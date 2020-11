Trump hevder valget stjeles - slik forsøker han å bruke domstolene

Søksmålene florerte allerede før valgdagen i USA.

Fra ulike hold har det kommet inn over 300 søksmål i 44 delstater. De har kommet i forbindelse med poststemmer og regler for forhåndsstemming.

Over 100 millioner amerikanere forhåndsstemte i år. Det er flere enn noen gang før. Disse utgjør derfor en stor andel av stemmene.

Valgresultatet er fortsatt uavklart.. Mye tyder på at demokraten Joe Biden ligger best an. Han må vinne i én av de uavklarte fem delstatene. Republikanske Trump må vinne i fire av fem.

Korrespondentbrevet Resultater Sist oppdatert for omtrent 2 minutter siden. Presidentvalget er ikke avgjort. Valgmenn 270 valgmenn gir seier ? Gå til forklaring Nåværende resultat Antall avgjorte stater 46 / 51 Opptalte valgdistrikt 92% Avgjort Biden

Ikke avgjort

Avgjort Trump 3 10 5 12 13 3 6 38 11 3 9 4 7 7 18 3 29 5 14 4 5 3 10 6 10 16 11 10 4 8 8 6 6 11 20 4 4 29 3 3 7 9 55 6 11 9 3 16 6 15 20 California Texas Florida New York Minnesota Washington Pennsylvania Georgia Tallet viser antall valgmenn i hver stat.

Klikk på tallene for å se mer informasjon om staten. Søk etter delstat Vippestater Texas Antall valgmenn 38 Avgjort, Trump vant Biden: 5 207 352 stemmer Trump: 5 856 440 stemmer Grafen viser opptalte stemmer. Staten er avgjort selv om ikke alle stemmene er talt opp. Fakta om Texas Vipper fra republikansk mot demokratisk. USAs nest mest folkerike delstat, med rask endring i befolkningen. Et flertall er ikke hvite. Republikanere har vunnet alle presidentvalg siden 1976. Resultat 2016 43,2% 52,2% Vinner tidligere valg: Republikansk vinner i 2004 Republikansk vinner i 2008 Republikansk vinner i 2012 Republikansk vinner i 2016

Florida Antall valgmenn 29 Avgjort, Trump vant Biden: 5 283 904 stemmer Trump: 5 658 404 stemmer Fakta om Florida Trump vant i 2016, en av de jevneste vippestaten på målingene. I 2000 var det Florida som avgjorde at George w Bush ble president etter omtelling. Han vant med 537 stemmer. USAs tredje mest folkerike delstat, hvor også Trump meldte flytting i 2019. Resultat 2016 47,8% 49,0% Vinner tidligere valg: Republikansk vinner i 2004 Republikansk vinner i 2008 Republikansk vinner i 2012 Republikansk vinner i 2016

Pennsylvania Antall valgmenn 20 Resultat basert på 87% opptalte valgdistrikt Biden: 3 088 749 stemmer Trump: 3 224 422 stemmer Fakta om Pennsylvania Vipper fra republikansk mot demokratisk. Svært jevn vippestat. Biden vokste opp i byen Scranton. Høy arbeidsløshet gjorde delstaten avgjørende for Trumps seier i 2016. Resultat 2016 47,5% 48,2% Vinner tidligere valg: Republikansk vinner i 2004 Republikansk vinner i 2008 Republikansk vinner i 2012 Republikansk vinner i 2016

Ohio Antall valgmenn 18 Avgjort, Trump vant Biden: 2 603 731 stemmer Trump: 3 074 418 stemmer Fakta om Ohio Vipper fra republikansk mot demokratisk. "Dit Ohio går, går USA". Ikke siden 1960 har noen blitt president uten Ohio. Resultat 2016 43,6% 51,7% Vinner tidligere valg: Republikansk vinner i 2004 Republikansk vinner i 2008 Republikansk vinner i 2012 Republikansk vinner i 2016

Georgia Antall valgmenn 16 Resultat basert på 100% opptalte valgdistrikt Biden: 2 414 781 stemmer Trump: 2 432 925 stemmer Fakta om Georgia Vipper fra republikansk mot demokratisk. Stor afrikansk-amerikansk befolkning. Opptøyer og demonstrasjoner mot politivold. Resultat 2016 45,7% 50,8% Vinner tidligere valg: Republikansk vinner i 2004 Republikansk vinner i 2008 Republikansk vinner i 2012 Republikansk vinner i 2016

