Tidlig lørdag ble det kjent at Taliban angrep enda en provinshovedstad i Afghanistan, opplyste nyhetsbyrået AP.

Mazar-e-Sharif, som ligger i Balkh-provinsen, ble angrepet fra flere kanter. Det bor litt over en halv million mennesker i byen.

Norske styrker var stasjonert der mellom 2006 og 2014.

Et par timer senere annonserte en lokal politiker at Taliban hadde fått kontrollen over provinsen Paktika og dens hovedstad Sharana.

Den siste uken har Taliban tatt kontroll over totalt 19 provinshovedsteder.

Taliban har erklært kontroll over 19 provinser i Afghanistan. Blå: Afghansk kontroll. Gul: I strid om kontroll. Rød: Taliban-kontrollert.

Presidenten vil kjempe

Den afghanske presidenten Ashraf Ghani besøkte Mazar-e-Sharif tidligere denne uken. Der møtte han lokale militsledere og oppfordret til videre forsvar av byen.

Lørdag kom han med sin første uttalelse på flere dager, under en TV-sendt tale til nasjonen.

En afghansk regjeringssoldat ved en kontrollpost utenfor byen Mazar-e-Sharif. Bildet ble tatt tirsdag. Foto: Mirwais Bezhan / AP

– Å ta tilbake områder fra Taliban er nå vår viktigste oppgave. Som president er mitt fokus å hindre at folket utsettes for mer vold og ustabilitet, var blant uttalelsene presidenten kom med.

Ghani akter ikke å etterkomme Talibans krav om at han går av som president.

Fakta om krigen i Afghanistan Ekspandér faktaboks I oktober 2001, få uker etter 11. september-angrepene, hjalp USA og andre vestlige land en allianse av lokale krigsherrer og opprørere til makten i Kabul.

Bakgrunnen var at Al Qaida, som stod bak terrorangrepene, hadde sin base i det da Taliban-kontrollerte landet.

På det meste var det over 150.000 soldater utstasjonert i Afghanistan. De avsluttet kampoperasjonene i 2014.

De siste soldatene skal være ute innen september.

Norge bidro den siste tiden med i underkant av 100 personer i den Nato-ledede styrken. Alle norske styrker er nå trukket ut.

34 prosent av afghanerne levde i 2012 under fattigdomsgrensa, men Verdensbanken anslår at andelen i dag er 72 prosent.

Krigen anslås å ha kostet minst 160.000 mennesker livet siden 2001, blant dem minst 43.000 sivile.

Nesten 2,5 millioner afghanere er ifølge FN registrert som flyktninger, men det antas at ytterligere 1,5 millioner afghanere lever som uregistrerte flyktninger i Pakistan.

I løpet av den siste uken har Taliban erobret 19 provinshovedsteder og beleiret flere andre. Kilde: NTB.

Forbereder seg på krise

Nesten 2,5 millioner afghanere er ifølge FN registrert som flyktninger. Rundt 390.000 mennesker er drevet på flukt innad i landet hittil i år.

Flyktninghjelpen forbereder seg på en stor humanitær krise.

Eileen McCarthy, Flyktninghjelpens talsperson i Kabul. Foto: Privat

– Vi har ventet på at situasjonen ville forverre seg i flere måneder. Men det har skjedd mye fortere enn vi kunne forestille oss, sier Eileen McCarthy til NRK.

Hun er Flyktninghjelpens talsperson i Kabul. Hun merker godt flyktningstrømmen som ankommer hovedstaden.

Hun sier mange av dem har rømt uten eiendeler fra områder der konflikter pågår.

– Mange kvinner kommer alene med barn, samtidig som mannen blir igjen i byen de kommer fra for beskytte hus og eiendom, sier McCarthy.

Zahra Omari måtte flykte med sine seks barn fra Kunduz-provinsen til hovedstaden Kabul. De rakk ikke pakke med seg noe, og har hverken penger, mat eller ekstra klær. Foto: Enayatullah Azad / NRC

Hun er dypt bekymret for utviklingen i landet. Særlig bekymret er hun for sine afghanske kolleger.

– Jeg er privilegert som en utenlandsk borger. Men for dem skjer konflikten i deres hjemland, og påvirker deres familier, sier McCarthy.

Hjelpeorganisasjonen sier 80 prosent av prosjektene deres i landet er rammet av volden.

Norge evakuerer med Danmark

Situasjonen i Afghanistan har eskalert fra vond til verre de siste ukene.

Talibans fremrykk har skjedd i et voldsomt tempo. Situasjonen har endret seg fra time til time i det konfliktherjede landet.

Utenriksminister Ine Eriksen Søreide informerte fredag om at Norge stenger sin ambassade i Kabul med umiddelbar virkning. Alle ansatte blir hentet hjem. Foto: Berit Roald / NTB

I går informerte utenriksminister Ine Eriksen Søreide om at Norge hastestenger ambassaden i hovedstaden Kabul.

Norge følger da i fotsporene til land som USA, Storbritannia, Danmark, Spania og Tyskland, som alle har gjort det samme.

– Vi iverksetter midlertidig stenging og evakuering av ambassaden i Kabul. Sikkerheten for våre ansatte er det viktigste. Det gjelder både utstasjonerte diplomater og lokalt ansatte afghanere, fortalte Søreide fredag.

Det er trolig Norge vil ha en felles evakueringsoperasjon sammen med Danmark.

Amerikanske styrker skal bistå evakueringen. De planlegger å utstasjonere 3000 soldater i byen, uttalte Pentagons pressesekretær John. F. Kirby på et pressemøte i går.

Har ikke angrepet Kabul

Taliban har strammet sitt grep om Kabul, selv om et angrep på hovedstaden har latt vente på seg.

Byen er nær omringet og isolert. Fra okkuperte områder har det strømmet inn tusenvis med flyktninger til den allerede overbefolkede byen.

Flyktninger som ankommer Kabul får hjelp av de lokale med vann, tepper og mat. Foto: Enayatullah Azad / NRC

Da Taliban tok makten i Afghanistan i 1996, innførte de strenge sharialover i landet. Kvinner måtte gå med burka, og fikk ikke gå ut av huset uten følge av en voksen mann. Menn fikk ikke klippe skjegget.

Steining, piskeslag eller dødsstraff kunne være straff for brudd på lovgivningen.

I et intervju med NRK hevder en talsmann for Taliban at de nå vil føre en mildere politikk.

Det skal blant annet innebære fri presse, utdanning og jobbmuligheter for kvinner, samt et samfunn med plass til alle.

– Vi ønsker fred i Afghanistan. Innbyggerne i landet skal kunne samarbeide og leve sammen side om side, uttalte talsmannen.

Da en talsmann for Taliban ble intervjuet av NRK, sa han at de ønsker å føre en mildere politikk enn da de kuppet makten i 1996. Foto: Yama Wolasmal / NRK

På spørsmål om hva slags fremtid kvinnene i landet møter, sier han at landet nå skal starte et nytt kapittel.

– Kvinner skal kunne ta utdannelse og jobbe. Det vil ikke være påbud med burka, kun med hijab, sa talsmannen.

Han la til at Taliban ikke hadde planer om å ta Kabul med makt.

Kommandør Arne Kristian Sørnes, Norges forsvarsattaché i Afghanistan, sier Taliban har hatt overraskende stor suksess med sin militære strategi.

– Det er vanskelig å si noe om hva Taliban vil gjøre videre. Men mye tyder på at de nå posisjonerer seg til å gå mot Kabul, kanskje allerede i høst. Tar de Kabul med makt, tar de også Afghanistan, uttaler Sørnes til Forsvarets Forum.