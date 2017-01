Britiskfødte Penelope Fillon ble rørt til tårer da det republikanske partiet ga henne en stående støtteapplaus på et partimøte i Paris i dag.

For mens Fillion har tatt til orde for å kutte i offentlige utgifter, blir han beskyldt for å ha brukt statlige penger til å lønne kona uten at hun skal ha jobbet.

Fikk lønn i en tiårsperiode

Det er det franske nyhets- og satiremagasinet Canard Enchainé som meldte at Penelope Fillon skal ha fått utbetalt rundt 500.000 euro, nærmere 4,5 millioner kroner, i lønn over en tiårsperiode.

Fillon har sittet i den franske nasjonalforsamlingen siden 1980-tallet, mens kona har levd et tilbaketrukket liv og tatt seg av parets fem barn på slottet deres i Sarthe-regionen.

Franske folkevalgte har lov til å ansette og lønne familiemedlemmer. Pengene kommer fra et offentlig fond som gir parlamentsmedlemmer rett til å ansette rådgivere, men magasinet har ikke funnet noen som kan si hvilket arbeid Penelope Fillon skal ha utført.

Ifølge avisen Le Bien Public har hun sagt at hun aldri har tatt del i mannens politiske liv.

– Jeg vil aldri tilgi dem som har forsøkt å kaste oss til ulvene sier François Fillon som gjør alt han kan for å støtte kona. Foto: Christophe Ena / AP

– Hold min kone utenfor

Fillon avviser påstandene om en falsk jobb.

– Hvis noen vil angripe meg, får de gjøre det direkte og holde min kone utenfor denne politiske debatten, sa han på møtet i kveld.

Han la til at han elsker sin kone og fortsatte:

– Jeg vil aldri tilgi dem som har forsøkt å kaste oss til ulvene.

Ifølge Fillon har hans kone «alltid jobbet for ham», blant annet ved å redigere taler og representere ham ved en rekke anledninger.

Den franske påtalemyndigheten er nå i ferd med å etterforske saken. Både påstandene om at Madame Fillon skal ha mottatt urettmessig lønn og penger hun har fått fra et magasinet Revue de Deux Mondes som er eid av en venn av ektemannen.

Nye anklager

I søndagens aviser dukket nye anklager og påstander opp.

Nettstedet Mediapart og avisen Journal du Dimanche skriver at Fillon fikk refundert over 220.000 kroner i utgifter som skulle ha gått til å lønne assistenter, men som han i stedet puttet i egen lomme.

Dette skal ha skjedd mens han satt som folkevalgt i det franske senatet fram til 2007.

Torsdag sa Fillon i et intervju med den franske TV-kanalen FT1 at han trekker seg hvis det blir tatt ut siktelse mot ham.