Michigan Antall valgmenn 16 Avgjort, Biden vant Biden: 2 787 544 stemmer Trump: 2 637 173 stemmer Grafen viser opptalte stemmer. Staten er avgjort selv om ikke alle stemmene er talt opp. Fakta om Michigan Vipper fra republikansk mot demokratisk. En gang sentrum for bilproduksjon. Nå preget av høy arbeidsløshet. Opptøyer og demonstrasjoner mot politivold og koronahåndtering. Resultat 2016 47,3% 47,5% Vinner tidligere valg: Demokratisk vinner i 2004 Demokratisk vinner i 2008 Demokratisk vinner i 2012 Demokratisk vinner i 2016

Nord-Carolina Antall valgmenn 15 Resultat basert på 100% opptalte valgdistrikt Biden: 2 655 383 stemmer Trump: 2 732 084 stemmer Fakta om Nord-Carolina Vipper fra republikansk mot demokratisk. Stor afrikansk-amerikansk befolkning. Sterkt preget av uro og demonstrasjoner mot politivold. Resultat 2016 46,2% 49,8% Vinner tidligere valg: Republikansk vinner i 2004 Republikansk vinner i 2008 Republikansk vinner i 2012 Republikansk vinner i 2016

Arizona Antall valgmenn 11 Avgjort, Biden vant Biden: 1 469 341 stemmer Trump: 1 400 951 stemmer Grafen viser opptalte stemmer. Staten er avgjort selv om ikke alle stemmene er talt opp. Fakta om Arizona Vipper fra republikansk mot demokratisk. Mange latinamerikanere og pensjonister. Høye koronadødstall. Resultat 2016 45,1% 48,7% Vinner tidligere valg: Demokratisk vinner i 2004 Demokratisk vinner i 2008 Demokratisk vinner i 2012 Demokratisk vinner i 2016

Minnesota Antall valgmenn 10 Avgjort, Biden vant Biden: 1 711 755 stemmer Trump: 1 479 379 stemmer Fakta om Minnesota Vippestat, men dem tendens. Clinton vant i -16. Nixon var siste republikaner som vant her, i 1972. George Floyd ble drept i Minneapolis, store opptøyer og demonstrasjoner. Resultat 2016 46,4% 44,9% Vinner tidligere valg: Demokratisk vinner i 2004 Demokratisk vinner i 2008 Demokratisk vinner i 2012 Demokratisk vinner i 2016

Wisconsin Antall valgmenn 10 Avgjort, Biden vant Biden: 1 630 542 stemmer Trump: 1 610 007 stemmer Fakta om Wisconsin Vipper fra republikansk mot demokratisk. Preget av misnøye blant hvite industriarbeidere. Jacob Blake ble skadet for livet i Kenosha - opptøyer og demonstrasjoner fulgte. Resultat 2016 46,5% 47,2% Vinner tidligere valg: Demokratisk vinner i 2004 Demokratisk vinner i 2008 Demokratisk vinner i 2012 Demokratisk vinner i 2016

Iowa Antall valgmenn 6 Avgjort, Trump vant Biden: 757 580 stemmer Trump: 896 286 stemmer Fakta om Iowa Vipper fra republikansk mot demokratisk. Delstaten med størst bevegelsene mot høyre i 2016. En av USAs viktigste landbruksstater. Resultat 2016 41,7% 51,2% Vinner tidligere valg: Republikansk vinner i 2004 Republikansk vinner i 2008 Republikansk vinner i 2012 Republikansk vinner i 2016

Nevada Antall valgmenn 6 Resultat basert på 75% opptalte valgdistrikt Biden: 588 252 stemmer Trump: 580 605 stemmer Fakta om Nevada Vipper fra demokratisk mot republikansk. Trump er første republikaner siden 1908 som vant valget uten å vinne Nevada. Las Vegas hardt rammet av krise i turistnæringen. Resultat 2016 47,9% 45,5% Vinner tidligere valg: Republikansk vinner i 2004 Republikansk vinner i 2008 Republikansk vinner i 2012 Republikansk vinner i 2016

Antatt sikre stater California Antall valgmenn 55 Avgjort, Biden vant Biden: 7 910 112 stemmer Trump: 3 986 276 stemmer Grafen viser opptalte stemmer. Staten er avgjort selv om ikke alle stemmene er talt opp. Fakta om California Antatt demokratisk. Verdens femte største økonomi. USAs mest folkerike stat. Resultat 2016 61,5% 33,2% Vinner tidligere valg: Demokratisk vinner i 2004 Demokratisk vinner i 2008 Demokratisk vinner i 2012 Demokratisk vinner i 2016

