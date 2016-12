Putin vil ikke utvise amerikanske diplomater

Ifølge AFP sier Putin at han vil se på politikken som Trump fører, før han bestemmer seg for hvordan han vil svare på at USA i går utviste 35 russiske diplomater.

– Vi vil ikke lage problemer for amerikanske diplomater. Vi kommer ikke til å utvise noen, sier Putin i en uttalelse.

Putins uttalelser kommer etter at hans utenriksminister Sergej Lavrov opplyste at han hadde anbefalt overfor Putin at Russland svarte med å utvise 35 amerikanske diplomater.

Utvist på grunn av hacking

President Barack Obama kunngjorde i går at USA har gitt 35 russiske diplomater beskjed om å forlate landet i løpet av 72 timer.

I tillegg stengte amerikanske myndigheter to luksuseiendommer som de mener Russland har brukt til å spionere på USA.

– Jeg har beordret en rekke represalier som respons på russiske myndigheters aggressive trakassering av amerikanske diplomater og hackerangrep rettet mot den amerikanske valgkampen, sa Obama da han kunngjorde tiltakene.