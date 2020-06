François Fillon var statsminister i Frankrike under president Sarkozy fra 2007 til 2012, og lå lenge an til å bli landets president i 2017. I dag ble han dømt til fem års fengsel.

François Fillon måtte avslutte sin presidentvalgkamp i Frankrike i 2017, etter at det kom frem at han hadde betalt kona Penelope for arbeid hun aldri gjorde, rett fra statskassa.

Til sammen skal Penelope Fillon ha mottatt drøye 5 millioner kroner for stillingen som stortingsassistent da ektemannen var representant ved det franske stortinget i perioden 1998 til 2013.

Knusende dom

Også barna til Fillon holdt fiktive stillinger som juridiske rådgivere fra 2005 til 2007.

Retten dømte i dag ekteparet Fillon for svindel. I dommen heter det at det «ikke finnes noen bevis for at Penelope Fillon har vært aktiv i rollen hun hadde.»

Nå dømmes han til fem års betinget fengsel, og må effektivt sone to år. Kona er dømt til tre års betinget fengsel. Ekteparet har besluttet å anke dommen.

I tillegg til en bot på 375.000 euro for Francois Fillon, må ekteparet betale tilbake mer enn en million euro, skriver den franske avisen Le Figaro.

Tapte valget

Skandalen, kjent som Penelope-gate, førte til at det rask ble åpnet en sak mot Fillon. Fillon hadde lenge et forsprang på nåværende president Emmanuel Macron i valgkampen.

Før januar 2017, da saken ble kjent, hadde Fillon størst oppslutning med rundt 30 prosent.

Sju av ti franskmenn mente så at han måtte trekke seg til fordel for en annen kandidat.

I forkant av dommen erklærte den tidligere sjefen i domstolen Eliane Houlette at hun hadde blitt utsatt for «politisk press» i beslutningen om å åpne en sak mot Fillon.

Fillons valgkamp endte tap i første runde av presidentvalget. Han fikk 20 prosent av stemmene.

Fillon gikk over til en jobb i det private næringslivet etter skandalen.

