Trump kaller mediene «folkets fiende»

I en av sine mange twittermeldinger navngir Trump en rekke medier, som lenge har vært på kant med presidenten.

– De falske nyhetsmediene New York Times. NBC News, ABC News, CBS, CNN er ikke mine fiender, de er det amerikanske folkets fiender, tordner han kort tid etter ankomst til sitt feriested Mar-a-Lago i Florida, hvor han tilbringer tredje helg på rad.

Beskylder pressen

I en tidligere melding langet han ut mot New York Times, CNN, NBC «og mange flere», og sluttkommentaren var «SYKT!». Denne meldingen ble imidlertid raskt slettet før en ny og redigert kommentar ble slått opp med to nye medier oppramset.

Trump har gjentatte ganger kritisert mediene for å overvurdere presidentens politiske nederlag, blant annet at hans omstridte reiseforbud ble stanset. Han har på lignende vis beskyldt journalister for å ikke respektere hans politiske oppnåelser. 70-åringen har bygd sin kampanje på å anklage pressen for å være fordomsfull.

Sjokkerende pressemøte

Twittermeldingene sendt fra hans gods i Florida kommer dagen etter at presidenten raljerte mot mediene under pressekonferansen som var den første han holdt alene etter han tiltrådte. Mange i mediebransjen var sjokkert er pressekonferansen, som noen beskrev som bisarr. Pressen fikk skylden for det som går galt i hans ferske administrasjon. Trump insisterer på at pressekonferansen ble gjennomført med bravur, som én kommentator hevdet.

"En av de mest effektive pressekonferanser jeg har sett, sier Rush Limbaugh. Mange er enige. Likevel sier de falske mediene det motsatte. Veldig uærlig!», var Trumps oppsummering i twitterform.

Limbaugh er talkshowvert og høyreorientert politisk kommentator.