I nyttårstalen varslet dronning Margrethe (83) sin abdikasjon. Og i dag skjedde det.

Det er første gang på nesten 900 år at en dansk monark gir fra seg tronen frivillig.

Nøyaktig klokken 13.37 kjørte dronning Margrethe ut fra slottet Amalienborg til Christiansborg for å møte i statsråd klokken 14, hvor hun skulle signere papirene som gjorde at hun gikk av som dansk statsoverhode.

Det skjedde på dagen 52 år etter at hun ble Danmarks dronning 14. januar 1972.

Den såkalte gullbryllupskaréten, eskortert av Gardehusar-regimentets Hesteskorte, kjørte gjennom et enormt folkehav i Københavns gater.

Minst 100.000 dansker hadde møtt opp for å takke av en dronning som mange setter høyt, og hilse den nye kongen og dronningen velkommen.

Københavns gater er fulle av skuelystne når Dronningen skal abdisere.

Kom som kronprins, dro som konge

Samtidig med dronningen forlot også kronprinsparet Amalienborg, i kongehusets praktbil, en Rolls-Royce fra 1958 som kalles «Store krone». Også de skulle til Christiansborg.

De ankommer som kronprinspar, og drar som kongepar.

Der sluttet kronprins Frederik seg til statsrådet, sammen med sin eldste sønn Christian (18), som da skulle «rykke opp» til å bli kronprins.

Med regjeringen til stede satte dronning Margrethe sitt navnetrekk på erklæringen om abdikasjon.

I det øyeblikket ble kronprins Frederik til kong Frederik 10. og Danmarks statsoverhode. Og prins Christian ble kronprins Christian.

Deretter reiste dronning Margrethe seg opp, og med et nikk og en håndbevegelse bad hun den nye kongen overta plassen på enden av bordet.

Med ordene «Gud bevare kongen» tok hun sin stokk og forlot rommet.

Her signerer dronning Margrethe av Danmark sin egen abdikasjon.

Nøyaktig 15 minutter etter, klokken 14.15, kjørte «Store krone» ut fra Christiansborg slott.

Da var det dronning Margrethe som satt i bilen, nå som avgått monark etter nøyaktig 52 år.

Hun tok over som regent 14. januar 1972 etter at hennes far, Christian 9. døde samme dag.

Dronning Margrethe har gått av.

9 ganger hurra for kongen

Og klokken 15 kom den nye kongen ut på balkongen på Christiansborg slott, der han ble møtt av en enorm jubel fra folkehavet på bakken.

For første gang steg han frem for folket som Danmarks konge. Tydelig rørt av mottakelsen tørket han diskret bort en tåre.

Frederik 10. måtte tørke bort en tåre og to da han steg ut som landets nye monark og ble møtt av varme og jubel. Foto: AFP

Etter hvert kom statsminister Mette Frederiksen ut på balkongen og utropte den nye kongen.

– I dag har Hennes Majestet Dronning Margrethe 2. abdisert. Jeg vil på vegne av kongeriket gi dronning Margrethe en dyptfølt og hengiven takk, sa statsministeren.

– Takk for å løfte arven, plikten og ansvaret. Takk for å forbinde oss til fortiden og forberede oss på fremtiden. Takk for at De gjorde deg umake og mye til.

– Hver dronning og konge er en del av en mer enn 1000 år gammel kjede – når den ene trer tilbake, står den neste klar. Den kronprins som nå blir vår regent, er en konge vi kjenner, en konge vi holder av og en konge vi stoler på, sa Fredriksen til stor jubel i folket.

– I dag hilser vi Danmarks nye statsoverhode og ønsker lykke for hans liv og gjerning. Etter dansk statsskikk skal jeg tre ganger utrope: Hennes Majestet Dronning Margrethe 2. er abdisert, lenge leve Hans Majestet Kong Frederik 10.!

Kong Frederik tørket på nytt et vått øye og pustet tungt.