New York Antall valgmenn 29 Avgjort, Biden vant Biden: 3 690 372 stemmer Trump: 2 845 188 stemmer Grafen viser opptalte stemmer. Staten er avgjort selv om ikke alle stemmene er talt opp. Fakta om New York Antatt demokratisk. USAs økonomiske og kulturelle sentrum. USAs fjerde mest folkerike delstat, men mye fraflytting etter pandemien. Resultat 2016 58,7% 37,5% Vinner tidligere valg: Demokratisk vinner i 2004 Demokratisk vinner i 2008 Demokratisk vinner i 2012 Demokratisk vinner i 2016

Illinois Antall valgmenn 20 Avgjort, Biden vant Biden: 2 898 728 stemmer Trump: 2 261 096 stemmer Grafen viser opptalte stemmer. Staten er avgjort selv om ikke alle stemmene er talt opp. Fakta om Illinois Antatt demokratisk. Hillary Clinton ble født her. Barack Obamas hjemstat. Resultat 2016 55,4% 39,4% Vinner tidligere valg: Demokratisk vinner i 2004 Demokratisk vinner i 2008 Demokratisk vinner i 2012 Demokratisk vinner i 2016

New Jersey Antall valgmenn 14 Avgjort, Biden vant Biden: 1 798 611 stemmer Trump: 1 137 733 stemmer Grafen viser opptalte stemmer. Staten er avgjort selv om ikke alle stemmene er talt opp. Fakta om New Jersey Antatt demokratisk. Velstående forsteder til New York. Hardt rammet av pandemien. Resultat 2016 54,8% 42,0% Vinner tidligere valg: Demokratisk vinner i 2004 Demokratisk vinner i 2008 Demokratisk vinner i 2012 Demokratisk vinner i 2016

Virginia Antall valgmenn 13 Avgjort, Biden vant Biden: 2 338 588 stemmer Trump: 1 930 272 stemmer Grafen viser opptalte stemmer. Staten er avgjort selv om ikke alle stemmene er talt opp. Fakta om Virginia Antatt demokratisk. En av fem innbyggere er afrikansk-amerikaner. Har mange forsteder til Washington DC. Resultat 2016 49,8% 45,0% Vinner tidligere valg: Demokratisk vinner i 2004 Demokratisk vinner i 2008 Demokratisk vinner i 2012 Demokratisk vinner i 2016

Washington Antall valgmenn 12 Avgjort, Biden vant Biden: 2 130 005 stemmer Trump: 1 327 558 stemmer Grafen viser opptalte stemmer. Staten er avgjort selv om ikke alle stemmene er talt opp. Fakta om Washington Antatt demokratisk. Mange store selskaper, eks Microsoft, Boeing og Starbucks. Kjell Inge Røkke skapte sin fiskeformue her. Resultat 2016 56,3% 37,8% Vinner tidligere valg: Demokratisk vinner i 2004 Demokratisk vinner i 2008 Demokratisk vinner i 2012 Demokratisk vinner i 2016

Indiana Antall valgmenn 11 Avgjort, Trump vant Biden: 1 175 082 stemmer Trump: 1 669 946 stemmer Grafen viser opptalte stemmer. Staten er avgjort selv om ikke alle stemmene er talt opp. Fakta om Indiana Antatt republikansk. Mye nedlagt tungindustri. Visepresident Mike Pences hjemstat. Resultat 2016 37,9% 57,2% Vinner tidligere valg: Republikansk vinner i 2004 Republikansk vinner i 2008 Republikansk vinner i 2012 Republikansk vinner i 2016

Massachusetts Antall valgmenn 11 Avgjort, Biden vant Biden: 2 305 280 stemmer Trump: 1 139 298 stemmer Grafen viser opptalte stemmer. Staten er avgjort selv om ikke alle stemmene er talt opp. Fakta om Massachusetts Antatt demokratisk. Regnet som mest demokratiske delstaten. Høyest andel universitetsutdannede. Resultat 2016 60,9% 33,4% Vinner tidligere valg: Demokratisk vinner i 2004 Demokratisk vinner i 2008 Demokratisk vinner i 2012 Demokratisk vinner i 2016

Tennessee Antall valgmenn 11 Avgjort, Trump vant Biden: 1 139 666 stemmer Trump: 1 849 209 stemmer Grafen viser opptalte stemmer. Staten er avgjort selv om ikke alle stemmene er talt opp. Fakta om Tennessee Antatt republikansk. Martin Luther King ble drept i Memphis. 17% afrikansk-amerikansk befolkning. Resultat 2016 34,9% 61,1% Vinner tidligere valg: Republikansk vinner i 2004 Republikansk vinner i 2008 Republikansk vinner i 2012 Republikansk vinner i 2016

