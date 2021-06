Det er ventet en enorm økning i flyavganger denne sommeren.

Hundrevis av langtidsparkerte fly skal snart på vingene.

Flyselskapene må være fokusert på at «en liten tue kan velte et stort lass»; små insekter kan bli et mareritt og forsinke en trygg retur for mange fly.

Insekter i rør

Det er flere eksempler på hvordan langtidslagrede fly er utsatt for insekter som har tatt seg inn i systemene slik at både fartsmåler og høydemåler ikke virker.

Nettstedet til flyentusiaster i OPS Group viser til farlige hendelser der piloter har forsøkt å ta av i fly der instrumentene ikke har virket på grunn av insekter som har blokkert vitale områder.

Disse flyene har stått parkert på flyplassen i Sevilla i Spania siden 21 mars i fjor. Motorer og andre vitale deler er tildekket. Er det nok til å holde insekter på avstand? Foto: Miguel Morenatti / AP

Nyhetsbyrået Reuters melder om episoder der fly har måttet avbryte avgangen på grunn av at insekter har bygget reir i såkalte pitotrør.

For at instrumenter inne i flyet skal virke, må de få korrekt informasjon fra utsiden av flyet.

Under nesen på flyet, eller under vingene, er det noen L-formede små rør som stikker ut for å fange opp informasjon fra utsiden av flykroppen.

Disse rørene som stikker ut fra flykroppen er «flyets akilleshæl».

Selv om åpningen på disse pitotrørene er tildekket med en hette under lagring, klarer insekter likevel å trenge seg inn.

Under pandemien har insekter av ymse slag hatt god tid på seg til å trenge langt inn i flykroppen.

Avbrøt takeoff to ganger

Det fikk blant annet et Wizz-air fly av typen Airbuss A321 erfare sist sommer.

Flyet ble parkert kort tid etter at pandemien rammet en hel verden.

Etter 12 uker på bakken, skulle flyet ta av fra flyplassen i Doncaster 16.juni og fortsette på en kort tur til Stansted i London.

Et passasjerfly fra Wizz Air måtte avbryte takeoff to ganger fordi fartsmåleren ikke fungerte. Det ble funnet tre larver inne i et pitotrør. Det er fare for at insekter kan skape problemer for fly som har vært lagret lenge. Flyet på bildet er fra flyplassen i Luton 1 mai i fjor. Foto: Andrew Boyers / Reuters

Selskapet Wizz Air hadde utført nødvendig vedlikehold, uten at insektene som blokkerte pitotrørene ble oppdaget.

Før avgang ble flyet også inspisert av de to flyverne.

– Ingen feil ble oppdaget, konkluderte rapporten til britiske luftfartsmyndigheter.

Da flyet taxet i lav fart, viste fartsmåleren høy hastighet, men da flyet hadde høy fart rett før det skulle lette, viste fartsmåleren null i hastighet.

Selv etter grundig sjekk av flyet, skjedde det samme fem timer senere.

Da pilotene bestemte å avbryte takeoff, hadde flyet en fart på 120 kilometer i timen mens instrumentene viste null. De klarte å stanse flyet ved enden av rullebanen.

Flyet måtte altså avbryte take off to ganger fordi fartsmåleren ikke fungerte.

Larver til besvær

Etter to dager med grundige undersøkelser ble det funnet tre larver inne i et av pitotrørene.

– Larvene kan ha holdt til i pitotrøret mens det var parkert med hetter på rørene, skriver britiske luftfartsmyndigheter.

Disse flyene har vært lagret på flyplassen i Tulsa i USA siden 23 mars i fjor. Foto: Nick Oxford / Reuters

– Under langvarig lagring av fly kan larver ta seg inn i mekanikken som forer datasystemet, konkluderer CAA i sin rapport.

– Larvene ble ikke tatt vare på, så vi vet ikke hva slags larver det var, heter det videre i rapporten.

Flyprodusenten Airbus skal fornye manualen for vedlikehold på sine fly som blir langtidslagret, skriver nettstedet til OPS Group.

Uten sidestykke

Pandemien traff en hel verden og førte til en bråstopp i etterspørsel etter flybilletter.

17.000 fly, rundt 70 prosent av alle fly i verden, er parkert ett eller annet sted.

Tre utgaver av gigantflyet Boeing-747 jumbojet er langtidsparkert på flyplassen i Frankfurt. De ble satt der 20. april i fjor. Foto: Michael Probst / AP

Mange selskaper hadde kort tid på seg til å ordne logistikken rundt det å langtidslagre så mange fly.

– Vi befinner oss i et helt nytt territorium. Flyindustrien må ta steg for å minske risiko og må være forberedt på det uventede, sier Kate Seaton som er flyekspert i selskapet HFW i Singapore til Reuters.

– På grunn av covid-19 er det så enormt mange fly som er lagret på en gang. Det betyr at noen av flyene vil havne på steder som ikke er ideelle eller uten passende teknisk personell og utstyr, sier Sonya Brown til nettstedet Newsroom.

Brown er flyekspert ved UNSW Engineering i Australia.

Tusener av fly er langtidslagret på såkalte «flykirkegårder» i områder der det er ørken. Klimaet der er bra for å unngå rust.

Blant de største er en «flykirkegård» i Arizona i USA og en nær Alice Springs i Australia.