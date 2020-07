Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

– Vi har det helt fantastisk i Fuengirola. Mamma og de har hus der, og vi hadde planlagt fire uker der, sier Monica Folgerø Jacobsen.

Men som mange andre, la de alternative planer for sommeren. Telt er kjøpt inn, og det er testet i hagen før den planlagte campingturen.

Men nå blir det Spania likevel.

– Vi hadde aldri reist hvis de ikke hadde åpnet for det. Vi føler oss ganske trygge der. Det virker som det er mange som skal på campingtur i Norge, og i Spania er det bare oss i huset.

Hun er heller ikke redd for å måtte bruke munnbind når de skal utenfor huset.

– Jeg har jobbet som hudpleier, så jeg er vant til å bruke munnbind. Men det blir en annerledes Spania-ferie i år. Det blir mindre farting, og mer å være for oss selv.

Også ektemannen Tore Jacobsen er svært glad i Spania, ikke minst i klimaet og det gode været. De er forberedt på at situasjonen kan endre seg, og at de må i karantene når de kommer hjem.

– Vi får ta det som det kommer. Ting endrer seg så fort, men vi håper på det beste.

Venter til høsten

Mange NRK har vært i kontakt med, er skeptiske til å reise til Spania nå, selv om det nå er et såkalt grønt land.

Kristin Samuelsen i Stavanger reiser ikke til ferieleiligheten sin i sommer.

Kristin Samuelsen fra Stavanger sammen med døtrene Isabel og Thea Serine Samuelsen på vei til La Zenia i Orihuela Costa. Foto: Privat

– Jeg jobber på sykehus, og vi fikk tidlig forbud mot å reise til utlandet. Jeg måtte ha en plan for sommeren, så jeg bestilte til Danmark da det ble åpnet for dette.

Selv om hun ikke hadde vært redd for å være i Spania, så er usikkerheten stor rundt hva som skjer hvis det blir ny oppblomstring av smitte. Derfor ser hun for seg at neste Spania-tur blir til høsten.

Før landet stengte ned, hadde hun booket billetter både til påsken, i mai og til sommerferien.

– Jeg er godt fornøyd med flyselskapene, de var raske med å betale pengene tilbake.

Selger flere charterturer

Salgssjef i Apollo, Erik Haug, sier de har solgt ca. 500 sydenreiser i dag, men det monner lite i det store bildet.

– I juli selger vi normalt 50.000 reiser til Middelhavslandene. I år blir det 1000. I august og september er salget om lag 10 prosent av normalen.

TUI har nå fylt opp de to avgangene de har til helgen, men det har ikke vært en voldsom økning i bestillingene.

– Akkurat nå er det Hellas vi tilbyr med Rhodos og Kreta, men vi håper vi kan åpne flere stedet etterhvert, sier kommunikasjonssjef Nora Aspengren i TUI Norge.

Ving får ikke oversikt over bestillinger som er gjort i dag før over helgen.

Ikke flere avganger

Verken SAS eller Norwegian endrer ruteplanene sine foreløpig

Pressesjef i SAS, John Eckhoff, sier selskapet vil vente og se publikums reaksjon før de eventuelt setter opp flere ruter.

John Eckhoff, pressesjef i SAS Foto: SAS

– Erfaringsmessig betyr endringer som dette økt etterspørsel, og vi har en beredskap for å trappe opp og øke antall ruter.

Han legger til at SAS allerede flyr til flere destinasjoner i Europa, og at selskapet tidligere i uka gjenåpnet sju utenlandsruter blant annet til Storbritannia.

Heller ikke Norwegian setter opp flere ruter umiddelbart.

– Planen vår er å fly på de nåværende rutene i juli og august. Eventuelle endringer i ruteprogrammet vil avhenge av etterspørsel, myndighetenes reiseråd og lokale reiserestriksjoner, skriver talsperson Anders Fagernæs i Norwegian i en e-post til NRK.