Maryland Antall valgmenn 10 Avgjort, Biden vant Biden: 1 366 574 stemmer Trump: 775 849 stemmer Grafen viser opptalte stemmer. Staten er avgjort selv om ikke alle stemmene er talt opp. Fakta om Maryland Antatt demokratisk. Mange forsteder til Washington DC. 30% afroamerikanere. Resultat 2016 60,5% 35,3% Vinner tidligere valg: Demokratisk vinner i 2004 Demokratisk vinner i 2008 Demokratisk vinner i 2012 Demokratisk vinner i 2016

Missouri Antall valgmenn 10 Avgjort, Trump vant Biden: 1 242 851 stemmer Trump: 1 711 848 stemmer Fakta om Missouri Antatt republikansk. Artisten Eminems hjemstat. Black Lives Matter-protestene startet i Ferguson i 2014. Resultat 2016 38,0% 57,1% Vinner tidligere valg: Republikansk vinner i 2004 Republikansk vinner i 2008 Republikansk vinner i 2012 Republikansk vinner i 2016

Alabama Antall valgmenn 9 Avgjort, Trump vant Biden: 834 533 stemmer Trump: 1 430 589 stemmer Fakta om Alabama Antatt republikansk. 25% av befolkningen er afrikansk-amerikansk. Blant de fattigste delstatene. Resultat 2016 34,6% 62,9% Vinner tidligere valg: Republikansk vinner i 2004 Republikansk vinner i 2008 Republikansk vinner i 2012 Republikansk vinner i 2016

Colorado Antall valgmenn 9 Avgjort, Biden vant Biden: 1 692 231 stemmer Trump: 1 285 082 stemmer Grafen viser opptalte stemmer. Staten er avgjort selv om ikke alle stemmene er talt opp. Fakta om Colorado Antatt demokratisk. Liberal delstat - har legalisert hasj. undefined Resultat 2016 48,2% 43,3% Vinner tidligere valg: Demokratisk vinner i 2004 Demokratisk vinner i 2008 Demokratisk vinner i 2012 Demokratisk vinner i 2016

Sør-Carolina Antall valgmenn 9 Avgjort, Trump vant Biden: 1 066 339 stemmer Trump: 1 360 896 stemmer Fakta om Sør-Carolina Antatt republikansk. Klassisk sørstat. 27% afrikansk-amerikansk befolkning. Resultat 2016 40,0% 55,6% Vinner tidligere valg: Republikansk vinner i 2004 Republikansk vinner i 2008 Republikansk vinner i 2012 Republikansk vinner i 2016

Kentucky Antall valgmenn 8 Avgjort, Trump vant Biden: 750 597 stemmer Trump: 1 315 457 stemmer Grafen viser opptalte stemmer. Staten er avgjort selv om ikke alle stemmene er talt opp. Fakta om Kentucky Antatt republikansk. Kjent for hesteoppdrett og whiskyprodukssjon. Hjemstaten til senatsleder Mitch McConnell; republikanernes mektigste etter Trump. Resultat 2016 32,7% 62,5% Vinner tidligere valg: Republikansk vinner i 2004 Republikansk vinner i 2008 Republikansk vinner i 2012 Republikansk vinner i 2016

Louisiana Antall valgmenn 8 Avgjort, Trump vant Biden: 855 597 stemmer Trump: 1 255 481 stemmer Fakta om Louisiana Antatt republikansk. USAs dårligste helse. Orkanen Katarina i 2005. Resultat 2016 38,4% 58,1% Vinner tidligere valg: Republikansk vinner i 2004 Republikansk vinner i 2008 Republikansk vinner i 2012 Republikansk vinner i 2016

Connecticut Antall valgmenn 7 Avgjort, Biden vant Biden: 963 400 stemmer Trump: 692 927 stemmer Grafen viser opptalte stemmer. Staten er avgjort selv om ikke alle stemmene er talt opp. Fakta om Connecticut Antatt demokratisk. USAs høyeste gjennomsnittsinntekt. Store inntektsforskjeller. Resultat 2016 54,0% 41,6% Vinner tidligere valg: Demokratisk vinner i 2004 Demokratisk vinner i 2008 Demokratisk vinner i 2012 Demokratisk vinner i 2016

