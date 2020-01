Qasem Soleimani er sjef for den iranske Quds-styrken, som er Revolusjonsgardens elitestyrke. Han regnes som hjernen bak Irans operasjoner i land som Syria, Irak og Libanon.

Soleimani og flere andre skal ha blitt drept i et luftangrep mot to biler på Bagdad internasjonale flyplass sent torsdag kveld. Også lederen for den iranskstøttede Kataib Hizbollah-militsen skal ha blitt drept i angrepet.

DREPT: Irak-iraneren Abu Mahdi Al Muhandis leder Kataib Hizbollah-militsen skal ha blitt drept i et amerikanske angrep torsdag. Her avbildet under et intervju i mai 2016. Foto: Khalid Mohammed / Ap

Nyheten ble først kunngjort av den irakiske militsen Hashad Shaabi, en mektig paramilitær organisasjon i Irak bestående av en rekke militser.

Bekreftes av både USA og Iran

Både USA og Irans Revolusjonsgarde bekrefter at Soleimani ble drept.

USAs president Donald Trump la ut et bilde på Twitter av det amerikanske flagget kort tid etter at nyheten ble kjent natt til fredag norsk tid.

I Iran ble nyheten om at Soleimani er død kunngjort på statlig TV.

Laster Twitter-innhold Kunne ikke laste innhold, men du kan gå til twittermeldingen.

Angrep USAs ambassade

Ifølge Reuters ble den internasjonale flyplassen i Bagdad truffet av minst tre raketter. Angrepet kommer etter flere dager med store demonstrasjoner mot den amerikanske ambassaden i Bagdad.

Tilhengere og medlemmer av Kataib Hizbollah-militsen forsøkte nyttårsaften å storme den amerikanske ambassaden i byen

Bakgrunnen for demonstrasjonene var USAs bombing av en milits inne i Irak hvor 25 personer ble drept.

I etterkant av angrepet mot ambassaden har USA bestemt seg for å sender ytterligere 750 soldater til Midtøsten.

STORMET: USAs ambassade i Irak ble forsøkt stormet nyttårsaften. Du trenger javascript for å se video. STORMET: USAs ambassade i Irak ble forsøkt stormet nyttårsaften.

Skal samle støtte mot USA i Midtøsten

Kataib Hizbollah er en shia-muslimsk militsgruppe som ble grunnlagt i 2007. Ifølge USA støttes gruppen av Quds-styrken, som er underlagt Irans revolusjonsgarde.

Ifølge Trump-administrasjonen brukes Quds-styrken til å samle støtte til antiamerikanske geriljagrupper flere steder i Midtøsten.

To av de største gruppene er Hizbollah-bevegelsen i Libanon og den palestinske Islamic Jihad, skriver BBC.