WHO anbefaler AstraZenecas koronavaksine også for personer over 65 år

Manglende forsøk i denne aldersgruppen har fått flere land til å vente med full godkjenning av vaksinen.

Verdens helseorganisasjons eksperter anbefaler nå altså AstraZenecas koronavaksine også for personer over 65 år.

De 15 medlemmene av WHOs vaksine-ekspertgruppe har hatt ekstraordinært møte for å revurdere rådene som tidligere er gitt om AstraZeneca-vaksinen.

Flere land, blant dem Norge, anbefaler ikke at AstraZeneca-vaksinen gis til noen over 65 år, som følge av manglende dokumentasjon på effekt.

Sveits har nektet godkjenning

Tidligere har Det sveitsiske legemiddelverket gått ut og sagt at de ikke godkjenner AstraZenecas koronavaksine før det foreligger flere data.

– De data som nå er tilgjengelig, gir ikke tilstrekkelig svar på forholdet mellom risiko og fordeler, konkluderte nylig det sveitsiske legemiddelverket.

De etterlyste blant annet mer utfyllende data fra fase 3-studiene av vaksinen som pågår i USA og Sør-Amerika.

Godkjent i EU den 29. januar

Vaksinen fra det britisk/svenske selskapet AstraZeneca ble godkjent av EU fredag 29. januar. Vaksinen er utviklet av britiske Oxford University som tidlig gikk i partnerskap med AstraZeneca for å få til utprøving og produksjon.

Det er ventet at den første nordmannen vil få denne vaksinen i andre halvdel av februar.

Den er ikke regnet som like effektiv til å forhindre covid-19 som de to MRNA vaksinene som først ble tatt i bruk. Biontech/Pfizer og Moderna-vaksinene. De beskytter nesten alle mot selv milde former for covid-19.

Der de to er omtrent lik med vaksinen fra AstraZeneca, er i evnen til å beskytte deg mot så alvorlig sykdom at du havner på sykehus eller mister livet.

Vaksinen fra AstraZenica bruker virus til å beskytte deg. Teknologien er den samme som i én av de to neste vaksinene som ligger an til å bli godkjent for bruk i Norge.

Ikke anbefalt til de over 65

Her i Norge anbefalte Folkehelseinstituttet å ikke bruke vaksinen til de som er over 65 år her i landet.

Da EMA behandlet søknaden om godkjenning fra AstraZeneca i EU, påpekte de at det manglet data for å vite hvor effektiv AstraZeneca-vaksinen er for eldre.

På en pressekonferansen tidligere i år sa FHIs direktør Camilla Stoltenberg at Norge ikke vil anbefale bruk av vaksinen for dem som er eldre enn 65 år.

Færre vaksiner til Norge

For et par uker siden ble det klart at vaksineprodusenten AstraZeneca gir færre vaksiner til EU og at dette påvirker leveransene til Norge.

Selskapet sier grunnen til at Norge nå får mindre vaksiner enn avtalt, er at kontrakten ble inngått for sent. Helseminister Bent Høie mener selskapet har informert for dårlig.

– Hadde EU inngått avtale med oss tre måneder tidligere, så ville vi nå ha greid å fjerne barnesykdommene fra produksjonssystemet, sier sjefen i AstraZeneca, Pascal Soriot, til den italienske avisen La Repubblica.

EU har lagt betydelig press på AstraZeneca på å få de opprinnelig avtalte leveransene. Selskapet har informert EU-kommisjonen om hvor skoen trykker, men dette har blitt holdt hemmelig.

Nå går altså toppsjefen i selskapet ut i La Repubblica for å forklare seg.

– Selvfølgelig er vi alle lei oss. Vi ønsker å kunne produsere mer. Vi arbeider nå døgnet rundt for å ordne opp i dette, sier Soriot.

Det sjefen i AstraZeneca er klokkeklar på, er at de aldri har garantert leveranser til EU.

– I kontrakten står det at vi skal gjøre så godt vi kan, men vi gir ingen garantier, sier Soriot.