Oklahoma Antall valgmenn 7 Avgjort, Trump vant Biden: 503 289 stemmer Trump: 1 018 870 stemmer Fakta om Oklahoma Antatt republikansk. Stor hvit befolkning. Olje- og gassproduksjon. Resultat 2016 28,9% 65,3% Vinner tidligere valg: Republikansk vinner i 2004 Republikansk vinner i 2008 Republikansk vinner i 2012 Republikansk vinner i 2016

Oregon Antall valgmenn 7 Avgjort, Biden vant Biden: 1 254 904 stemmer Trump: 877 153 stemmer Grafen viser opptalte stemmer. Staten er avgjort selv om ikke alle stemmene er talt opp. Fakta om Oregon Antatt demokratisk. Liberal stat der aktiv dødshjelp er lov. Hardt rammet av skogbranner. Portland preget av opptøyer og demonstrasjoner mot politivold. Resultat 2016 51,7% 41,2% Vinner tidligere valg: Demokratisk vinner i 2004 Demokratisk vinner i 2008 Demokratisk vinner i 2012 Demokratisk vinner i 2016

Arkansas Antall valgmenn 6 Avgjort, Trump vant Biden: 417 740 stemmer Trump: 755 585 stemmer Grafen viser opptalte stemmer. Staten er avgjort selv om ikke alle stemmene er talt opp. Fakta om Arkansas Antatt republikansk. Bill Clinton var guvernør i 12 år. USAs største kalkunprodusent. Resultat 2016 33,8% 60,4% Vinner tidligere valg: Republikansk vinner i 2004 Republikansk vinner i 2008 Republikansk vinner i 2012 Republikansk vinner i 2016

Kansas Antall valgmenn 6 Avgjort, Trump vant Biden: 541 453 stemmer Trump: 744 904 stemmer Fakta om Kansas Antatt republikansk. Sterk befolkningsnedgang på landsbygda. Jordbruk. Resultat 2016 35,9% 57,5% Vinner tidligere valg: Republikansk vinner i 2004 Republikansk vinner i 2008 Republikansk vinner i 2012 Republikansk vinner i 2016

Mississippi Antall valgmenn 6 Avgjort, Trump vant Biden: 437 501 stemmer Trump: 675 197 stemmer Grafen viser opptalte stemmer. Staten er avgjort selv om ikke alle stemmene er talt opp. Fakta om Mississippi Antatt republikansk. En av de mest konservative delstatene. Mange lever under fattigdomsgrensen. Resultat 2016 39,9% 58,1% Vinner tidligere valg: Republikansk vinner i 2004 Republikansk vinner i 2008 Republikansk vinner i 2012 Republikansk vinner i 2016

Utah Antall valgmenn 6 Avgjort, Trump vant Biden: 413 355 stemmer Trump: 638 258 stemmer Grafen viser opptalte stemmer. Staten er avgjort selv om ikke alle stemmene er talt opp. Fakta om Utah Antatt republikansk. Mange mormonere og mormonerkirkens hovedsete. Mitt Romneys hjemstat (presidenkandidat for republikanere i 2012). Resultat 2016 28,4% 45,8% Vinner tidligere valg: Republikansk vinner i 2004 Republikansk vinner i 2008 Republikansk vinner i 2012 Republikansk vinner i 2016

Nebraska Antall valgmenn 5 Avgjort, Trump vant Biden: 322 427 stemmer Trump: 384 619 stemmer Grafen viser opptalte stemmer. Staten er avgjort selv om ikke alle stemmene er talt opp. Fakta om Nebraska Antatt republikansk. Ikke "winner take all". Landbruk. Resultat 2016 34,0% 60,3% Vinner tidligere valg: Republikansk vinner i 2004 Republikansk vinner i 2008 Republikansk vinner i 2012 Republikansk vinner i 2016

New Mexico Antall valgmenn 5 Avgjort, Biden vant Biden: 496 826 stemmer Trump: 400 095 stemmer Grafen viser opptalte stemmer. Staten er avgjort selv om ikke alle stemmene er talt opp. Fakta om New Mexico Antatt demokratisk. 50% med latinamerikansk bakgrunn. Ørkenstat med militære testanlegg. Resultat 2016 48,3% 40,0% Vinner tidligere valg: Demokratisk vinner i 2004 Demokratisk vinner i 2008 Demokratisk vinner i 2012 Demokratisk vinner i 2016

