Islamistenes offensiv skjer i et voldsomt tempo. Det utvikler seg fra time til time. Nye områder, provinshovedsteder og storbyer kommer under deres kontroll. Talibans fremmarsj er det vi kan kalle en lynkrig.

Taliban-krigere i byen Ghazni sørvest for Kabul. Byen ble tatt torsdag. Her står de utenfor det som kan ha vært en tidligere militærbase eller en politistasjon. Foto: Gulabuddin Amiri / AP

Dette er en velkjent militær strategi. Det handler om å angripe en fiende raskt, effektivt og med stor kraft.

En slik taktikk er risikabel. Den kan likevel fungere bra mot en antatt svakere motstander som ikke tidsnok etablerer et godt forsvar. Det fører igjen til handlingslammelse, overgivelse, flukt eller massedød.

Taktikken ble brukt av USA i Irak våren 2003 og av tyskerne under angrepet på Sovjetunionen sommeren 1941. Like kjent er Israels fremrykking i Egypt, Syria og Jordan sommeren 1967. I alle tilfellene var taktikken vellykket.

Lynkrig. En drept egyptisk soldat ved siden av en stridsvogn i Sinai-ørkenen den 6. juni 1967. De egyptiske styrkene ble overrasket av det voldsomme israelske angrepet. Foto: Ap

Det er det samme som skjer i store deler av Afghanistan nå.

Lar Kabul vente

Foreløpig har ikke Taliban gått til et større angrep på hovedstaden Kabul. Det er ikke sikkert de trenger det. Taktikken med å la hovedstaden vente kan være smart.

Kabul er nærmest omringet, beleiret og isolert. Regjeringen har ikke mulighet til å forflytte styrker eller forsyninger ut i landet annet enn ved lufttransport. Det kan fungere en stund, men er ikke holdbart over tid.

Samtidig fylles Kabul opp av flyktninger og trengende. Samarbeidspartnere evakuerer sine borgere. Innbyggerne blir redde. De opplever situasjonen som en unntakstilstand og psykisk belastende. Slitasjen vil merkes. Det vil snart bli mangel på mat- og vannforsyninger. Regimet vil sakte kveles og dras mot sin undergang. Det kan igjen føre til en overgivelse. Taliban trenger ikke avfyre en eneste rakett.

BARN PÅ FLUKT: I Kabul har tusenvis av flyktninger samlet seg de siste ukene. DE flykter fra kamper mellom Taliban og regjeringsstyrkene. Foto: WAKIL KOHSAR / AFP

Lynkrigen har vært sjokkerende effektiv. Det er overraskende at Taliban ikke har fått mer motstand. Regjeringsstyrkene har virket nærmest paralysert.

Det må være et pinlig nederlag for den afghanske militære toppledelsen. Det fremstår også forsmedelig for Nato-styrkene. De har brukt 20 år på å trene og ruste opp de afghanske regjeringsstyrkene. Det har kostet milliardbeløp. Den afghanske hæren bestod av nærmere 350.000 soldater. Det er nesten fire ganger så mange som Taliban-militsen. Likevel ser det ut til å gå mot kollaps.

PÅ VAKT: En afghansk regjeringssoldat ved en kontrollpost utenfor byen Mazar-e-Sharif. Bildet ble tatt tirsdag. Foto: Mirwais Bezhan / AP

Taliban ble undervurdert

Det er flere forklaringer på at Talibans voldsomme fremrykning kunne få skje. Det ser ut til at Talibans militære kapasiteter ble undervurdert. Det var særlig tilfelle i det nordlige Afghanistan. Der har Taliban opprinnelig stått svakt. Det har endret seg.

Bill Roggio er militæranalytiker. Han er også direktør for nettstedet Long War Journal. Roggio peker på at Taliban har etablert allianser med militsgrupper fra nabolandene. Disse kommer i all hovedsak fra Usbekistan, Tadsjikistan og Turkmenistan.

BILL ROGGIO: Militæranalytikeren peker på at Taliban har skaffet seg allianser i det nordlige Afghanistan.

I de tidligere sovjetrepublikkene har det vært en oppblomstring av islamistiske miljøer og grupperinger med tilknytning til terrornettverket Al Qaida. Flere av disse har nå alliert seg med Taliban. De har vært viktige for erobringskrigen i nord som Taliban ikke maktet alene.

NY BY EROBRET: En Taliban-kriger omgitt av sivile i byen Pul-e-Khumri, hovedstad i Baghlan-provinsen. Byen ligger om lag 20 mil nord for Kabul. Bildet er tatt 11. august. Foto: AFP

Tok kontroll på landsbygda

En annen årsak til at Taliban har vokst seg sterke er at de over flere år har hatt kontroll over avsidesliggende områder i Afghanistan. Dette var en bevisst taktikk fra Talibans side.

