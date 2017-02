Trump startet 2020-valgkampen med å angripe media

Saken oppdateres.

Det var en Donald Trump i valgkamphumør som talte til flere tusen fremmøtte i en hangar på en flyplass i Florida.

Han startet talen med å angripe media, siterte USAs tredje president Thomas Jefferson for et angrep på pressen han kom med tidlig på 1800-tallet.

– De kommer ikke til å rapportere sannheten. De har blitt en stor del av problemet, de er en del av det korrupte systemet, sa Trump.

Etter angrepene på media fulgte Trump opp med alle temaene som han hadde lagt vekt på under valgkampen.

– Jeg vil være blant mine venner og blant folket, sa han til tilhengerne på møtet som hadde betalt for å være til stede. Inntektene fra møtet går til Trumps valgkampfond.

CNNs politiske kommentator Stephen Collinson sier at valgmøtet var godt for Trumps humør og moral etter at han har hatt sin tøffeste uke som president.

President Donald Trump talte i hangaren i Melbourne med Air Force One i bakgrunnen. Foto: KEVIN LAMARQUE / Reuters

Introdusert av Melania

Melania Trump fulgte presidenten ut på scenen og introduserte ham. Foto: Susan Walsh / AP

Møtet i Melbourne minnet om møtene under fjorårets valgkamp der Trump kom til møtene på flyplasser i sitt eget fly.

I kveld ble møtet holdt på Melbourne internasjonale flyplass ved Orlando i Florida.

Flyplassen er ikke hovedflyplassen til Orlando, men en charterflyplass. Presidenten kom til møtet i presidentflyet «Air Force One» og gikk rett over og hilste på tilhengerne.

Presidenten ble introdusert av førstedamen, Melania Trump, som begynte med å be en bønn før hun overlot ordet til Trump.

Trump-tilhenger Billy Mauro med en plakat i hver hånd venter på at president Trump skal komme til valgmøtet. Foto: JOE RAEDLE / AFP

Første møte i 2020-valgkampen

Mange av tilhengerne som var til stede på møtet var kledd i amerikanske effekter fra topp til, bokstavelig talt, tå. Foto: JOE RAEDLE / AFP

Fem timer etter at han var tatt i ed som president 20. januar, sendte Donald Trump inn papirer med Den føderale valgkommisjonen der han registrerer seg for gjenvalg.

Til sammenligning undertegnet daværende president Obama de samme partiene i april 2011, drøyt to år etter at hadde tiltrådt som president.

Innsendingen av papirene er ikke en formell erklæring om at han stiller til gjenvalg, men tillater ham å begynne å samle inn penger til valgkampen i 2020.

Lørdagens møte ble betalt av pengene som er samlet inn til 2020-valgkampen, opplyser Det hvite hus.

Dermed var møtet det første i valgkampen, 1354 dager før valgdagen 3. november 2020.

En Trump-tilhenger utenfor hangaren i Melbourne, Florida, venter på at presidenten skal komme. Foto: GREGG NEWTON / AFP

Laveste oppslutning så langt

Valgmøtet fant sted to dager etter at en måling fra meningsmålingsinstituttet Gallup gir presidenten lavere oppslutning enn noen gang siden han tok over.

38 prosent av de spurte sier at de er fornøyd med jobben Trump gjør, mot 56 som sier seg misfornøyd, skriver Washington Post.

Samtidig viser målingen at han fortsatt beholder mye av populariteten hos sine egne. 84 prosent av Republikanerne sier seg fornøyd med jobben Trump har gjort i løpet av sine fire første uker i Washington.