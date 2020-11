Valgdagsmåling: Ni av ti amerikanere er trygge på at delstaten teller stemmene riktig

Bare timer før de første resultatene fra USA-valget er ventet, offentliggjør Edison Research en valgdagsmåling som tar for seg hvilke temaer amerikanske velgere er mest opptatt av.

I målingen sier ni av ti velgere at de har tro på at deres delstat klarer å telle opp stemmene riktig.

I den viktige vippestaten Florida, der stemmene måtte telles for hånd i 2000, sier halvparten at de er «veldig trygge» på at deres stemme blir håndtert på en riktig måte. Fire av ti er» ganske sikre».

De siste dagene har kandidatene reist rundt for å sikre stemmer, særlig i vippestatene. Ifølge målingen hadde imidlertid syv av ti bestemt seg for hvilken kandidat de skulle stemme på allerede før september.

Det er verdt å nevne at Edison-målingen er foretatt fysisk blant velgere ved valglokalene, noe som trolig preger resultatene. Flertallet av republikanske velgere har sagt at de vil møte opp for å stemme på valgdagen for å stemme. Langt flere demokrater har forhåndsstemt.

Koronavirus og økonomi viktig

Ifølge valgdagsmålingen var koronaviruset og økonomien de viktigste politiske temaene for omtrent halvparten av velgerne som avga stemme på valgdagen.

To av ti svarer at koronaviruset er den viktigste enkeltsaken for dem når de skal velge president. Tallet kan sies å være overraskende lavt, gitt at flere enn 9,4 millioner personer er smittet i USA. Flere enn 230.000 er døde.

Fire av ti spurte mener USAs innsats for å håndtere koronasituasjonen har vært svært dårlig, ifølge målingen.

Halvparten av velgerne i Florida mener at den nasjonale håndteringen av koronapandemien har vært ganske dårlig eller svært dårlig.

Syv av ti beskriver det å bruke munnbind i offentligheten er viktig for folkehelsen. Tre av ti ser det som et personlig valg.

Uenige om hva som er viktigst

Målingen speiler også splittelsen blant velgerne når det gjelder hvilke temaer man vurderer som viktigst.

Blant velgerne som har stemt på Trump trakk flest frem økonomien, mens de som hadde gitt sin stemme til Biden mente korona-situasjonen var det viktigste for dem.

Målingene viser at det er en overvekt blant amerikanerne som mener at det er viktigere å håndtere koronaviruset på en skikkelig måte, selv om det skader økonomien.

Fire av ti mener at økonomien er viktigere, selv om det forsinker arbeidet med å hindre smittespredning.

CNN-måling: Stemmer først og fremst mot Trump

I tillegg til Edison Research-målingen, har CNN gjennomført sin egen valgdagsmåling. Denne inkluderer også velgere som har stemt på forhånd.

Fire av fem velgere som svarer at de stemmer på president Donald Trump, sier at de først og fremst stemmer for kandidaten, skriver CNN.

Det gjør også to av tre Biden-velgere, men resten stemmer på Demokratenes kandidat fordi de er imot Trump.

Omtrent en tredjedel svarte at økonomi viktigst for dem. En av fem svarte like rettigheter, og en av seks svarte håndtering av koronapandemien.

Rundt en av ti oppga helsepolitikk, kriminalitet og vold som viktige saker. Selv om flere oppgir økonomi som viktigere enn koronaviruset, svarer et knapt flertall at det første som må prioriteres er å få kontroll på virusspredningen i landet.

Roligere enn ventet

Donald Trump har bedt sine støttespillere følge med om alt går riktig for seg og Joe Biden har advart om kaos. Likevel ser valgdagen i USA foreløpig ut til å ha gått roligere for seg enn fryktet.

Med rekordmange forhåndsstemmer avgitt har ikke så mange som vanlig møtt opp på valgdagen. Det til tross for at det er ventet en av de høyeste oppslutningen rundt et amerikansk presidentvalg.

Både New York Times og Washington Post direkterapporterer gjennom valgdagen. Så langt meldes det om rolige forhold, for eksempel i Minneapolis.

– Køene er korte og folk får stemt. Så langt er vi ikke bekymret, sier Grace Wachlarowicz, som har ansvaret for valget i byen der George Floyd ble drept i sommer.

I Detroit, en av mange byer der nasjonalgarden er satt i beredskap, var det også forventet bråk. Så langt har det også gått stille og rolig for seg der.

– Alle valgdager har sine utfordringer, men alt sett under ett, så går alt fint for seg her nå, sier Aghogho Edevbi, leder for All Voting is Local, som organiserer valget i Michigan, til Washington Post.

Det har vært enkelte unntak. En Trump-supporter ble arrestert av politiet ved et valglokale i Nord-Carolina etter at han dukket opp med Trump-hatt, militærstøvler og et våpen, melder New York Times.

Amerikanske myndigheter er forberedt på uro i forbindelse med valget. Så langt har Nasjonalgarden beordret ut 3600 soldater til mange av landets delstater, melder The Hill. De kan på kort varsel settes inn hvis det oppstår bråk.

Fox News melder om at Chicago er et sted de forbereder seg på bråk.

– Vi har bare forsikret oss om at Nasjonalgarden er klare, sier guvernøren i Illinois, J.B Pritzker til Fox.

Litt poststemme rot

Det har også vært mye fokus på forhåndsstemmer og poststemmer i dette valget. Så langt har det kommet inn to saker som myndighetene ser nærmere på.

I Nevada har Republikanerne bedt delstatens høyesterett om å stoppe tellingen av noen poststemmer for å vente på en avgjørelse fra en lavere rettsinstans om hvor vidt signaturene på stemmesedlene kan verifiseres av en maskin eller om det må gjøres manuelt.

Det amerikanske postvesenet har også valgt ikke å følge en anmodning fra en føderal dommer om å hastebehandle poststemmer. De har istedenfor valgt å forholde seg til sine egne interne tidsfrister.