Sterk økning av smitte i Spania: – Kan bli «rødt» innen to dager

Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

15. juli annonserte regjeringen at det er åpent for reise til de fleste europeiske land, blant annet Spania.

– Jeg tenker at det er strengere regler i Spania enn i Oslo. Jeg tror jeg skal klare å holde avstand i Spania, slik som jeg gjør i Oslo, sier Tale. Foto: Ragnar Gulset Berge / NRK

– Jeg bestilte billettene i starten av året. Jeg har holdt meg oppdatert på situasjonen, og hadde mentalt forberedt meg på at turen var skrinlagt, sier Tale.

Men så kom beskjeden fra myndighetene om at nordmenn kan reise til Spania uten å gå i karantene etter turen.

Nå er Tale blant mange nordmenn som er på vei til en etterlengtet ferie i Spania.

– Jeg tenker at det er strengere regler i Spania enn i Oslo. Jeg tror jeg skal klare å holde avstand i Spania, slik som jeg gjør i Oslo, sier hun.

For at et land skal åpnes for karantenefri reise har FHI etablert kvantitative og kvalitative kriterier. Den viktigste verdien de ser på er smittetallet per 100.000 innbyggere de siste 14 dagene.

Professor i mikrobiologi Ørjan Olsvik spår at Spania vil overskride FHIs grensekriterier innen to dager, og dermed i teorien være «rødt» etter FHIs kriterier.

– Det kan fort endre seg, sier Olsvik, som følger tallene dag for dag.

Stor økning i antall nye tilfeller

Olsvik er en såkalt «utbruddsepidemiolog». Det vil si at han sporer smittsomme sykdommer, ved hjelp av matematiske modeller og kunnskap om sykdommen. På 80- og 90-tallet jobbet Oslvik på Centers for Disease Control and Prevention i USA, samtidig som USAs smittevernekspert Anthony Fauci. Foto: Privat

Olsvik roper nå varsko. Smittetallene i Spania stiger, og de stiger fort. De siste 14 dagene har det vært en oppblomstring av antall nye tilfeller.

– De siste tre dagene har antallet nye tilfeller steget til godt over 600, og i går var det på 1361. Det er viktig å merke seg, når Spania lenge har ligget på rundt 300 til 400 nye tilfeller hver dag, sier Olsvik.

Smittetallet per 100.000 innbyggere de siste 14 dagene i Spania er på 18,6. Grensen for at et land skal være «grønt» er på under 20.

Fredag kveld kom tall som viser at det er registrert 1400 nye tilfeller siste døgn. Det betyr at smittetallet per 100.000 fortsatt øker.

Assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad mener at regjeringen og helsemyndighetene har vært tydelige på at ting kan endre seg.

– Det er en risiko for at situasjonen kan endre seg i mange europeiske land gjennom sommeren og høsten. Jeg tror man må være forberedt uansett hvor man reiser i Europa, sier Nakstad.

Han sier til NRK at det kan se ut som at Spania vil bli rødt i løpet av kort tid.

– I Spania har vi sett lave smittetall i en fire ukers periode. Det har steget de siste dagene og det ser nok ut som at det vil gå utover grensen i løpet av de neste dagene, sier Nakstad.

FHI: – Det er en risiko

Overlege ved Folkehelseinstituttet, Siri Feruglio, sier FHI er klar over situasjonen, men at de tallene de forholder seg til fortsatt ser bra ut.

Siri Feruglio er overlege ved FHI, og arbeider med vurderingen av oppdaterte reiseråd. Foto: Ragnar Gulseth Berge / NRK

– Det er noe vi følger med på. Vi har et system der vi vurderer landene basert på en ukentlig 14-dagers måling, mens Olsvik ser på tallene dag til dag. Tallene vi operer med har en mer stabil utvikling. Vi ser at Spania fortsatt ligger godt under 20-grensen i uke 27 og 28, sier Feruglio, og understreker at det kan komme endringer.

Det er nå slutten av uke 29.

– Vi vil gjøre en ny vurdering neste uke. Da vil vi få vite om Olsvik får rett. Hvis han har det, vil vi respondere, forteller Feruglio.

Hun mener FHI har vært klare på risikoen det innebærer å reise, selv om et land er «grønt».

– Vi har sagt til de reisende at det er en risiko for at landet de reiser til kan bli «rødt» mens de er der. Da må de regne med karantene, sier Feruglio.

Assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad sier at det kan se ut som at Spania vil bli rødt i løpet av kort tid. Foto: Annika Byrde / NTB scanpix

Urovekkende trend

– Fra onsdag til torsdag steg tallet fra 16,7 til 18,6 over natta. Det er en ekstremt urovekkende trend, sier Olsvik.

