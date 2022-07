Etter et par dager i Madrid, ankom i dag tidlig statsminister Støre Ukrainas hovedstad Kyiv med tog.

Han har besøkt hardt rammede områder og lovet betydelig støtte, blant annet i form av 10 milliarder kroner.

Støre møtte også den ukrainske presidenten Volodymyr Zelenskyj i presidentpalasset.

Zelenskyj sier han er takknemlig for pengestøtten og kaller Norge en ekte venn.

– Ta med budskapet til resten av Europa om det du har sett, sa Zelenskyj til Støre.

– Vi må holde øynene våre på Ukraina, sa Støre.

Besøket ble holdt hemmelig i forkant av sikkerhetsårsaker.

Møtte landsbyboere som ble holdt som gissel i en måned

Støre ble tatt imot av Ukrainas visestatsminister Julija Svyrydenko og guvernøren i Tsjernihiv, Vyatsjeslav Tsjaus.

Tsjaus og Svyrydenko ledsaget Støre gjennom byen Tsjernihiv og landsbyen Yahidne, nordøst for Kyiv.

PREGET: Støre snakker med landsbyboere som var stuet inne i kjelleren på en skole i Yahidne i nesten en måned. Foto: Anders Tvegård / NRK

Disse områdene i nærheten av grensen til Belarus har vært hardt rammet av russiske angrep, særlig i begynnelsen av krigen.

I Yahidne ble 320 mennesker angivelig brukt som menneskelige skjold i kjelleren på en skole i en måned.

– Dette er et helvete, egentlig. Den kjelleren er en svinesti hvor mennesker fra opp i 90-årene til nyfødte babyer ble holdt i fangenskap dag etter dag. Det som skjedde her er rett og slett grusom behandling av mennesker, sa Støre til NRK etter å ha møtt noen av de som var fanget.

Ukraina vært med å lage programmet og foreslått steder de vil vise fram.

Visestatsminister Svyrydenko kommer selv fra området. Hun tok blant annet Støre med til et sykehus for hjertepasienter som er ødelagt.

Kartet viser stedene statsminister Jonas Gahr Støre besøkte i Ukraina, byen Tsjernihiv og landsbyen Yahidne. Byene ligger omtrent 100 kilometer nordøst for Kyiv.

– Viktig at dette blir sett

Statsminister Støres besøk er det andre besøket fra offisielt norsk hold. Utenriksminister Anniken Huitfeldt var i Kyiv og møtte president Zelenskyj i begynnelsen av mai.

Støre sier møtene han nå har gjort i Ukraina er hjerteskjærende:

– Dette kan vi lese og se at skjer, men det er veldig sterkt å møte menneskene. Det var en ung familie som opplevde at bestemoren døde i hendene på dem der nede. Dette skjer midt i Europa i 2022, og det kan ikke noe land se bort fra.

LYTTER: Støre møter en person som ble holdt som gissel under en skole i Yahidne. Foto: Anders Tvegård / NRK

Støre sier det er viktig å se det som har skjedd i Ukraina slik at Russland en dag kan bli ansvarliggjort.

– Dette er levde liv lagt i grus. Vi har vært på steder nå som har absolutt null militær verdi. Sykehus, boligblokker, en skole der mennesker er angrepet vilkårlig. Hjemmene deres er plyndret. Det forteller om en krigføring som Russland må stå og ta ansvar for. Det er viktig at dette blir sett og notert slik at det en gang kan være et oppgjør rundt det.

Gir 10 milliarder kroner

Støre sier den norske støtten kommer til å være langvarig.

– Det som er tydelig er at denne krigen kommer til å vare lenge. Det Norge vil si nå midtsommers i 2022, er at vi skal stille opp over tid, sier han.

I dag ble det også klart at Norge øker støtten til Ukraina med 10 milliarder kroner over to år.

Pengene skal gå til humanitær bistand, gjenoppbygging av landet, våpen og driftsstøtte til myndighetene, heter det i en pressemelding fra regjeringen.

Regjeringen viser til et anslag fra EU, som sier at en gjenoppbygging av Ukraina kan komme til å koste flere tusen milliarder kroner.

Støtten skal være samkjørt med nærstående land og multilaterale organisasjoner.

Utviklingsminister Anne Beathe Tvinnereim sier pengestøtten vil være viktig blant annet for at Ukraina skal kunne fortsette å produsere korn, og dermed dempe den globale matvaremangelen.