Det startet for alvor da de afghanske sikkerhetsstyrkene skulle ta over den militære styringen i Afghanistan i 2014. Ugjestmilde fjellområder og steder med få innbyggere ble avskrevet som lite interessante. Det kostet for mange ressurser å etablere seg der.

I stedet konsentrerte Nato og sikkerhetsstyrkene seg om å holde kontroll over større byer, hovedstaden Kabul og provinshovedstedene. Den strategien kan ha vært en fatal feilvurdering.

I det stille bygget Taliban seg opp i de grisgrendte områdene. De etablerte gode forsyningslinjer. I øde landsbyer organiserte de depoter og sanitetstjenester.

Der de tok over kontrollen fungerte Taliban snart som ansvarlige myndigheter. De drev skoler, helsestasjoner og sørget for ro og orden ute på landsbygda. Krigerne sørget for innbyggernes sikkerhet.

TOK KONTROLLEN: Ute på landsbygda tok Taliban etter hvert over kontrollen. Det var også der de bygget seg opp til å bli sterkere enn noensinne. Dette bildet er tatt i mai 2014 i Badakhshan-provinsen. Foto: MOHAMMAD ISMAIL / Reuters

Det ser ut til at det har gitt dem støtte i befolkningen. Det har vært helt nødvendig for Taliban. For å gjennomføre så store militæroperasjoner som Taliban har gjort de siste månedene er gruppen avhengige av å være etablert. De må ha tilhold i nærheten av områdene de skal angripe.

Manglende etterretning fra Nato-styrkene spiller også inn. Over tid har Taliban fått bygge seg opp uten at de forsto omfanget. Talibans militære lederne planla og forberedte en storoffensiv. Krigere har blitt rekruttert, fått trening og klargjort for krig. Styrker er fraktet til sine oppmarsjområder. Våpen og utstyr smuglet inn. Det har skjedd over dårlig bevoktede grenseoverganger mot Pakistan og de tidligere sovjetrepublikkene i nord.

STØTTE FRA PAKISTAN: Pakistanske Taliban-krigere i grensebyen Inayat Kili. Bildet er fra 2008. Foto: Zafarullah KHAN / AFP

USA har anklaget Russland for å stå bak salg av høyteknologisk militært utstyr som nattkikkerter og lasersikter. Det skal ha havnet hos Talibans elitesoldater, de beryktede Sara Kheta.

Alt har foregått rett foran nesen på verdens mest avanserte etterretningstjenester. Det virker nærmest utrolig at det ikke har blitt oppdaget.

Samtidig som Taliban bygget seg opp holdt gruppen seg forholdsvis i ro. På det viset avslørte de ikke sin egentlige styrke. Oppbyggingen skjedde mens det i Nato ble snakket om hvor raskt de kunne trekke sine soldater ut av Afghanistan.

I regjeringskontorene i Kabul må det ha samtidig ha spredt seg en holdning om at de med fortsatt flystøtte og pengebistand kunne ta seg av Taliban alene. Alternativet var en varig fredsavtale. Det håpet har vært holdt i live. Gjennom de siste to årene har det pågått fredssamtaler mellom Taliban og afghanske myndigheter.

FORHANDLER OM FRED: Samtidig som Talibans offensiv pågår i Afghanistan fortsetter fredsforhandlingene i Qatars hovedstad Doha. Her er noen av forhandlerne fra Talibans politiske fløy på vei til samtaler. Foto: Hussein Sayed / AP

Gjennom sin storoffensiv viser Taliban at fredssamtalene kan ha vært et spill. Det er for tidlig å slå dette fast, men hvis Taliban aldri hadde til hensikt å oppnå fred gjennom forhandlinger, men i stedet skape forventninger slik at Nato forlot Afghanistan, så lyktes de med det.

Taliban trengte deretter bare å vente på at Nato-styrkene startet sin uttrekning. Så kunne de slå til.

Det var også det som skjedde.

Ventet til Nato dro ut

Det er viktig ikke å overvurdere Nato-styrkenes militære kapasiteter i perioden før de startet sin tilbaketrekning i mai i år. Noen få tusen Nato-soldater ville heller ikke hatt mulighet til å slå tilbake en landsomfattende Taliban-offensiv av det omfanget vi har sett nå.

Den amerikanske flystøtten kunne riktig nok da blitt mer omfattende, men regjeringsstyrkene har fått bombestøtte under offensiven uten at den har gitt ønsket effekt.

