske presidenten ble intervjuet etter toppmøtet med Trump i Helsingfors i Finland. Trump har møtt kraftig kritikk for pressekonferansen han holdt med Putin etter møtet.

Kraftig kritikk

Det sentrale spørsmålet på pressekonferansen etter møtet mellom de to presidentene var påstandene om at Russland manipulerte det amerikanske presidentvalget i 2016.

KRITIKK: Etter pressekonferansen har Trump fått kritikk fra både partifeller og demokrater. Foto: Lehtikuva / Reuters

Dette ble avvist av de to presidentene, men det som har fått mange amerikanere til å reagere kraftig, var Trumps svar da han ble spurt om hvem han stoler mest på, sin egen etterretning eller Russlands president.

Trump ville ikke bekrefte at han stoler på sin egen etterretning mer enn han stoler på Vladimir Putin, og svarte at Putin hadde avgitt «en kraftig benektelse» under møtet.