SVT Sörmland melder at vaksineringen av helsepersonell i den svenske regionen Södermanland ble stanset midlertidig. Dette etter at rundt 100 av om lag 400 vaksinerte helsearbeidere måtte bli hjemme med sykdom etter å ha blitt vaksinert med vaksinen fra AstraZeneca.

De fleste av helsearbeiderne, som ble vaksinert torsdag, har fått feber.

Dette er en vanlig bivirkning, men den svenske helseregionen var ikke forberedt på at rundt en av fire ikke ville være i stand til å gå på jobb dagen etter vaksinering.

– Ikke bra

Andreas Heddini, medisinsk sjef for AstraZeneca i Norden, beklager at så mange ikke har vært i stand til å gå på jobb etter å ha fått vaksinen.

– Nei, det ikke bra. Det virker som det har vært en større andel bivirkninger enn det som er ventet. I studier har vi sett at rundt 10 prosent av de vaksinerte får bivirkninger av denne typen, sier Heddini til SVT.

Heddini påpeker at bivirkninger av denne typen er ventet. Han ønsker ikke å spekulere på årsaken til at så mange har fått bivirkninger, men sier det ikke er noen grunn til å være urolig.

– Vi tar alt som gjelder vaksinens sikkerhet på største alvor. Men vår vaksine har nå blitt gitt til mange millioner over hele verden, og i kliniske tester, og vi har ikke sett noen alvorlige bivirkninger.

Skal gis til helsepersonell i Norge

Astra Zenecas vaksine er en av tre som er godkjent for bruk i Norge. Forrige helg kom den første leveransen, på om lag 21.600 doser til Norge.

Helse – og omsorgsminister Bent Høie.

Disse dosene skal gis til helsepersonell under 65 år, men er fortsatt ikke tatt i bruk. Flere helseforetak sier til VG at grunnen er at det tar tid å organisere vaksineringen.

FHI har tidligere operert med anslag på at Norge skal få 450.000 AstraZeneca-doser i februar og mars.

Fredag meldte imidlertid helse – og omsorgsminister Bent Høie at AstraZeneca har varslet at de kan øke sine leveranser med opp mot 50 prosent frem mot sommeren. Dette etter at selskapet tidligere har meldt om forsinkelser med produksjonen.

Skal undersøkes

Fredrik Gustavsson, som jobber i kommunikasjonsavdelingen til region Södermanland, sier de fleste har fått symptomer som går over av seg selv.

Helsepersonell i Norge skal etter planen bruke AstraZeneca-vaksinen snart.

Gustavsson sier også at man hadde tenkt på muligheten for at flere kunne få symptomer, og derfor ikke vaksinerte hele enheter eller avdelinger samtidig.

Likevel påvirket de mange sykemeldingene helsetilbudet i regionen på fredag, skriver SVT.

Bemanningssituasjonen skal nå være under kontroll igjen, men vaksineringen er altså stanset midlertidig. Det svenske Legemiddelverket er rutinemessig varslet om situasjonen.

– Vi stopper delvis fordi vi skal undersøke hva som har skjedd, men også for at vi ikke skal få en for anstrengt personalsituasjon, sier Magnus Johansson, medisinsk ansvarlig i region Sörmland.

– Vondt i kroppen og feber

Fredag stanset også region Gävleborg vaksinering av helsepersonell, av samme grunn. Tina Mansson Söderlund, vaksinekoordinator i regionen, sier til SVT Gävleborg at omtrent samme andel som i Södermanland ble syke etter vaksinering.

– Det er det vanlige, de er litt kalde, har litt vondt i kroppen og feber, sier Söderlund, som påpeker at dette er forventede symptomer.

I tillegg har helseregion Jönköpings län også meldt om overraskende mange mistenkte bivirkninger etter en vaksineringsrunde på rundt 500 personer. Det er imidlertid ikke meldt om at vaksineringen her er stanset.

Ikke «b-vaksine»

AstraZeneca-vaksinen har vist noe lavere beskyttelsesgrad enn vaksinene fra Moderna og Pfizer. Den anbefales heller ikke til personer over 65 år, fordi det per nå ikke finnes dokumentasjon på at vaksinen har like god effekt for denne gruppen.

Sykepleierforbundet har tidligere bedt FHI om å gjøre grundige vurderinger av AstraZeneca-vaksinen. Dette skyldes hovedsakelig meldinger om at vaksinen trolig kun har begrenset beskyttelse mot mild sykdom som skyldes koronavirus-varianten som først ble påvist i Sør-Afrika.

FHIs smitteverndirektør Geir Bukholm.

Folkehelseinstituttet har flere ganger avvist at AstraZeneca-vaksinen er en «b-vaksine», sammenlignet med vaksinene fra Pfizer og Moderna.

– Foreløpig viser de to mRNA-vaksinene høyere beskyttelse mot mild sykdom, mens alle de tre vaksinene ser ut til å ha relativt lik beskyttelse mot alvorlig sykdom, sier har FHIs smitteverndirektør Geir Bukholm uttalt.

NRK har lørdag morgen vært i kontakt med FHI og Legemiddelverket om en kommentar til denne saken, foreløpig uten å få svar.