Norge får langt flere vaksiner enn ventet fram mot sommeren

– EU og Pfizer/Biontech har blitt enige om å skaffe ytterligere 200 millioner doser og en opsjon på ytterligere 100 millioner doser, forteller Høie.

Av dette kan Norge få 2,24 millioner doser og en opsjon på 1,20 millioner doser. Fra før har Norge sikret seg 3,7 millioner doser av denne vaksinevarianten.

– Det beste er at vi vil kunne få 840.000 av disse ekstradosene allerede i april, mai og juni, sier Høie.

Høie sier AstraZeneca har varslet at de kan øke sine leveranser med opp mot 50 prosent i det samme tidsrommet.

– Ifølge vår prognose ligger vi an til å få over 1,6 millioner doser av denne vaksinen i andre kvartal. Betydelig flere enn det vi regnet med så seint som i går.

Totalt vil Norge dermed få 2,4 millioner doser ekstra, utover det man allerede har ventet.

Pfizer og Moderna har tidligere varslet at de samlet sett skal levere 2,8 millioner doser av sine vaksiner før 1. juli.

Grovt regnet får Norge samlet sett over 5 millioner vaksinedoser før sommeren – nok til å vaksinere 2,5 millioner nordmenn.

Kan fortsatt skje endringer

Høie sier den økte vaksineleveransen vil føre til endringer i fremdriftsplanen, men kan i dag ikke si når de anslår at hele den voksne befolkningen er vaksinert.

– Dette er så ferske nyheter at vi ikke har rukket å legge det inn i beregningene våre, sier Høie.

Avdelingsdirektør Line Vold i FHI sier det fortsatt kan dukke opp overraskelser.

– Vi må ta høyde for at det kommer nye beskjeder. Her er det stadig nye beskjeder, så vi må være forberedt på at ting ikke blir helt slik det er flagget fra firmaene heller, sier Vold.

FHI opererer med et nøkternt og et bestefallscenario som de nå vil justere.

– Disse nyhetene styrker den positive prognosen og det er veldig bra, sier Høie til NRK.

Over 200.000 har fått første dose

221.819 personer er vaksinert med første dose av koronavaksinen i Norge, viser FHIs statistikk fredag. 66.178 personer har fått dose to.

Foreløpig har FHI registrert at 18.569 personer fikk dose én torsdag, og 7.652 personer fikk dose to.

Flest har fått første dose i Viken (47.041) og Oslo (27.411). Færrest av dose én er satt i Troms og Finnmark (9.816) og Møre og Romsdal (10.420). Flest personer har blitt gitt dose to i fylkene Viken (13.451) og Oslo (9.299).

Den første koronavaksinen i Norge ble satt 27. desember og var produsert av Pfizer og Biontech. 15. januar ble den første dosen av Moderna-vaksinen satt.

Det kan være forsinkelser i registrering av vaksinasjon som fører til at tallene endrer seg over tid.

Forsinkelser

Massevaksineringen av befolkningen skulle opprinnelig ha startet i februar. men tidligere vinter kom det varsel på varsel om forsinkelser i produksjonen fra flere av produsentene.

15. januar varslet Pfizer at ombygging av produksjonslinjen førte til forsinkelser av leveransene.

AstraZeneca skulle i utgangspunktet levere drøyt 2 millioner doser før sommeren, men i midten av januar varslet selskapet at de kun ville klare å levere 200.000 doser.

FHI anslo den gang at vaksineringen her i landet kunne bli opp mot to måneder forsinket, og at man ikke ville bli ferdig til sommeren slik man hadde håpet.

Også Moderna har opplevd forsinkelser med leveransen av sin vaksine. 40.000 doser som skulle kommet denne uka, er forsinket til neste uke.

Tilpasser vaksinene til mutanter

AstraZeneca oppgir at de jobber sammen med Oxford-universitetet for å tilpasse selskapets koronavaksine til nye, muterte virusvarianter.

Selskapet håper å redusere tiden det tar å produsere store mengder av en ny vaksine, til mellom seks og ni måneder.

Torsdag la det britisk-svenske legemiddelselskapet fram et resultat som viser at det hadde et overskudd på 1,01 milliarder dollar i fjerde kvartal i fjor, mot 313 millioner dollar i samme kvartal året før.

Koronavaksinen har gitt selskapet en inntekt på 2 millioner dollar. AstraZeneca har tidligere lovet å selge vaksinen uten fortjeneste under pandemien.