Vest-Virginia Antall valgmenn 5 Avgjort, Trump vant Biden: 232 502 stemmer Trump: 539 610 stemmer Fakta om Vest-Virginia Antatt republikansk. Laveste lønninger i USA. Trumps største seier i 2016. Resultat 2016 26,5% 68,7% Vinner tidligere valg: Republikansk vinner i 2004 Republikansk vinner i 2008 Republikansk vinner i 2012 Republikansk vinner i 2016

Hawaii Antall valgmenn 4 Avgjort, Biden vant Biden: 365 802 stemmer Trump: 196 602 stemmer Grafen viser opptalte stemmer. Staten er avgjort selv om ikke alle stemmene er talt opp. Fakta om Hawaii Antatt demokratisk. Lav valgdeltakelse. Lavest andel hvite i USA. Resultat 2016 62,3% 30,1% Vinner tidligere valg: Demokratisk vinner i 2004 Demokratisk vinner i 2008 Demokratisk vinner i 2012 Demokratisk vinner i 2016

Idaho Antall valgmenn 4 Avgjort, Trump vant Biden: 286 991 stemmer Trump: 554 019 stemmer Grafen viser opptalte stemmer. Staten er avgjort selv om ikke alle stemmene er talt opp. Fakta om Idaho Antatt republikansk. En av de mest konservative delstatene. Landbruksstat som dyrker 1/3 av USAs poteter. Resultat 2016 28,0% 58,6% Vinner tidligere valg: Republikansk vinner i 2004 Republikansk vinner i 2008 Republikansk vinner i 2012 Republikansk vinner i 2016

Maine Antall valgmenn 4 Avgjort, Biden vant Biden: 404 092 stemmer Trump: 330 093 stemmer Grafen viser opptalte stemmer. Staten er avgjort selv om ikke alle stemmene er talt opp. Fakta om Maine Antatt demokratisk. Ikke "winner take all". Trump vant én av fire valgmenn i 2016. Resultat 2016 47,8% 44,9% Vinner tidligere valg: Demokratisk vinner i 2004 Demokratisk vinner i 2008 Demokratisk vinner i 2012 Demokratisk vinner i 2016

New Hampshire Antall valgmenn 4 Avgjort, Biden vant Biden: 423 186 stemmer Trump: 365 277 stemmer Fakta om New Hampshire Antatt demokratisk. Stor hvit befolkning. Først ut i nominasjonsvalg. Resultat 2016 46,8% 46,5% Vinner tidligere valg: Demokratisk vinner i 2004 Demokratisk vinner i 2008 Demokratisk vinner i 2012 Demokratisk vinner i 2016

Rhode Island Antall valgmenn 4 Avgjort, Biden vant Biden: 297 073 stemmer Trump: 195 997 stemmer Grafen viser opptalte stemmer. Staten er avgjort selv om ikke alle stemmene er talt opp. Fakta om Rhode Island Antatt demokratisk. USAs minste stat. Opprinnelig bosatt av fiskere. Resultat 2016 54,9% 40,3% Vinner tidligere valg: Demokratisk vinner i 2004 Demokratisk vinner i 2008 Demokratisk vinner i 2012 Demokratisk vinner i 2016

Alaska Antall valgmenn 3 Resultat basert på 53% opptalte valgdistrikt Biden: 63 992 stemmer Trump: 118 602 stemmer Fakta om Alaska Antatt republikansk. Kun demokratisk i 1964. Store inntekter fra olje og gass. Resultat 2016 37,6% 53,3% Vinner tidligere valg: Republikansk vinner i 2004 Republikansk vinner i 2008 Republikansk vinner i 2012 Republikansk vinner i 2016

Delaware Antall valgmenn 3 Avgjort, Biden vant Biden: 295 403 stemmer Trump: 199 829 stemmer Fakta om Delaware Antatt demokratisk. Har over 50% av USAs aksjeselskaper pga. skattelover. Bidens hjemstat. Resultat 2016 53,4% 41,9% Vinner tidligere valg: Demokratisk vinner i 2004 Demokratisk vinner i 2008 Demokratisk vinner i 2012 Demokratisk vinner i 2016

Washington, D.C. Antall valgmenn 3 Avgjort, Biden vant Biden: 258 561 stemmer Trump: 14 449 stemmer Grafen viser opptalte stemmer. Staten er avgjort selv om ikke alle stemmene er talt opp. Fakta om Washington, D.C. Antatt demokratisk. USAs forbundshovedstad. Halve befolkningen er afrikansk-amerikansk. Resultat 2016 92,8% 4,1% Vinner tidligere valg: Demokratisk vinner i 2004 Demokratisk vinner i 2008 Demokratisk vinner i 2012 Demokratisk vinner i 2016