Så lenge Taliban har kommet seg inn i sivile områder ville også bombeangrep mot dem kostet store sivile tap. Det kunne derfor ha blitt vurdert som for risikabelt og ikke blitt gjennomført.

Samtidig er det verdt å merke seg at offensiven ble startet først da Nato-styrkene dro ut av Afghanistan. Da Nato sto i landet holdt Taliban seg mer i ro.

FLAGGET FIRES: I mai i år startet Nato tilbaketrekningen av sine styrker fra Afghanistan. Her er det amerikanske soldater som firer flagget i Camp Anthonic i den sørlige Helmand-provinsen. Foto: AP

Ikke forberedt

Under Talibans offensiv har det vist seg at de afghanske hæravdelingene som har vært stasjonert ute i provinsene har vært for dårlig forberedt. Det virker nærmest som om de ikke har trodd på at de Nato-allierte virkelig ville trekke seg ut. Sikkerhetsstyrkene har riktig nok ikke manglet våpen, ammunisjon og utstyr.

Mobilvideoene Taliban-krigerne legger ut viser store mengder krigsmateriell som regjeringsstyrkene forlot da de flyktet. Videoene viser også soldater som gir fra seg våpen og kjøretøy til Taliban-krigerne. Dette opptaket skal være fra flyplassen i Kunduz.

I tillegg til å være lite forberedt har de regjeringskontrollerte militærbasene og kontrollpostene vært for dårlig bemannet. I mange tilfeller har soldatene overgitt seg uten kamp. Det hadde neppe blitt gjort hvis regjeringssoldatene var Taliban-angriperne tallmessig overlegne.

Andrew Watkins er analytiker ved International Crisis Group og ekspert på Afghanistan. Han forteller at manglende motivasjon og illojalitet blant regjeringsstyrkene også har vært en utfordring.

Det verserer flere historier om soldater og politimannskaper som har blitt oppsøkt av små grupper Taliban-krigere på sine tjenestesteder. Der har de blitt bedt om å legge ned våpnene. Deretter fikk de beskjed om å reise hjem eller skifte side. Hvis ikke dette ble gjort truet islamistene med et større angrep.

MANGLER MOTIVASJON: Analytiker Andrew Watkins mener at regjeringsstyrkene har manglet motivasjon og lojalitet. Mange har overgitt seg uten kamp.

Taktikken førte frem i en rekke tilfeller. Regjeringssoldatene var klar over at de ikke ville greie å stå imot et angrep. Årsaken var at Taliban kontrollerte landområdene der myndighetene måtte frakte inn forsyninger og forsterkninger. Soldatene ga derfor opp uten kamp. På denne måten tok Taliban enkelt over byer og landsbyer uten at et skudd ble avfyrt.

En Taliban-kriger står vakt ved soldater i de afghanske sikkerhetsstyrkene som har overgitt seg. Bildet er tatt fredag i byen Ghazni sørvest for Kabul. Foto: Gulabuddin Amiri / AP

Taktisk tilbaketrekning

Det er sannsynlig at regjeringen i Kabul i en del tilfeller har beordret såkalt taktisk tilbaketrekking. Det innebærer at sikkerhetsstyrkene lar Taliban ta over områder og selv rygger bakover. Senere kan de samle forsterkninger og gå til motangrep.

Dette har ennå ikke skjedd, men er noe som ikke kan utelukkes. Regjeringsstyrkene har nok soldater, kompetente spesialstyrker, flystøtte, utrustning og våpen til å kunne gjøre det.

HÆRSOLDATER MARSJERER: Bildet er tatt i oktober 2020 i Herat-provinsen. Soldatene på bildet var neppe klar over at de noen måneder senere skulle forsøke å stanse en voldsom Taliban-offensiv uten hell. Foto: HOSHANG HASHIMI / AFP

Likevel er dette en manøver som sannsynligvis burde vært gjort langt tidligere. En rolig og kontrollert omgruppering inn mot viktige områder kunne unngått panikk. Det kunne også ført til at styrkene ville fått med seg enorme mengder militært utstyr som nå har blitt overtatt av Taliban.

KOMMER DET EN MOTOFFENSIV: De afghanske regjeringssoldatene har både ressurser og mannskap nok til å forsøke å gå til motangrep på Taliban. Hva vil skje de neste dagene og ukene? Bildet er tatt i Herat-provinsen i begynnelsen av august. Foto: HOSHANG HASHIMI / AFP

Dette ville igjen gitt afghanske styrker bedre muligheter til å forsvare områder de virkelig ønsket å beskytte. Taliban hadde hatt større vanskeligheter med å ta grenseoverganger, provinshovedsteder, flyplasser og innfartsveier.

