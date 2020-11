Etter at det ble klart at Joe Biden vant valget foran president Donald Trump, valgte humorprogrammet å sette sitt eget preg på seierstalen hans.

Med skuespillerne Jim Carrey som Joe Biden og Maya Rudolf som Kamla Harris, gikk de på podiet og «takket nasjonen» for valgseieren.

– Tusen takk Amerika, kan du tro det. Jeg kan ærlig talt ikke gjøre det. Det er så lenge siden noe godt skjedde, startet Jim Carrey sin parodi med.

Laster Twitter-innhold Kunne ikke laste innhold, men du kan gå til twittermeldingen.

Men programmet parodierte ikke bare takketalen til den kommende presidenten og hans visepresident.

Også Donald Trump, som fortsatt er president frem til 20. januar, ble parodiert. Trump har ennå ikke holdt noen tale etter at det ble kjent at han tapte valget. Han har imidlertid tvitret en hel del, og holdt en pressekonferanse i Det hvite hus før Biden var erklært som vinner.

Men det stoppet ikke Saturday Night Live og skuespiller Alec Baldwin, som spiller Trump.

– Takk for at dere kom for å se seierstalen min i kveld, som alle vet så ble jeg gjenvalgt som president i USA, sa Baldwin under hans parodi.

Laster Twitter-innhold Kunne ikke laste innhold, men du kan gå til twittermeldingen.

Saturday Night Live, som består for det meste av sketsjer som parodierer amerikansk kultur og politikk, er et direktesendt underholdningsprogram. Programmet har gått på NBC siden 1975 og har vunnet rundt 80 priser, deriblant 45 Emmy-priser.