Montana Antall valgmenn 3 Avgjort, Trump vant Biden: 243 278 stemmer Trump: 340 635 stemmer Grafen viser opptalte stemmer. Staten er avgjort selv om ikke alle stemmene er talt opp. Fakta om Montana Antatt republikansk. 90% hvit befolkning. Flere militser på høyresiden oppsto her. Resultat 2016 35,5% 57,2% Vinner tidligere valg: Republikansk vinner i 2004 Republikansk vinner i 2008 Republikansk vinner i 2012 Republikansk vinner i 2016

Nord-Dakota Antall valgmenn 3 Avgjort, Trump vant Biden: 114 480 stemmer Trump: 234 845 stemmer Grafen viser opptalte stemmer. Staten er avgjort selv om ikke alle stemmene er talt opp. Fakta om Nord-Dakota Antatt republikansk. Stor tilflytting av unge med utdanning. God økonomi, oljeproduksjon. Resultat 2016 27,8% 64,1% Vinner tidligere valg: Republikansk vinner i 2004 Republikansk vinner i 2008 Republikansk vinner i 2012 Republikansk vinner i 2016

Sør-Dakota Antall valgmenn 3 Avgjort, Trump vant Biden: 150 451 stemmer Trump: 261 019 stemmer Fakta om Sør-Dakota Antatt republikansk. 15% med norsk avstamning, 10% urfolk. Bare Alaska har stemt republikansk oftere. Resultat 2016 31,7% 61,5% Vinner tidligere valg: Republikansk vinner i 2004 Republikansk vinner i 2008 Republikansk vinner i 2012 Republikansk vinner i 2016

Vermont Antall valgmenn 3 Avgjort, Biden vant Biden: 242 805 stemmer Trump: 112 688 stemmer Fakta om Vermont Antatt demokratisk. USAs mest venstrevridde delstat. Hjemstaten til Bernie Sanders (D). Resultat 2016 61,2% 32,6% Vinner tidligere valg: Demokratisk vinner i 2004 Demokratisk vinner i 2008 Demokratisk vinner i 2012 Demokratisk vinner i 2016

Wyoming Antall valgmenn 3 Avgjort, Trump vant Biden: 73 445 stemmer Trump: 193 456 stemmer Grafen viser opptalte stemmer. Staten er avgjort selv om ikke alle stemmene er talt opp. Fakta om Wyoming Antatt republikansk. Delstaten med færrest innbyggere i USA. Hjemstaten til tidl. visepresident Dick Cheney (R). Resultat 2016 22,5% 70,1% Vinner tidligere valg: Republikansk vinner i 2004 Republikansk vinner i 2008 Republikansk vinner i 2012 Republikansk vinner i 2016

NRK erklærer automatisk en delstat som avgjort når Associated Press har «callet» resultatet i delstaten. Dersom et eller flere amerikanske nettverk caller en stat før AP, kan NRK etter en redaksjonell vurdering erklære staten for avgjort. Hvorfor er tallet 270 så viktig? Tilbake til toppen Amerikanerne stemmer ikke direkte på en presidentkandidat, men på valgmenn. Det er til sammen 538 valgmenn fordelt på alle de 50 delstatene og for å få flertall må man minst ha 270 av deres stemmer for å vinne valget. 538/2 = 269 → 270 = flertall Valgmennene (og kvinnene) har én stemme hver og alle stemmer på den kandidaten som har fått flertall i staten. Hvor mange valgmenn hver delstat har, avhenger av folketallet i delstaten. California, med flest innbyggere, har 55 valgmenn, og delstatene med lavest folketall har bare tre.

Samtidig sier Donald Trump og hans nære medarbeidere at de vil gå rettens vei for å utfordre valgresultatet i flere delstater.

Trump har tidligere sagt han vil involvere høyesterett. Men det kan ta tid. En slik prosess må begynne i lavere rettsinstanser. Og høyesterett vil kreve håndfaste bevis, sier jusprofessor Richard Briffault til BBC.

– For å nå til høyesterett må de ha en sak som berører grunnloven. Det er svært uvanlig at valgresultater når høyesterett, og det må handle om noe beviselig alvorlig, sier Briffault.

TIL RETTEN: President Donald Trump sier han vil gå rettens vei og kommer med ubegrunnede anklager om valgfusk. Foto: Evan Vucci / AP

Derfor rapporterer ulike medier ulike tall under opptellingen

Fokuserer på vippestatene

Det er særlig i de uavklarte vippestatene at Trump og hans folk bruker energien.

