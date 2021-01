Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

– Det betyr nok at vi ikke når å vaksinere hele risikogruppen frem til sommeren. Det vil også ta tid å vaksinere voksne over 18 år, sier smitteverndirektør i FHI Geir Bukholm til NRK.

Fredag blir etter alt å dømme koronavaksinen fra AstraZeneca godkjent for bruk i Europa, men før helgen ble det klart at produsenten sliter med å levere det volumet de lovet.

Får 10 prosent av varslet leveranse

FORSINKET: FHI forventet 2 millioner vaksinedoser før sommeren. Men nå kommer maks 200.000 doser, forteller smitteverndirektør Geir Bukholm. Foto: Stian Lysberg Solum / NTB

– Vi hadde forventet å få cirka 2 millioner vaksinedoser dette halvåret. 1,1 millioner doser i februar og én million litt senere, sier Bukholm.

I stedet ligger det an til 200.000 doser, 10 prosent av det man først trodde man skulle få. Det vil være nok til å vaksinere 100.000 mennesker.

Nær en million mennesker må dermed smøre seg med tålmodighet til over sommeren.

– Vi regner med at dette vil forsinke vaksinasjonsprogrammet med én til to måneder. Så kan det hende at det kommer andre vaksiner på markedet som kompensere for dette, men det må vi avvente til vi har sikre opplysninger om, sier Bukholm.

Godkjennes trolig fredag

Folkehelseinstituttet ba alle kommuner forberede seg på massevaksinasjon i februar, med vaksinering av en fjerdedel av innbyggerne.

Nå må de i stedet fordele et langt mindre antall doser.

– Vi må se på hvem som skal få dem. Vaksinen fra AstraZeneca blir trolig godkjent fredag. Så får vi se på hvordan det europeiske legemiddelverket beskriver denne vaksinen og hvilke personer vil ha mest nytte av den, sier Bukholm.

Forsinkelsen gjelder hele Europa, og flere land får flere millioner færre doser enn først forventet.

EU-press

Akkurat nå er 78.100 personer vaksinert med første dose av koronavaksinen i Norge, viser FHIs statistikk tirsdag. 1.903 personer har fått dose to.

EU, som allerede har fått tung kritikk for langsom utbredelse av vaksinen til sine 27 medlemsland, sier ifølge nyhetsbyrået AP at de setter press på AstraZeneca.

Unionen har bedt om en detaljert planlegging av vaksineleveranser og når distribusjon vil finne sted.

Der har også vurdert å nekte selskapet å eksportere vaksinen ut av EU. Bukholm tror et eksporttilbud ikke vil få konsekvenser for Norge.

– Vi har en avtale om innkjøp av vaksiner gjennom EU-systemet. Jeg tror ikke at det kommer til å påvirke oss, sier han.

Jobber med «vaksinekalender»

Bukholm vil ikke gi et anslag på når hele den voksne befolkningen kan være ferdig vaksinert mot koronaviruset.

– Det spørsmålet har vi fått mange ganger, og vi er ikke villige til å sette noen dato. Men vi håper at vi er kommet langt når vi kommer over sommerferien.

Bukholm sier at de nå jobber med å samle nok informasjon til å kunne lage en kalender for vaksineringen.

– Den vil kunne fortelle når de ulike aldersgruppene vil kunne forvente å ha fått et tilbud om vaksine og når risikogruppene kan forvente det, sier Bukholm.

Til tross for langt færre vaksiner enn planlagt, sier Bukholm at man til nå stort sett har holdt seg til planen.

– Selve vaksinasjonen går fremover med den farten den skal, slik at de dosene som kommer inn til Norge blir satt ute i kommunene. Det er god kapasitet i kommunene til å ta unna for de leveransene som er.

– Det har vært noe reduserte leveranser de siste ukene av Pfizer. Det ser ut til å bedre seg, men det er fremdeles litt redusert. Vi håper at dette tar seg opp i løpet av den neste måneden og det neste kvartalet, sier Bukholm.

Vil ikke spekulere om vaksineeffekt

Tirsdag kom det ubekreftede opplysninger i tyske medier om at AstraZenecas vaksine gir dårlig beskyttelse for eldre over 65 år. Det er ventet at Norge får tilgang til vaksinen i februar.

FHI-OVERLEGE: Preben Aavitsland. Foto: Kjartan Bjelland

Legemiddelverket kommenterer opplysningene i tyske medier slik:

– Dette var spekulasjoner som kom i mediene, ingen vet helt hvor det kommer fra. Vi vil ikke bidra til å spekulere ytterligere. Denne uken er denne vaksinen til diskusjon i vitenskapskomiteen (EMA), og det kommer en anbefaling torsdag eller fredag. Vi vil vente på avgjørelsen fra vitenskapskomiteen, sier fagdirektør Steinar Madsen til NRK.

Ettervirkninger av korona Du trenger javascript for å se video.

AstraZeneca sa i går at opplysningene om at vaksinen deres ikke er effektiv for eldre, ikke er riktige. I dag meldte tyske helsemyndigheter det samme.