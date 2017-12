Store spekulasjoner rundt dronning Margrethes nyttårstale

Klokken 18 i kveld skal dronning Margrethe (77) holde den årlige, kongelige nyttårstalen fra slottet Amalienborg.

Den populære talen kringkastes for hele det danske folk, men mye tyder på at det er større interesse for årets tale enn ellers.

I lengre tid har det blitt spekulert i om den fargerike dronningen vil holde monarksetet, eller om hun snart kan komme til å bryte «en nordisk tradisjon» ved å abdisere.

Prinsens situasjon

Det er i så fall ikke første gang dronning Margrethe kommer med en overraskende nyhet i nyttårstalen sin.

For to år siden kunngjorde hun at hennes mann, prins Henrik (83), skulle gå av med pensjon. I ettertid ble det kjent at prinsen slet med demens.

«DORSLER NED»: Dronning Margrethe under nyttårstalen 1. januar 2016, hvor hun erklærte at prins Henrik skulle pensjonere seg. Foto: DR.dk

Til danske TV 2 uttalte dronningen i høst at det var uvant å reise såpass mye uten mannen.

– Men sånn er det nå bare. Har han det bra, har jeg det bra. Han er tross alt i godt humør, sa hun.

Tidligere har dronningen avvist spørsmål om abdisering, men prinsens situasjon, samt flere faktorer, tyder på at det kanskje ikke er helt utenkelig.

Da hun tidligere i år under et intervju med den belgiske tv-kanalen RTL, ikke blankt avviste spørsmål om abdisering, ga det ny næring til grublerne.

Ekspertene strides

Flere kongehuseksperter har uttalt seg i skandinaviske medier om en mulig abdisering, men teoriene er splittet.

Kongehuseksperten Sebastian Olden-Jørgensen, sier til den danske kjendisavisen Kendte at han tror det er mulig at dronningen abdiserer.

KLAR TIL Å TA OVER: Flere eksperter påpeker at kronprins Frederik er mer enn klar til å ta over for dronning Margrethe. Her er han sammen med kronprinsesse Mary under det norske kongeparets 80-årsfeiring. Foto: Jon Olav Nesvold / NTB scanpix

I januar feiret dronningen 45 år ved tronen, og Jørgensen understreker at en abdisering klaffer bra tidsmessig.

– Neste år fyller også kronprins Frederik 50 år, og han er mer enn klar til å ta over rollen som konge. I tillegg er prins Henriks sykdom offentliggjort, så flere ting peker i retning av abdisering, sier Jørgensen.

Han legger til at dronningen er svært pliktoppfyllende, og kun vil gjøre det beste for landet sitt.

– Hun har tidligere avvist abdisering, men alle ledere avviser spørsmål om avtreden før de faktisk går av, fortsetter han.

Hoffeksperterten og sjefredaktør for Kungliga Magasinet Roger Lundberg, sier til Aftonbladet at han blir svært overrasket om dronning Margrethe skulle pensjonere seg.

– Det er en nordisk tradisjon at man ikke abdiserer. At dronningen skal abdisere, er noe vi har spekulert rundt i 15 år. Om hun kunngjører dette i nyttårstalen blir jeg veldig overrasket, sier han til den svenske avisen.

45 ÅR PÅ TRONEN: Dronning Margrethe har sittet 45 år som Danmarks dronning. Foto: Marit Hommedal / NTB scanpix

Folket elsker henne, men vil hun skal gå

Dronning Margrethe er svært populær blant det danske folk.

Med et vinnende og kunsterisk vesen, ikledd fargerike antrekk, ofte med en karakteristisk sigarett mellom fingrene, har hun vunnet seg en plass i flere danske hjerter.

Likevel viser en fersk meningsmåling fra Avisen DK, at 40 prosent av danskene mener dronningen bør abdisere i 2018.

BRUKE TIDEN ANNERLEDES: Dronningen sammen med hennes mann prins Henrik. Det spekuleres i om hun vil abdisere, blant annet for å bruke mer tid på ham og familien. Foto: Henning Bagger / NTB scanpix

Dette tyder derimot ikke på at de er misfornøyd med henne.

– Hun blir stadig mer populær blant befolkningen, så det er mer et uttrykk for at mange syns synd i henne, og mener hun har en stor arbeidsbyrde for å være så gammel, sier kongehusekspert Lars Hovbakke Sørensen til avisen.

Han legger også til at han tror tiden kan være moden for at hun trer av.

– Hun er ikke like frisk lenger, og prinsens sykdom belaster hele familien. Jeg tipper det er 50 prosent sjanse for at hun vil kunngjøre en abdisering i kveld, sier Sørensen.

39 prosent i undersøkelsen svarte «nei» på at dronningen burde tre av.