Deretter fulgte 9 ganger hurra for den nye kongen, ledet an av statsministeren slik skikken er.

Statsminister Mette Frederiksen utroper kong Fredrik 10. til Danmarks konge. Foto: Reuters

Droppet Gud fra valgspråket

Kong Frederik 10. startet sin erklæring med å takke moren for hennes lange gjerning.

– Min mor Hennes Majestet Dronning Margrethe 2. har regjert Danmark i 52 år. I all tid vil hun bli husket som en regent utover det sedvanlige.

Det brøt ut ny jubel hos de mange fremmøtte da kong Frederik hyllet sin mor.

– Min mor har som få gått i ett med sitt kongerike. I dag går tronen videre. Mitt håp er å bli en samlende konge, sa han og fortsatte:

– Det er en oppgave jeg har nærmet meg hele mitt liv, det er et ansvar jeg tar på meg med respekt, stolthet og stor glede med den støtte jeg kan få fra min elskede hustru, fra min familie og fra dere og fra noe som er større enn oss.

Kong Frederik av Danmark taler til det danske folk for første gang. Kongefamilien kommer ut på balkongen etter talen.

Kong Frederik kunngjorde deretter det valgspråket han har valgt for sin gjerning:

– Forbundet, forpliktet for kongeriket Danmark.

Hans mor regjerte etter «Guds hjelp, Folkets kjærlighet, Danmarks styrke», mens hans morfar hadde «Med Gud for Danmark». Med det markeres et skifte i det danske monarkiet.

Barn har kledd seg ut som soldater i Den kongelige livgarde i anledning dagen. Foto: Marius Christensen / NRK

Kysset sin dronning

Den nye kongen så tidvis både overveldet og rørt ut, men etter hvert tok smilet mest over.

Han fikk selskap på balkongen av den nye dronningen og deres fire barn, inkludert den nye kronprinsen.

At hele kongefamilien viste seg sammen på balkongen ble særdeles godt mottatt av det feststemte folket på bakken.

Og da kongen og dronningen – etter høstens spekulasjoner om problemer i ekteskapet – på oppfordring gav hverandre et kyss druknet saluttene i jubelropet.

Hele 3 x 27 salutter ble avfyrt til ære for den nye monarken.

Dette øyeblikket vakte stor jubel. Kong Frederik 10. og dronning Mary på balkongen til Christiansborg slott etter at han var utropt til ny konge og de hadde hilst folket. Foto: AFP

De symboltunge fanene

Den nye kongen ble fraktet tilbake i gullbryllupskaréten som hans mor hadde kommet med som dronning.

På Amalienborg ble den symboltunge faneoverrekkelsen gjennomført klokken 17.

Kongefanene oppbevares i den til enhver tid sittende regentenss bolig, og ble av den kongelige livgarde overført fra dronning Margrethes palass til kong Frederiks palet.

De kongelige faner bringes over til den nye kongen.

I fanegemakket i den avgåtte dronningens bolig, skulle dronning Margrethe ta farvel med fanene, mens kong Frederik tok imot fanene i fanegemakket i sin bolig.

Dagen ble avsluttet med et kjempefyrverkeri i Tivoli.

Hilsen fra norske og svenske kongen

Kong Harald har gratulert det nye kongeparet.

– Min familie og jeg overbringer dere våre varmeste lykkønskninger som Danmarks nye kongepar. Dere etterfølger en monark som har fylt sin rolle på en beundringsverdig måte.

– Med varme, klokskap og engasjement har Hennes Majestet Dronning Margrethe fulgt sitt land og sitt folk gjennom gleder og sorger, skriver kong Harald i til det danske kongeparet.

Sveriges kong Carl Gustaf sendte en hilsen til dronningen. Han innleder med: «Deres Majestet, kjære kusine Daisy».

Han skriver at Margrethe som Danmarks dronning har vært en garanti for et nært forhold mellom Danmark og Sverige, takker varmt for et godt samarbeid gjennom mange år og han ønsker henne lykke til videre.

