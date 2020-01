– Vi må først ha en prosess i Nato som involverer alle allierte, og vi må diskutere dette med land i regionen, sa Jens Stoltenberg under en felles pressekonferanse med Romanias statsminister Ludovic Orban fra Natos hovedkvarter i Brussel.

Den geopolitiske spenningen i Midtøsten er høyere enn den har vært på lenge. Den urolige politiske situasjonen mellom USA og Iran har ført til at mange frykter at en ny krig kan bryte ut snart.

Natt til onsdag ble to baser med amerikanske soldater angrepet av Iran. 22 raketter ble sendt mot basene Ain al-Asad, vest i Irak og Erbil, nord i landet.

Angrepet var et svar på at USA for snart en uke siden drepte den høytstående generalen Qasem Soleimani, som ble ansett for å være landets nest mektigste.

Snakket med Trump

USAs president Donald Trump kommenterte onsdag angrepet. Selv om han så ut til å forsøke å dra ned konfliktnivået noe, mener han fremdeles at Iran er en «pådriver for terrorisme og truer den siviliserte verden».

Han kom med en klar oppfordring til USAs europeiske allierte om å bidra mer og etterlyste også en større innsats fra Nato.

– Jeg vil be Nato engasjere seg langt mer i Midtøsten-prosessen, sa Trump.

Den samme oppfordringen fikk Stoltenberg direkte fra den amerikanske presidenten i går kveld.

– Han ba Nato om å bli mer involvert. Nato har potensialet til å bidra mer til regional stabilitet og i kampen mot internasjonal terrorisme. Vi ser hva mer vi kan gjøre, sa Stoltenberg på pressekonferansen.

– Må samarbeide med land i regionen

Han viste til at Nato allerede er involvert i den bredere Midtøsten-regionen med opplæringsmisjoner i Afghanistan og Irak. I tillegg samarbeider alliansen med såkalte partnerland som Tunisia og Jordan og bidrar med etterretning og spesialstyrker.

Stoltenberg indikerte at et større Nato-bidrag eventuelt vil fokusere på mye av det samme og ikke nødvendigvis at alliansen setter inn militære styrker i regionen.

– Det er fordi vi sterkt tror på at den beste måten å bekjempe internasjonal terrorisme på, er å bygge opp og trene lokale styrker, sa Stoltenberg og la til:

– Så vil jeg vektlegge viktigheten av kommunikasjon med land i regionen. Hvis Nato skal gjøre mer, så må vi selvsagt gjøre det i samarbeid med dem.