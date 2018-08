– Jeg trodde det var krig fordi jeg hørte at det smalt. Da jeg så ut av vinduet så jeg ingen, bare flammer, sier nabo Fadumo Ise til NRKs reporter på stedet.

Ise bor i Kronogården i Trollhättan kommune i Vest-Sverige.

Ved 21-tiden i går kveld kom de første meldingene om bilbranner her og flere andre tettsteder og byer langs svenskekysten ned mot Helsingborg.

– Det tok over to timer før politiet kom, sier Fadumo Ise.

Hun observerte de første brannene ved 21-tiden, og sier at politiet ikke var på plass før nærmere klokken 23.

Rickard Fremark, politisjef i Östra Fyrbodal, sier at politiet var raskt på plass.

– Det var flere hendelser som skjedde samtidig, og de største brannene var mest kritisk i første omgang. Derfor er det mulig at noen kan ha oppfattet det slik at vi ikke var der, men det kan jeg garantere at vi var, sier Fremark.

Ifølge SVT skal politiet nå ha pågrepet to unge menn for bilbrannene i Göteborg. Ytterligere én er etterlyst.

REDD: Fadumo Ise sier at folk var redde for at det skulle ta fyr i husene i området Kronogården. Foto: Maria Knoph Vigsnæs

– Mange barn gråt og var redde

Det bor mange barn i området, og disse skal ha vært livredde da bilene tok fyr.

– Det var mange barn som gråt og var redde. Det var veldig varmt, sier en nabo som ikke vil stå frem i media.

NRKs reporter på stedet sier at flere av naboene ikke turte å nærme seg bilbrannene. Det var først i formiddag at de turte å nærme seg området.

Her foregår det nå en stor opprydningsaksjon etter at totalt seks biler tok fyr mandag kveld. To bussholdeplasser skal også ha blitt knust i forbindelse med påtenningen.

Svensk politi arbeider nå ut ifra en teori om at de mange bilbrannene kan ha blitt koordinert gjennom sosiale medier.

Politisjef Rickard Fremark sier til NRK at det var for mange lignende hendelser som skjedde samtidig til at det kan ha vært tilfeldig.

– Det finnes indikasjoner på at de brukte sosiale medier for å sette i gang en aksjon, sier Fremark.

FJERNET: Tirsdag formiddag foregår store oppryddingsarbeider i Trollhättan og i flere andre svenske byer. De tre bilene som brant her er nå fjernet. Foto: Maria Knoph Vigsnæs

KNUST: To bussholdeplasser ble vandalisert i Trollhättan mandag kveld. Og totalt seks biler ble satt fyr på. Foto: Maria Knoph Vigsnæs

– Først og fremst unge menn

Politiet har satt i gang etterforskning av bilbrannene, og vil utover dagen ha økt tilstedeværelse de aktuelle stedene. De sitter også på en rekke filmer fra vitner.

Lokalpolitiet mistenker at en ungdomsgjeng bestående av 30–50 ungdommer står bak de seks bilbrannene i Trollhättan.

– De vi traff var alt fra under 15 år til over 20. De var først og fremst menn, sier politisjef Rickard Fremark.

Mange er kjent av politiet fra før. For narkotikaforbrytelser og ordensforstyrrelser. Andre er ikke tidligere tatt for å ha begått lovbrudd, men er kjent av politiet for å befinne seg i potensielt farlige miljøer.

– De har blandet bakgrunn og etnisitet. Fellestrekket er at ungdommene ikke stoler på politiet og myndighetene. De har sin egen indre justis som de forholder seg til, sier Fremark.

IKKE UVANLIG: – Før skolestart de siste tre årene har vi hatt lignende hendelser. Det finnes parallellsamfunn her i Trollhättan og i områdene rundt Göteborg, sier politisjef Rickard Fremark. Foto: Maria Knoph Vigsnæs