Slik regner man smittetallet Ekspandér faktaboks Det viktigste tallet for at Regjeringen skal åpne eller stenge for reise til et land, er smittetallet per 100.000 innbyggere de siste 14 dagene i det landet. Det vil si at man først samler inn hvor mange som har blitt smittet i det landet de siste 14 dagene. I Spania er det foreløpig 8752, hvis man bruker tall fra den spanske regjeringen. Hvis man så deler 8752 med 46,94 millioner (Spanias befolkning), og ganger resultatet med 100.000, får vi tallet vi leter etter. I perioden 3. juli til 16. juli, var tallet 18,64. Til sammenlikning var tallet 11,56 i perioden 25. juni til 8. juli. Spania nærmer seg dermed 20 veldig raskt, og kan risikere å bli stengt for norske turister ved neste vurdering.

Han er professor for medisinsk mikrobiologi ved Universitetet i Tromsø, og har lenge jobbet med å motarbeide epidemier.

Sammen med Forsvaret sikret Olsvik FN-styrker mot Ebola i Mali i 2013 og 2014, og hjalp det lokale helsevesenet.

Hjemmefra på Senja, har Olsvik regnet mye på tallene som kommer inn fra landene i Europa.

Spanias konge Felipe VI og familien under den store minneseremonien for de 28.400 ofrene av koronaviruset i Spania i går. Foto: JUANJO MARTIN / AFP

Kan bli «rødt» innen to dager

Olsvik sier det er viktig å også se på kortere perioder enn 14 dager for å kunne forutse hvordan pandemien vil utvikle seg.

– Hvis vi fortsetter å få rundt 1000 nye tilfeller hver dag, vil vi risikere at vi overskrider grenseverdien på 20 innen to dager, kanskje til og med i morgen, forklarer han.

Han sier at Spania når grenseverdien på 20 hvis de får mer enn 1078 nye tilfeller i dag.

Her er FHIs kart for karantenefrie og land stengt for reise i Europa. Spania er foreløpig merket som grønt i modellen presentert 12. juli.

– Jeg mener nordmenn burde få mere informasjon om at et land som er «grønt», potensielt kan bli «rødt» i nær fremtid, slik at de kan ha forutsigbarhet, sier professoren.

Tale, som er på vei til Spania, opplever det også forvirrende at det kommer motstridende beskjeder med korte intervaller.

– Det er lov å reise til Spania, men samtidig anbefales det ikke at vi reiser. Det er veldig forvirrende. Det er synd om vi må reise hjem igjen etter to dager. Det hadde vært bedre om de sa at ingen fikk lov til å reise, sier Tale.

Feruglio i FHI svarer i imidlertid at det foreløpig ikke er grunnlag til å varsle om mulige nedstengninger på forhånd.

– Det vil være ekstremt arbeidskrevende å se på alle land og den typen svingninger fra dag til dag. Så det har vi ikke villet ha. Men vi har vært klare på at den enkelte reisen må vurdere akkurat det stedet de skal til, sier hun.

Kartet viser smittetallene per 100.000 innbyggere over 14 dager i uke 27 og 28. Jo blåere en region er merket, jo høyere er smitten. Foto: Det spanske helsedepartmentet/Ministerio de sanidad

Håper myndighetene vil stenge regioner, ikke hele landet

Olsvik poengterer også at dette er en generell tendens, og ikke et enkelttilfelle.

– Det er ikke et utbrudd i en spesifikk by eller på en arbeidsplass, det er en generell smittetendens fordelt over større grupper. Samtidig er det store regionale forskjeller, forklarer Olsvik.

I Lleida provinsen i Catalonia var smittetallet per 100.000 innbyggere på 223 i perioden 6. til 12. juli, mens det var nær null i mesteparten av Sør-Spania.

– Spania har hatt lokale utbrudd, spesielt i Catalonia og Nord-Spania, og nå har de innført en del tiltak. Det må vi bare følge videre med på og håpe at de klarer å holde det i sjakk, sier Feruglio.

– Jeg håper at man kommer til å anvende muligheten til å stenge regioner, som i Sverige, sier Olsvik.

– Vi ser på hele landet, og ikke regioner. Regionale vurderinger gjøres kun i Norden. Men det kan endre seg, svarer Siri Feruglio.

Olsvik sier også at Østerrike har en bekymringsverdig utvikling, mens land som Hellas og Storbritannia gjør det relativt bra.

Turister nyter en dag på stranda i Es Carregador Beach på Mallorca i Spania, 8. juli i år. I fjor dro mer enn 84 millioner turister til Spania. Foto: JAIME REINA / AFP

NB: Vi har brukt det totale antallet smittetilfeller de spanske helsemyndighetene oppgir daglig for å beregne tallene i denne artikkelen. Tallene vi bruker er differansen mellom det oppdaterte, totale, antallet tilfeller hver dag med tallet fra dagen før. De tallene samsvarer med de man finner på nettstedet Worldometers.