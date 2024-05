Saken oppsummert Ekspander/minimer faktaboks Forskere ved Karolinska institutet i Sverige utvikler en hormonfri p-pille for kvinner, som inneholder stoffet mifepriston.

Mifepriston er det samme stoffet som brukes i piller for medisinsk abort, men i denne lave dosen fungerer det som et effektivt prevensjonsmiddel.

En studie har nylig startet, med tusen kvinner i Moldova, Nederland og Sverige som skal bruke pillene som eneste prevensjon i 13 måneder.

Foreløpig har forskerne ikke sett noen store bivirkninger, og det er tegn til at pillen kan ha positive helseeffekter, inkludert potensiell behandling av smerter og blødninger ved endometriose.

Det er fremdeles en lang vei å gå før en slik hormonfri p-pille blir tilgjengelig, men forskerne håper at den vil bli godkjent for bruk innen fem år.

Kviser, depresjon og nedsatt sexlyst. Det gjelder langt fra alle, men kan være bivirkninger du får av hormonell prevensjon.

Flere har fått nok, og valgt å slutte helt. På sosiale medier har det blitt en trend.

Likevel har mange behov for prevensjon, og de hormonfrie alternativene er få.

Foreløpig.

På Karolinska institutet i Sverige forsker de nå på hormonfrie p-piller for kvinner. Pillene inneholder ikke hormon, men stoffet mifepriston.

Det er det samme stoffet som er i pillene man tar ved medisinsk abort.

– Hvis man gir det i denne lave dosen én gang i uka, så fungerer det som et effektivt preventivmiddel.

Det sier professor og forsker Kristina Gemzell Danielsson som leder forskningsprosjektet. Hun har jobbet med utviklingen av mifepriston siden 80-tallet.

Professor Kristina Gemzell Danielsson håper å få godkjent p-pillen så snart som mulig. Foto: Linus Hallgren / Karolinska institutet

Likevel er det først den siste tiden interessen for en ny p-pille har blitt stor nok til å gjennomføre større studier.

Forskeren tror fokuset på hormonell prevensjon i sosiale medier har mye av æren for dette.

– Det hjelper å få bevissthet. Før har man fokusert mer på alvorlige bivirkninger, som blodpropp. Det er viktig å unngå, men det fins også bivirkninger som ikke er så farlige, men som kan påvirke livskvaliteten.

– Litt hausset opp

På Blindern i Oslo møter NRK en jentegjeng i starten av 20-årene. De er positive til at det nå utvikles nye typer prevensjon.

– Det virker veldig bra at man bare trenger ta det én gang i uka, men også at det ikke er hormonelle stoffer, for da har det kanskje ikke like mange bivirkninger, sier Mina Toomb.

Studievenninnene Mina Toombs, Victoria Nordahl, Ingrid Marie Dalhus, Synne Åsen og Miriam Joø synes det høres praktisk ut å bare måtte ta én pille i uka. Foto: Sunniva Nerbøberg / NRK

Det er venninna Synne Åsen enig i. Hun kan ikke gå på hormonell prevensjon på grunn av en blodsykdom.

– Det er greit for oss andre at det er flere alternativ.

Men Miriam Joø er litt mer skeptisk til fokuset som har vært på hormonell prevensjon den siste tiden.

– Jeg har vel følt selv at det har vært litt hausset opp, at det har fått et litt dårlig rykte.

Hun tror likevel det kan være fint med noen alternativer på markedet.

– For noen er det kanskje et veldig godt alternativ. Hvis det er uten hormoner, så blir ikke folk så redde for å prøve.

Ikke abort

Den hormonfrie p-pillen fungerer på to ulike måter.

– Den hemmer eggløsning og utvikling av livmorslimhinnen så den ikke blir mottakelig for det befruktede egget. Slik blir det et effektivt prevensjonsmiddel, for man har flere virkningsmekanismer.

Selv om pillen inneholder samme stoff som abortpiller, er Gemzell Danielsson klar på at man ikke gjennomfører aborter ved å gå på den.

– Det er et preventivmiddel. Så om man allerede er gravid, da er det ikke effektivt. Da må man gi dels mye høyere dose, i kombinasjon med to legemidler.

Dagens p-piller inneholder varianter av de kvinnelige kjønnshormonene østrogen og progesteron. Foto: Beate Oma Dahle / NTB

I august startet et forskningsprosjekt hvor tusen kvinner i Moldova, Nederland og Sverige deltar. De skal bruke pillene som eneste prevensjon i 13 måneder.

Foreløpig har ikke forskningsgruppa sett noen store bivirkninger.

– Det er nesten litt rart at et legemiddel har så få bivirkninger. Og at det tvert om har mye positive helseeffekter. Det kan også ha en positiv effekt på PMS. Vi vet ikke om den lave dosen er tilstrekkelig, men det skal ikke ha negativ effekt på humør.

Det er også tegn til at den kan behandle smerter og blødninger ved endometriose, ifølge den svenske forskeren.

– Helt strålende

Siri Kløkstad er lege på Sex og samfunn og spesialist i kvinnesykdommer og fødselshjelp.

Prinsippet for p-pillene vi har i dag sier hun kommer fra 50-tallet. Derfor ønsker Kløkstad utvikling av nye typer prevensjon varmt velkommen.

– Vi vet at mifepriston er et trygt preparat å bruke, vi har brukt det i medisinsk abort i mange år. Og når man da finner nye måter å bruke det på, er det bare helt strålende.

Likevel er det ikke bare positivt å droppe hormonell prevensjon, ifølge Kløkstad. Det kan nemlig hjelpe de som plages med menstruasjonssmerter, store blødninger, hodepine og PMS. Samtidig beskytter hormonell prevensjon mot kreft i eggstokkene, tykktarmen og livmorslimhinnen.

Hormonfri prevensjon vil derimot virke annerledes på kroppen.

– Nå vet jeg ikke helt hvordan den fungerer som prevensjon, men da får du kanskje ikke disse tilleggsbonuseffektene som en tradisjonell p-pille, eller disse andre prevensjonsmidlene vi har, vil gi.

Når kommer den?

Det er fremdeles en lag vei å gå før en slik hormonfri p-pille blir tilgjengelig. Men Gemzell Danielsson har tro på at pillene vil bli godkjent for bruk.

– Jeg tror det. Det er veldig vanskelig å si når, men jeg håper innen fem år. Gjerne tidligere, men det tar jo tid.

Dette estimatet gjelder Sverige. I Norge må det norske legemiddelverket vurdere om de vil godkjenne p-pillen før den kan bli tilgjengelig.

