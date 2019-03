Støtteparti kan velte Mays brexitavtale

– Den nye skilsmisseerklæringen mellom Storbritannia og EU er ikke bra nok for oss, sier en talsperson for partiet som hittil har vært et støtteparti for Mays konservative parti.



Tidligere har Det demokratiske unionistpartiet (DUP) sagt i en uttalelse at det fortsatt er mulig å komme i mål med ytterligere forhandlinger med EU, om en ordnet skilsmisse mellom det britiske øyriket og unionen.

Nå sier de ti representantene i Underhuset fra det nordirske partiet at det ikke har lyktes May å gjøre tilstrekkelige framskritt.

Partiet frykter at Nord-Irland skal behandles forskjellig fra resten av Storbritannia, og at det vil være starten på en oppsplitting av landet, med forsterkede krav om irsk gjenforening og skotsk løsrivelse.

DUPs leder Arlene Foster og nestleder Nigel Dodd på vei ut av statsministerboligen Downing Street 10. Foto: Daniel Leal-olivas / AFP

Grensetrøbbel

Hovedproblemet i skilsmisseavtalen med EU har til nå vært garantiordningen for Nord-Irland.

Den innebærer at Storbritannia forplikter seg til å være en del av EUs tollunion dersom man skal klare å ha en åpen grensehandel mellom Nord-Irland og Irland dersom Storbritannia trer ut av unionen uten en avtale.

En slik grensehandel betyr åpne grenser og ingen fysiske sperringer eller tollkontroller.

Grensen mellom Nord-Irland og Irland blir grensen mellom Storbritannia og EU etter brexit.

Sent mandag presenterte May tre tilleggsdokumenter til avtalen, etter at Underhuset stemte et rungende nei til den forrige avtaleutgaven.

Det er nå enighet om at garantiordningen ikke skal være permanent, og et uavhengig, nøytralt organ skal avgjøre om Storbritannia skal kunne forlate garantiordningen for egen kjøl. Partene forplikter seg også til å arbeide for en teknologisk løsning på grensen slik at man unngår fysiske sperringer og tollkontroller.

– Denne eller ingenting

Ifølge EU-kommisjonens president Jean-Claude Juncker er det denne avtalen eller ingenting. Uttalelsen støttes opp av Theresa May:

– Brexit kan være tapt hvis landets lovgivende forsamling også denne gangen sier nei, sa May til Underhuset i kveld.

Likevel er det slettes ikke sikkert brexitavtalen blir godkjent.

Også konservative brexitforkjempere fra Mays eget parti har varslet at de vil stemme imot. Dermed svinner håpet om flertall.

– I lys av vår egen juridiske vurdering og andres vil vi ikke anbefale å akseptere regjeringens forslag, sier parlamentarikeren Bill Cash på vegne av European Research Group, den innflytelsesrike EU-kritiske gruppen innad i Det konservative partiet.

De harde brexit-forkjemperne i partiet frykter at tilleggspunktene som er fremforhandlet uansett ikke sikrer at Storbritannia kommer seg ut av EUs tollunion gjennom garantiordningen for Nord-Irland.

Leder Jeremy Corbyn i opposisjonspartiet Labour kunngjorde allerede i går at statsministerens forhandlinger med EU har mislyktes og at partiet vil stemme imot.

DENNE ELLER INGENTING: Det er denne avtalen eller ingen avtale, advarte EU-president Jean-Claude Juncker etter at han og Theresa May hadde forhandlet frem et forslag. Foto: Francisco Seco / AP

Regjeringsadvokaten tvetydig

Det hjalp heller ikke på den skeptiske stemningen at regjeringsadvokat Geoffrey Cox la frem sin vurdering rett før debatten i Underhuset startet.

Cox ga de folkevalgte et klart råd om å stemme for avtalen.

Men budskapet var dypt tvetydig, for i selve analysen sådde han alvorlig tvil om hvorvidt enigheten med EU holder vann juridisk.

Pundet falt umiddelbart da regjeringsadvokatens vurdering ble offentliggjort.

Utsettelse

Dersom avtalen blir stemt ned, er det stor sannsynlighet for at brexit blir utsatt.

Først vil Underhuset få muligheten til å stemme over om de vil utelukke å gå ut av unionen uten noen avtale med EU. Men fordi det er flertall for å utelukke en slik exit, så vil det bli en avstemming om utsettelse på torsdag.

Britene skal etter planen ut av EU 29. mars. I første omgang kan det være snakk om en utsettelse til 24. mai.

Hvis den fremforhandlede brexit-avtalen blir stemt ned i kveld, har May lovet at det vil bli en ny avstemning i Underhuset, om Storbritannia skal spørre EU om å forlenge den nåværende overgangsperiode. En forlengelse krever at EU er enig. De kan også stille betingelser for en slik utsettelse, som at utsettelsesperioden blir lengre enn hva britene ønsker.

– Da vil det ikke nytte å skylde på EU. Ansvaret vil ligge i dette huset, sa May.

