Mener luksuseiendommer var spionreir

Jevgenij Bogatsjev har vært ettersøkt av FBI i flere år. Torsdag ble han navngitt i presidentordren forbindelse med utvisningene. Foto: Ap

President Barack Obama utviste torsdag 35 russiske diplomater som en reaksjon på det amerikanerne mener er russisk hacking av det amerikanske presidentvalget.

Utvisningen kom etter at Departementet for innenlandsk sikkerhet og FBI la frem en rapport om russernes virksomhet.

I tillegg til utvisningene innførte USA også flere andre sanksjoner for å straffe Russland.

Blant annet må Russland stenge to enorme luksuseiendommer som landet eier i delstatene New York og Maryland.

190 mål ved sjøen

Eiendommen i Maryland ble kjøpt av daværende Sovjetunionen i 1972. Da den ble kjøpt var skepsisen stor blant naboene til å få russere så nær seg.

Den russiske ambassaden i Washington, DC. Foto: BRENDAN SMIALOWSKI / Afp

To år etter kjøpet hadde holdningen til russerne endret seg, skrev New York Times i 1974, i en artikkel med tittelen «Sovjetisk vodkadiplomati virker i en by i Maryland».

Den er en luksuseiendom på 190 mål som ligger ved utløpet av to elver. Den har egen brygge og er stengt bevoktet.

Eiendommen ble i sin tid bygget av mannen som bygget Empire State Building, mangemillionæren John J. Raskob.

Pioneer Point, som den er kjent som, har en hovedbygning som et lite slott, tennisbaner og svømmebasseng.

Den har blitt brukt til helgeturer for russiske diplomater stasjonert i Washington, men ifølge amerikanske myndigheter har det også foregått med lyssky virksomhet fra eiendommen.

Det russiske generalkonsulatet i San Francisco, et av stedene der hackingen skal ha foregått. Flagget hang på halv stang torsdag på grunn av flyulykken i Svartehavet. Foto: JOSH EDELSON / Afp

Bygget av oljebaron

Eiendommen Killenworth på Long Island utenfor New York City, fotografert i 1915. Foto: Library of Congress

Også eiendommen i New York er noe av det mest eksklusive som finnes i USA.

Killenworth, som eiendommen heter, ligger på Long Island rett utenfor New York City.

Long Island var kjent for å være en lekegrind for rike newyorkere og Killenworth ble bygget av en sønnen til en av USAs rikeste menn, oljebaronen Charles Pratt.

Etter at russerne kjøpte den har Killenworth vært populær som weekendsted for russiske diplomater som har vært tilknyttet FN i New York.

Som med eiendommen i Maryland, mener imidlertid amerikanske myndigheter at Killenworth har vært brukt til mer enn bare rekreasjon.