I stedet levde afghanske ledere i troen på at det var mulig å forsvare større deler av landet. De mente en tilbaketrekning ville tolkes som svakhet. Ressursene ble dermed tynt fordelt utover. Resultatet ses nå.

Det ser også ut til at regjeringens kontroll i mange av provinsene har vært langt dårligere enn det de selv har opplyst. I flere byer har politimannskaper og soldater holdt seg i ro i sine bygninger. De har ikke vist særlig tilstedeværelse utover det. På oversiktskartene har byer og landområder likevel blitt registrert som regjeringskontrollerte. I realiteten var det Taliban som styrte, men ingen var klar over det før det var for sent.

KONTROLLPOST: Afghanske regjeringssoldater ved en kontrollpost i Laghman-provinsen øst i Afghanistan. Bildet et tatt i juli i år. Foto: PARWIZ / Reuters

Støtte i befolkningen

Den voldsomme militære fremgangen til Taliban forklares også med at islamistene kan ha hatt sterkere støtte ute i befolkningen enn tidligere antatt. Dette er det foreløpig liten kunnskap om. Hundretusener av afghanere har blitt drevet på flukt gjennom de siste månedene.

LES OGSÅ – Vi rømte hals over hode

At de rømmer fra krigshandlingene er opplagt, men det er noe uklart hvor sterk frykten for Taliban egentlig er. Minnene om Talibans terrorregime er der fortsatt, men organisasjonen bedyrer at de er blitt lang mer moderate. De kan ha blitt trodd på det.

Det som er ganske sikkert er at Taliban aldri hadde greid å bygge seg opp over så lang tid uten hjelp av den afghanske sivilbefolkningen. Om det har skjedd ved tvang er vanskelig å slå fast.

OMGITT AV SIVILE: Taliban-krigere står på en ødelagt politibil i byen Kandahar tidligere denne uken. Det er vanskelig å slå fast hva slags støtte de egentlig har i den afghanske befolkningen. Foto: AFP

Intern uenighet

Splittelse internt i det afghanske regimet er også en årsak til Talibans suksess. Det har vært bred enighet om at Taliban er deres fiende, men der stopper samholdet. I flere av provinsene har lokale myndigheter hatt konflikter med regjeringen.

Når Taliban har kommet har det vært enklere å velge samarbeid med islamistene fremfor motstand. Enkelte militsgrupper og krigsherrer som har vært lojale overfor myndighetene, ser også ut til å ha skiftet side.

Det må heller ikke undervurderes at Taliban kan ha lyktes med sin strategi om å fremstille de internasjonale styrkene som okkupanter og inntrengere.

Den afghanske regjeringen har de omtalt som landssvikere. Det kan ha bidratt til at deler av befolkningen ser på Taliban som frigjørere. Det fører igjen til at offensiven kan ha vært enklere å gjennomføre.

MANGLER STØTTE I FOLKET: Afghanistans president Ashraf Ghani holder tale i presidentpalasset i Kabul 4. august. Han mangler støtte i befolkningen ute på landsbygda der Taliban har bygget seg opp over flere år. Vil han greie å stanse Talibans voldsomme offensiv. Foto: SAJJAD HUSSAIN / AFP

Regjeringen mangler støtte

Manglende støtte til regjeringen ute i provinsene kan ha påvirket Talibans fremrykning. Afghanistan er svært sentralisert. Mye av makten er konsentrert rundt presidenten og hans omgangskrets i Kabul. Utenfor hovedstaden merkes det lite til nasjonale myndigheter. Det fører til manglende lojalitet, særlig på landsbygda.

Det er ikke et ukjent fenomen. I land som Syria, Irak og Mali har vi sett det samme. Regjeringen manglet støtte ute i folket. Når inntrengerne kom, var forsvarsviljen skjør.

Det har en enkel forklaring. I små lokalsamfunn og ute på landsbygda ser ikke befolkningen noen grunn til å kjempe med livet som innsats for noen de føler aldri har brydd seg noe om dem. For dem kan et annet alternativ være like greit.

LEI AV KRIG: De rømmer fra kampene. Er det slik at Taliban får støtte av sivilbefolkningen fordi de kan skape en form for fred? Foto: Rahmat Gul / AP

Slik er det også i Afghanistan. Folket er utpint. De har levd med krig i over 40 år. Sist de opplevde en form for fredstilstand var da Taliban hadde makten fra 1992 til 1996. For dem som fulgte Talibans ekstreme lover var livet muligens greit.

Deres håp er kanskje at det kan skje igjen.