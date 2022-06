Zelenskyj: Russisk rakettangrep traff kjøpesenter

Det skal ha brutt ut en brann etter angrepet.

– Antallet ofre er umulig å forestille seg, skriver Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj på Telegram.



Den ukrainske presidenten har i innlegget delt en video av det han hevder var angrepet. Innlegget ble delt 16.40 mandag kveld.

Ukrainas myndigheter har bekreftet at minst to personer er døde og 20 skadet i angrepet på kjøpesenteret, skriver BBC.

Bilder og videoer som sirkulerer på sosiale medier viser brann og røyk velter opp fra hele kjøpesenteret, med brannbiler parkert i nærheten. Videoen ble tilsynelatende sirkulert av Zelenskyj, men har ennå ikke blitt bekreftet uavhengig.

Oliver Carroll, en korrespondent for The Economist, skriver på Twitter om «skrekkscener», og siterer en mann som snakket i telefonen som sa at folk var i bygningen og at veggene begynte å falle inn.

Foto: Skjermbilde Twitter

Nå har de lokale startet slukningsarbeidet.

Slukkearbeid etter rakettangrep på ukrainsk kjøpesenter Du trenger javascript for å se video.

Krementsjuk ligger i Poltava fylke, ved elva Dnipro. Det bor om lag 200.000 innbyggere i byen.

Dette er ikke første gang byen blir truffet av russiske missiler. Tidligere i krigen traff russiske missiler Krementsjuks oljeraffineri og andre infrastrukturanlegg. skriver BBC.