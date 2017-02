Trump langer ut mot FBI før viktig tale

Trump gjorde sin debut på den konservative konferansen for seks år siden. Den gang var Trump akkompagnert av «money, money, money»-refrenget fra TV-serien «The Apprentice». Publikum var imidlertid alt annet enn imøtekommende mot den forhenværende demokraten.

Fredag var stemningen på CPAC, den største konferansen for konservative aktivister, en helt annen. Om lag 20 minutter forsinket inntok Trump talerstolen mens countrysangen «I'm Proud to be an American» runget over høyttalerne. Publikumsfrieriet startet umiddelbart.

– Dere har endelig fått deres president. Det er patrioter som dere som fikk dette til å skje. Dere elsker barna deres, dere vil gi landet en framtid, og dere vil gjøre «America great gain», proklamerte Trump, og fikk umidelbart stående applaus.

– «USA, USA, USA», lød det taktfaste svaret fra de konservative tilhørerne.

Vil nekte mediene å bruke anonyme kilder

Deretter gikk Trump over til å snakke om en av sine mange kampsaker: Kampen mot «falske nyheter». Trump viste til uttalelser han kom med i forrige uke, der han langet ut mot flere navngitte medier han mener sprer falske nyheter.

Trump hevder imidlertid at han er feilsitert, og aldri mente å si at «mediene er folkets fiende».

– De tok vekk ordet «falske» og det ble hetende at jeg sa at «media» er fiendene. Jeg er ikke mot pressen eller media. Jeg har ikke noe i mot dårlige nyheter, hvis jeg fortjener det, sier Trump - før han kom med sin egen løsning på problemet:

USAs nyvalgte president vil nekte mediene å bruke anonyme kilder.

– Jeg er i mot mennesker som finner på historier og kilder. Man burde ikke kunne skrive saker uten at det står et navn der. «En kilde sier at Donald Trump er et dårlig menneske», heter det. Hvem da? La vedkommende si det ansikt til ansikt. Hvis de må sette et navn på sakene, hadde det ikke kommet flere saker. Det hadde tørket inn.

Langer ut mot FBI

Bare timer før den viktige talen har Trump kommet med flere utspill mot FBI på sin Twitter-konto.

– FBI har lenge vært fullstendig ute av stand til å hindre lekkasjer av betydning for nasjonal sikkerhet. De kan ikke engang finne dem som lekker internt i FBI. Fortrolige opplysninger blir delt ut til mediene og kan ha ødeleggende konsekvenser for USA, tvitret Trump fredag.

I to Twitter-meldinger fredag morgen advarer Trump mot at lekkasjene kan få katastrofale følger for nasjonens sikkerhet, og oppfordrer FBI til å spore opp dem som lekker.

– Finn dem nå, skriver han i blokkbokstaver.

FBI vil ikke dementere nyhetssaker

Trump har tidligere uttalt at disse lekkasjene er organisert for å svekke hans egen administrasjon. Flere eksperter har pekt på at den manglende lojaliteten blant etterretningsansatte kan ha sin årsak i at Trump selv har kritisert egne ansatte offentlig.

Trump valgte å gå til det uvanlige skrittet å kritisere FBI i full offentlighet både på Twitter og Facebook, etter anklager om forbindelser mellom Det hvite hus og Russland.

Utbruddet fredag kom samtidig som CNN kjører en sak om hvordan FBI nylig avviste en forespørsel fra stabssjef Reince Priebus om at FBI må avvise nyhetsmeldinger om angivelige forbindelser mellom Trump-ansatte og russiske agenter under valgkampen.

Det var New York Times som i forrige uke henviste til kilder som sier at amerikansk etterretning har avlyttet telefonsamtaler mellom Trump-kampanjens medlemmer og russisk etterretning. FBI har til nå verken kommentert artikkelen eller indikert at byrået kommer til å gjøre det.

– Opptatt av å innfri

Trumps sjefstrateg, kontroversielle Steve Bannon, sa torsdag at formålet med dagens Trump-tale er å takke 70-åringens støttespillere.

– Han skjønner at det på CPAC er det mange, mange stemmer. Det er i denne forsamlingen han fikk sitt springbrett, sa Bannon i en sjelden medieopptreden i forbindelse med den konservative konferansen.

Bannon hevder også Trump er svært opptatt av å innfri de mange løftene han ga de i valgkampen.

– Vår jobb hver eneste dag er å levere på løftene vi ga i valgkampen. Han er manisk opptatt (maniacally focused) av akkurat det, sa Bannon ifølge Time.

NRK OPPSUMMERER: Donald Trumps presidentperiode så langt Du trenger javascript for å se video. NRK OPPSUMMERER: Donald Trumps presidentperiode så langt

Artikkelen oppdateres.