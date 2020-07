Spania fra grønt til rødt – FHI vil endre reiserådene oftere

Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

Med et smittetall på 20,7 per 100.000 har Spania gått fra grønt til rødt på listen over regjeringens liste over land man kan reise til uten å bli underlagt karantene.

Regjeringen la frem nye reiseråd fredag 10. juli. Reiserådene skal oppdateres minst hver 14. dag.

NYE RÅD: Overlege i avdeling for smittevern og beredskap Ernst Kristian Rødland tror reiserådene vil endres før slutten av neste uke. Foto: Maria Gran / NRK

Overlege Ernst Kristian Rødland i FHI mener reiserådene bør endres før slutten av neste uke.

– Jeg tror ganske sikkert at disse rådene vil bli vurdert før slutten av neste uke, om Spania fortsatt skal stå som grønt land, sier Rødland.

For at et land skal åpnes for karantenefri reise har FHI etablert kvantitative og kvalitative kriterier. Den viktigste verdien de ser på er smittetallet per 100.000 innbyggere de siste 14 dagene.

Har tilbakevirkende kraft

Mange nordmenn har reist til Spania etter at de nye rådene trådde i kraft 15. juli. Smittetallene i Spania har økt så kraftig de siste dagene at landet nå har blitt rødt.

Slik regner man smittetallet Ekspandér faktaboks Det viktigste tallet for at regjeringen skal åpne eller stenge for reise til et land, er smittetallet per 100.000 innbyggere de siste 14 dagene i det landet. Det vil si at man først samler inn hvor mange som har blitt smittet i det landet de siste 14 dagene. I Spania er det foreløpig 9710, hvis man bruker tall fra den spanske regjeringen. Hvis man så deler 9710 med 46,94 millioner (Spanias befolkning), og ganger resultatet med 100.000, får vi tallet vi leter etter. I perioden 3. juli til 16. juli, var tallet 18,64. Til sammenlikning var tallet 11,56 i perioden 25. juni til 8. juli.

Overlege Rødland presiserer at rådene har tilbakevirkende kraft, som gjør at man må i karantene når man kommer hjem om et land har blitt rødt, selv om det var grønt da man reiste.

Grunnen til at rådene oppdateres minst hver 14 dag har med hvor ofte det blir rapportert inn tall og data, forteller Rødland.

– Hvis det viser seg at dette endrer seg ganske fort, slik det kan se ut som det gjør nå i Spania, så tror jeg kanskje det blir revurdert.

GRØNT OG RØDT: Her er FHIs kart over land som er unntatt det generelle reiserådet. Spania er foreløpig merket som grønt i modellen presentert 10. juli.

Bør vurdere regioner

Det er lokale utbrudd i Spania som gjør at smittetallet har økt kraftig. Områder i Catalonia har igjen stengt ned etter at det ble oppdaget over 170 smittetilfeller, meldte Reuters tirsdag.

Rødland mener det bør vurderes å gi regionale reiseråd til flere enn bare de nordiske landene.

– Foreløpig er det bare de nordiske landene som får utarbeidet regionale råd. Det skyldes flere ting, som blant annet tilgang til data. Jeg har foreløpig ikke hørt snakk om å gi regionale råd til andre land enn de nordiske, sier overlegen.

Kommunikasjonssjef i Utenriksdepartementet, Trude Måseide, sier at regjeringen skal vurdere situasjonen minst hver 14. dag, men kan vurdere oftere ved behov.

– Utenriksdepartementet sine reiseråd følger FHIs råd når det gjelder smittenivå. Det gjelder når FHI utsteder råd for land og regioner, sier Måseide.

Kan stenge grensen

Nabolandet Frankrike følger nøye med på smitteutviklingen i Spania. Catalonia er en av regionene som grenser til landet. Nå kan det bli aktuelt å stenge grensen.

– Vi overvåker dette veldig nøye, spesielt her, fordi det er en sak som vi også trenger å diskutere med spanske myndigheter, sa statsminister Jean Castex lørdag.

Grensen mellom landene var stengt i tre måneder mens Spania jobbet med å få kontroll på smittesituasjonen i landet. 21. juni åpnet grensen mellom landene igjen.

Spania var blant de hardest rammede landene i Europa. Over 28.400 mennesker har så langt dødd av covid-19 i Spania.