Trump ber Nato engasjere mer i Midtøsten

– Iran ser ut til å trappe ned, sa Donald Trump om de siste dagenes konflikt med mellom USA og Iran som har fått verden til å holde pusten.

Hevnangrepet

Natt til onsdag ble to baser med amerikanske soldater ble natt angrepet av Iran. 22 raketter ble sendt mot basene Ain al-Asad, vest i Irak og Erbil, nord i landet.

Angrepet var svar på at USA for snart en uke siden drepte den høystående generalen Qasem Soleimani, som ble ansett for å være landets nest mektigste.

President Donald Trump og visepresident Mike Pence har tidligere besøkt Ain al-Asad-basen, det kan være en av grunnene til at denne basen var ett av målene for de iranske rakettene.

– Ingen amerikanere ble skadet under nattens angrep. Alle soldater var trygge, takket være at forholdsregler var tatt. Det ble kun mindre materielle skader.

– Ingen amerikanske eller irakiske liv gikk tapt. Det er godt nytt for alle parter og for verden, sa Trump.

Norge har rundt 70 soldater ved Ain al-Asad-basen. De var evakuert før angrepet.

Kaller Iran en terrorstat

Donald Trump mener fortsatt at Iran er en pådriver for terrorisme og truer den siviliserte verden.

Han gjentok at USA aldri vil tillate at landet får utvikle atomvåpen.

– Det kommer ikke til å skje. VI vil aldri la det skje, sa Trump med trykk på «vi».

Han forsvarte drapet på den iranske generalen Qasem Soleimani, og trakk frem alt USA mener Soleimani stod bak, både før og nå.

– Han dirigerte angrepet mot base med våre soldater i Bagdad og orkestrerte angrepet mot den amerikanske ambassaden, sa Trump, med henvisning om det de siste ukers hendelser.

– Men vi stanset ham. Han skulle vært tatt av dage for mange år siden.

Ber Europa våkne

USA mener landets europeiske allierte har vært altfor lunke når det gjelder å støtte drapet på Soleimani.

– Tiden er inne for Europa, med Frankrike og Tyskland i spissen, Russland og Kina å se hva Iran egentlig er. De må skrinlegge atomvåpenavtalen med Iran, sa Trump, som trakk USA uta av avtalen som forgjengeren Barack Obama og hans utenriksminister John Kerry forhandlet frem.

De europeiske partnerne og Kina har forsøkt å holde liv i atomavtalen, men de siste månedene har Iran gradvis trappet ned etterlevelsen av den. Oppfyllelsen av avtalen uten USA har vist seg vanskelig, spesielt fordi de amerikanske sanksjonene også rammer europeiske selskap hvis de gjør forretninger med Iran eller iranske selskaper.

Trump hevdet at Iran «i stedet for å si takk til USA for avtalen, brukte inntektene landet fikk som følge av lettelser i sanksjonene til å finansiere terrorisme og skape krig, i Syria, Jemen og Afghanistan».

– Men Irans felttog for drap og terror vil ikke bli tolerert.

– Jeg vil be NATO engasjere seg mer i Midtøsten, sa Trump, uten å utdype noe mer.

Strammer det økonomiske grepet

Selv om den amerikanske presidenten ikke varslet nye angrep mot Iran eller kom med trusler som innebærer bruk av militær makt, understreket Trump at presset mot landet vil øke.

De økonomiske sanksjonene mot Iran som USA står i spissen for og som rammer landet hardt, skal nå strammes enda mere til.

Trump uttrykte likevel at USA var rede til å legge ned stridsøksen, hvis Iran ønsker.

– Vi burde arbeide sammen, mot IS og andre trusler. Vi vil omfavne freden hvis Iran gjør det samme, sa presidenten.

Et varslet angrep

Irakiske myndigheter sier de i natt ble varslet av Iran om et rakettangrep på amerikanske interesser på irakisk jord var nært forestående.

Også det norske forsvaret ble varslet på forhånd.

– Det var et angrep som ble varslet på forhånd rett før det skjedde – at det kunne komme et angrep. Da utgrupperte vi soldatene på en måte som gjorde at det var minst mulig sjanse for at de skulle bli skadet, sier Brynjar Stordal ved Forsvarets operative hovedkvarter (FOH) til NRK.

Militære eksperter sier at Iran med hensikt gjennomførte angrepet på en slik måte at ikke liv gikk tapt. Dette mener de er et tegn på at landet ikke ønsker ytterligere eskalering av konflikten.

Hevnangrep

Irans utenriksminister Javad Zarif kaller nattens rakettangrep selvforsvar.

På Twitter skriver utenriksministeren at «Iran har gjennomført en proporsjonal handling i selvforsvar i henhold til artikkel 51 i FN-charteret og angrepet baser som det er gjennomført væpnede angrep mot våre innbyggere og høytstående offiserer fra»

– Vi ønsker ikke en opptrapping eller krig, men vi vil forsvare oss mot aggresjon, skriver Zarif.

Natos generalsekretær Jens Stoltenberg skriver på Twitter at han fordømmer det iranske rakettangrepet mot USA og koalisjonsstyrkene i Irak. Han ber om at Iran avstår fra videre vold. Stoltenberg sier også at de allierte forblir forpliktet til treningsoppdraget i Irak.