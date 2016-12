Trump gir Putin skryt: – Visste at han var smart

Det skjer i kjølvannet av at Obama-administrasjonens i går innførte en rekke diplomatiske og økonomiske sanksjoner mot Russland.

USAs president Barack Obama utviste i går kveld 35 russiske diplomater som har fått 72 timer på seg til å forlate landet, fordi Moskva gjennom hackerangrep skal ha forsøkt å påvirke den amerikanske valgkampen.

Laster Twitter-innhold Kunne ikke laste innhold, men du kan gå til twittermeldingen.

Støtter Putin

Hele 17 ulike amerikanske etterretningsorganisasjoner hevder at den russiske regjeringen skal ha gitt klarsignal til hacking av servere under valgkampen. Både CIA og FBI mener de har dokumentasjon som viser at Russland forsøkte å blande seg inn i den amerikanske valgkampen.

Etterforskerne mener dette ble gjort for å hjelpe republikanernes kandidat, Donald Trump, med å vinne valget.

Men Trump har hele tiden nektet for at den russiske regjeringen hadde noe med hackingen av Demokratene å gjøre, og hevder at den amerikanske etterretningstjenesten mangler troverdighet.

INVITERER TIL FEST: Russlands president Vladimir Putin sier Russland ikke vil utvise amerikanske diplomater. I stedet har han invitert amerikanske diplomatbarn på nyttårsfest. Foto: Natalia Kolesnikova / Ap

Da det fredag ble kjent at Putin ikke vil gjengjelde de samme straffetiltakene for amerikanske diplomater, kom Trump med en støtteerklæring til den russiske presidenten.

I en twitter-melding fredag kveld uttrykker han beigestring for Putins respons på sanksjonene. I stedet for å svare med samme mynt, har Putin invitert amerikanske diplomatbarn til nyttårsfeiring i Kreml.

– Flott beslutning om utsettelse. Jeg har alltid visst at han er veldig smart, skriver Trump på Twitter.

LES OGSÅ: Mener luksuseiendommer var spionreir

Overtak på Obama

TROR PÅ TRUMP: USAs tidligere ambassadør til Russland, Thomas Pickering, tror Trump gjør lurt i å støtte Putin. Her er han med Bill Clinton i Moskva i 1994. Foto: MICHAEL RONDOU / Ap

En av nestorene i amerikansk diplomati, tidligere amerikansk ambassadør til Russland, Thomas Pickering, sier til CNN at både Putin og Trump nå har gjort noe fornuftig, Putin ved ikke å svare med samme mynt, og Trump ved å tvitre som han gjorde. Pickering mener at begge nå bør ta et skritt tilbake og så se om dette kan føre til noe positivt, i stedet for å ty til ytterligere opptrapping

Mange i USA nærer en viss beundring for måten Russlands president har svart på meldingen om utvisning og andre straffetiltak. Han anses av mange som en politisk spiller som for øyeblikket har overtaket på president Barack Obama.

Kan få republikanerne mot seg

For øvrig synes det klart at det vil bli umulig for Donald Trump å tilfredsstille alle leire her. Hvis han velger å trekke tilbake Obamas straffetiltak, vil det kunne oppfattes som en krigserklæring overfor miljøer han er helt avhengig av å samarbeide med.

Det gjelder de 17 etterretningsorganisasjonene som står samlet i oppfatningen om at Russland har hacket det demokratiske partiet med det formål å påvirke presidentvalget. Men kanskje like viktig, det gjelder republikanske medlemmer av Kongressen.

Flere av dem forbereder nå et forslag om kraftigere sanksjoner mot Russland, og det er ventet høringer med representanter for amerikanske etterretningsorganisasjoner i Kongressen førstkommende uke.