I Pennsylvania handler et av søksmålene om innsyn i stemmeopptellingen. Et annet handler om å stanse opptellingen av poststemmer som kommer inn opp til tre dager etter valgdagen. Disse stemmene telles opp for seg. Hvis Biden har flertall også uten disse stemmene, vil søksmålet neppe føre fram, tror jussprofessor Richard Briffault.

Det vil trolig ta flere dager å telle opp alle stemmene i Pennsylvania.

Pennsylvania Antall valgmenn 20 Resultat basert på 87% opptalte valgdistrikt Biden: 3 088 749 stemmer Trump: 3 224 422 stemmer

Donald Trumps kampanje sier de har bedt om en nyopptelling i Wisconsin, på grunn av «avvik observert valgdagen». Det er usikkert om dette vil skje, siden det sjelden blir nyopptelling før alle stemmene er ferdig opptalt. Fristen for dette er 17. november.

Jusprofessor Richard Briffault sier til BBC at det var en nyopptelling i Wisconsin i 2016, og at det endret «rundt hundre stemmer».

– En nyopptelling handler ikke om å utfordre lovligheten av stemmene. Det handler om å forsikre seg om at opptellingen er riktig, sier Briffault.

I Michigan, som Donald Trump vant med 10.700 stemmer i 2016, har Trump annonsert et søksmål for å stanse tellingen. Da søksmålet ble levert 4. november, var 96 prosent av stemmene allerede talt opp. Biden er utropt til vinner i delstaten.

Delstaten gjør automatisk nyopptelling hvis det er mindre enn 2000 stemmer som skiller de to kandidatene. Slik er det ikke nå.

Michigan Antall valgmenn 16 Resultat basert på 99% opptalte valgdistrikt Biden: 2 787 544 stemmer Trump: 2 637 173 stemmer

I Georgia har Republikanere saksøkt et fylke i delstaten med krav om å sette opptellingen på pause. Dette skyldes påstander om problemer med poststemmene. De har bedt en dommer om å sette stemmesedlene som kom inn etter valgdagen til side.

Georgia Antall valgmenn 16 Resultat basert på 100% opptalte valgdistrikt Biden: 2 414 781 stemmer Trump: 2 432 925 stemmer

I tillegg er det flere søksmål mot regelendringer som har gjort det lettere å stemme, på grunn av pandemien. Trump har flere ganger kommet med beskyldninger om juks.

Det er ikke noen bevis på at valgfusk har vært et problem de siste årene eller i årets presidentvalg.

Andre søksmål skyldes den politiske prosessen. Flere steder har guvernører godkjent endring av reglene uten å ha med seg delstatsforsamlingene. Dette mener Trump og hans folk er ulovlig.

Flertall i Høyesterett

Jennifer Bailey er professor i statsvitenskap ved NTNU. Hun mener at Trump undergraver legitimiteten til USAs demokratiske system.

– Han kan prøve å hale dette ut så lenge han kan, men til syvende og sist må han gå av. Da er spørsmålet hva Trumps tilhengere og partifeller kommer til å gjøre. Uansett hva han gjør, er han ikke president etter 20. januar, sier Bailey.

Hun snakker om hva som må skje hvis Biden skulle få flest valgmenn og dermed vinne valget.

Donald Trump har utnevnt tre av ni høyesterettsdommere. Seks av de ni er utnevnt av republikanske presidenter. Det betyr ikke at de nødvendigvis vil dømme Trumps vei. Høyesterett er siste instans i en rekke domstoler. Det er høyesterett selv som bestemmer hvilke saker den vil behandle.

Flere analytikere forventer en mer aktiv høyesterett, fordi den før presidentvalget behandlet en sak om Pennsylvanias poststemmer. De besluttet at poststemmene kan telles inntil tre dager etter valgdagen. Tradisjonelt sett har retten latt delstatene avgjøre slike saker.

Husker Florida

– Det er viktig å huske på at denne type søksmål ikke er uvanlige, men at de sjelden kommer helt til Høyesterett eller påvirker resultatet i særlig grad, påpeker professor Richard Briffault.

Unntaket er valget i 2000, mellom demokraten Al Gore og republikaneren George W. Bush.

Da var marginene så små i Florida at det gikk til en ny opptelling av stemmene i ett distrikt. Høyesterett grep inn og stanset gjenopptellingen. Til slutt vant Bush i Florida, og dermed USA. Han hadde rundt 600 stemmer mer enn Gore i Florida.