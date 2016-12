– Ikke i Russlands interesse å utvise amerikanske diplomater

USAs president Barack Obama utviste i går kveld 35 russiske diplomater som har fått 72 timer på seg til å forlate landet. I tillegg har USA innført en rekke diplomatiske og økonomiske reaksjoner mot Russland, fordi Moskva gjennom hackerangrep skal ha forsøkt å påvirke den amerikanske valgkampen.

Tidligere i dag anbefalte utenriksminister Sergej Lavrov å svare med å utvise 35 amerikanske diplomater. Men nå sier president Vladimir Putin at det ikke blir aktuelt:

– Jeg kan ikke se at det er i deres interesse å utvise diplomater akkurat nå, sier tidligere etterretningssjef Kjell Grandhagen.

Venter på Trump

Grandhagen tror russerne nå er mest opptatt av hva som skjer etter at Donald Trump flytter inn i Det hvite hus 20. januar.

– Jeg tror russerne er mye mer opptatt av det som vil skje de neste fire årene, og de vil ha sitt hovedfokus på det, sier Grandhagen.

Han mener Russland med Trump i presidentstolen har mulighet til å få et bedre forhold til USA og få slutt på noen sanksjoner:

– Jeg tror det er viktig å fokusere på hva som er Russlands langsiktige interesse med tanke på russisk økonomi og det anstrengte forholdet til andre land. Det er viktigere å få en dialog med USA etter 20. januar enn å demonstrere styrke nå, sier Grandhagen.

HÅP: Russerne håper deres forhold til USA blir bedre når Trump blir president. Foto: Matt Rourke / Ap

Viktig for USA

Det var viktig for Obama å reagere på anklagene om den russiske hackingen, mener Grandhagen. Men det kan skape problemer også for Trump:

KALDT FORHOLD: Russlands president Vladimir Putin og USAs president Barack Obama utviser hverandres diplomater. Foto: MIKHAIL KLIMENTYEV / Afp

– Han har gjennom utvisning av diplomater og andre tiltak gjort det litt vanskeligere for Trump å snu 180 grader i Russlandspolitikken. Skal vi tro på Trump, blir det et forsøk på omstart i forholdet. Men han vil også møte stor motstand ikke minst fra republikanerne i Kongressen hvis han går for langt i tilnærmingen til Russland, sier Grandhagen.

Trump har sagt at han mener USA «bør komme seg videre» etter de angivelige hackerangrepene.

Hacking

Det er ikke første gang hacking er blitt brukt i etterretning og overvåking. Men flere mener det er et veiskille hvis påstandene stemmer om at Russland har påvirket den amerikanske valgkampen:

– Det er jo en spesiell situasjon og reflekterer det nye trusselbildet. Det som er spesielt i denne saken er at det ikke bare er stjålet informasjon, men den er sannsynligvis brukt ganske målrettet for å oppnå en bestemt politisk hensikt og påvirke utviklingen i ett land. Det har vi ikke tilsvarende eksempler på fra andre steder, sier Grandhagen.

Ifølge Sky News avviser Lavrov beskyldningene om at Russland har forsøkt å blande seg inn i det amerikanske presidentvalget. Utenriksministeren kaller beskyldningene for «grunnløse».

