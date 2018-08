Svensk parti kjøper reklameordet «bilbranner»

Etter de mange bilbrannene i Sverige, har partiet Moderaterna nå kjøpt ordet «bilbränder», «bilbranner» på norsk, som et reklameord hos Google. Det vil si at svensker som ønsker å finne ut mer om bilbranner vil se en sponset lenke til partiets nettsider.

Kommunikasjonssjefen i partiet, Hampus Knutsson, sier til Aftonbladet at det er et helt bevisst valg.

– Dessverre er bilbranner et høyst aktuelt tema. Vi har politikk som handler om dette, som vi vil nå ut med, sier Knutsson til avisen.

De siste dagene har over 100 biler i flere svenske byer blitt satt i brann. Svensk politi har identifisert flere antatte gjerningspersoner, og jobber ut fra en teori om at brannene kan ha vært koordinert via sosiale medier.

Ikke uvanlig med reklamekjøp

Det er ikke uvanlig at svenske politiske partier kjøper slike reklameord. Partiet Socialdemokraterna har til og med kjøpt rettighetene til en sponset lenke ved søk etter ordet «Moderaterna».

Høsten 2018 er det riksdagsvalg i Sverige.

Moderaterna sier de har kjøpt flere reklameord som er knyttet til aktuelle hendelser i nyhetsbildet, som for eksempel «klimaendringer», «skogbranner» og «restskatt». Foto: Maja Suslin / Tt / NTB scanpix

Knutsson i Moderaterna sier til Aftonbladet at de har kjøpt tilsvarende pakker for ord som «klimaendringer», «skogbranner» og «restskatt».

– Vi bytter ord ofte, etter hva som er aktuelt, sier Knutsson.

Vanlig også i Norge

Også i Norge kjøper de politiske partiene reklameord for å få treff i søkemotorene. I forbindelse med forberedelsene til valgkampen i 2017 skulle Anniken Huitfeldt (Ap) søke opp Arbeiderpartiets program.

I forbindelse med oppkjøringen til valgkampen i 2017 oppdaget Anniken Huitfeldt at hun kom til en annonse for Høyre når hun søkte etter partiprogrammet til Arbeiderpartiet. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

Da fikk hun opp en annonse for Høyre som første treff. Hun reagerte på det hun oppfattet som negativ reklame fra partiet.

– Det er naturlig at man annonserer på søkeord, men ikke å kjøpe negative annonser. Det er å flytte grenser, sa hun til VG.

Den teknologiske utviklingen de siste årene, har gjort at de politiske partiene har funnet nye måter å nå fram med politisk reklame, både på sosiale medier og annonsering i søkemotorer.