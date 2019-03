May vil legge fram ny avtale

Den nye avtalen ble kjent i Underhuset sent mandag kveld og er et gjennomburdd i forhandlingene som har gått i stå flere ganger underveis.

– Statsminister May har sikret lovlig bindende endringer som forbedrer avtalen, sier Mays nestkommanderende David Lidington i Underhuset litt etter klokken 23 mandag kveld norsk tid.

Han sier det nå er tid for å komme sammen og støtte den forbedrede avtalen.

Igjen er beskjeden fra EU at dette er den eneste avtalen som er aktuell.

– Dere har valget mellom å stemme for denne avtalen eller kaste landet ut i en politisk krise, sier Lidington.

Avstemning tirsdag

Tirsdag skal Underhuset stemme over den nye avtalen. Den forrige avtalen ble møtt med et rungende nei i forrige måned. 230 parlamentarikere sa nei til avtalen fordi de fryktet at den ville innebære at britene aldri kom seg ut av EU.

EU har tidligere sagt plent nei til å gjenåpne avtalen, men har tilbudt forsikringer som skulle berolige britene. I helgen stod derimot forhandlingene helt fast og den britiske regjeringen skal også ha sagt nei til et utkast som var klart i helgen.

Endringene som May nå har fått til skal løse grenseproblemet mellom EU-landet Irland og Nord-Irland, som med brexit vil være utenfor.

Grensetrøbbel

Hovedproblemet i avtaken med EU har til nå vært garantiordningen for Nord-Irland.

Den innebærer at Storbritannia fortsatt må være en del av EUs tollunion dersom man ikke klarer å ha en åpen grensehandel mellom Nord-Irland og Irland. En slik grensehandel må bety åpne grenser og uten fysiske sperringer eller tollkontroller.

Grensen mellom Nord-Irland og Irland blir grensen mellom Storbritannia og EU etter brexit.