«Du går nå inn i en endret rolle, men vennskapet mellom oss består, inderlig og konstant.» skriver han.

Dette må du vite om tronskiftet i Danmark Ekspander/minimer faktaboks Skal den nye kongen, kong Frederik, krones? Nei, Danmark kroner – i likhet med Norge – ikke lenger sine monarker, i motsetning til Storbritannia. Frem til 1648 ble kongene kronet også i Danmark. Etter det var det en periode der de nye kongene ble salvet, men ikke kronet, men etter at Danmark fikk sin grunnlov i 1849 og gikk fra å være et enevelde til et konstitusjonelt monarki, er monarkene verken blitt kronet eller salvet. Nå utropes den nye monarken av den sittende statsministeren. Det er heller ikke planlagt noen senere signingsseremoni for den nye danske kongen, slik både kong Harald og hans far kong Olav har gjort det i Norge. Dronning Margrethe skal beholde dronning-tittelen, får Danmark nå to dronninger? Det blir to med dronning-tittel, men ikke to regjerende dronninger. Dronning Margrethe kommer fortsatt til å ha tittelen Hennes Majestet Dronning Margrethe også etter at hun har abdisert. Samtidig har Danmark da fått en ny dronning, Hennes Majestet Dronning Mary. Men det er bare én «dronningen» til enhver tid, og det vil nå være Mary. Det blir derfor hun som har tittelen i bestemt form, Hennes Majestet Dronningen, ikke Margrethe. Kommer dronning Margrethe nå til å trekke seg helt tilbake, eller hvordan blir hennes rolle fremover? Når dronning Margrethe nå går av som dronning av Danmark, blir hun mindre synlig, men hun forsvinner ikke nødvendigvis helt fra offentligheten. Hun kan være riksforstander – en som ivaretar monarkens oppgaver dersom både den nye kongen, kong Frederik, og den nye kronprinsen, kronprins Christian, er på privat opphold utenlands eller er sykmeldt. Hoffet opplyser også at hun kommer til å fortsette å representere det danske kongehuset «på sin måte». Nøyaktig hva hun skal gjøre, skal nå hennes nye hoff avgjøre. Hvordan blir den nye kronprinsens rolle når 18 år gamle prins Christian nå blir kronprins? Christians formelle rolle blir annerledes fra søndag, når han «rykker opp» og går fra å være prins til kronprins, men han vil ikke umiddelbart jobbe synlig mye mer for kongehuset. Han er fortsatt bare 18 år og skal først og fremst være skoleelev. Han vil bli skjermet for å gi ham rom til å være ungdom og forme egen identitet. Hvilke konsekvenser får tronskiftet? Foruten at Danmark for et nytt kongepar og en ny kronprins, følger det også andre endringer med tronskiftet. Den danske Nationalbanken vil trykke opp nye mynter med bilde av dne nye kongen, og de danske kronjuvelene skal nå kun brukes av dronning Mary og ikke dronning Margrethe. I tillegg får tronskiftet konsekvenser for over 100 bedrifter, fra Lego og Carlsberg til Rhanders Hanskefabrikk. Det har nemlig vært 104 danske virksomheter, samt fem utenlandske virksomheter, som har kunnet kalle seg kongelig hoffleverandør, et «stempel» som virksomhetene selv sier har vært av stor verdi for dem. Men tittelen bortfaller med tronskiftet. Om ordningen med kongelig hoffleverandør skal fortsette med den nye kongen, og hvem som i så fall da får den ærefulle tittelen, blir først avgjort senere. – Det ga meg en klump i magen da jeg leste det. Det betyr jo riktig mye for oss, sa Rina Hansen, eier av Rhanders Hanskefabrikk, til Danmarks Radio. Alle dronning Margrethes og det nye kongeparets tidligere beskytterskap opphører også. Hvilke organisasjoner som vil bli kastet kongelig glans over videre, og av hvem i den danske kongefamilien, blir avgjort senere.