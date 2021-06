Pandemien gjør at hele flyindustrien er nede for telling. Rundt 70 prosent av flyene i verden står på bakken.

Airbus har sendt ut «dusinvis» av varsler om mulig rettssak til flere flyselskap som nekter å betale for bestilte fly.

Den siste striden gjelder Qatar Airways.

Airbus mener at Qatar Airways trenerer levering av bestilte fly. Flyprodusent og flyselskapet truer hverandre med rettssak, skriver Reuters.

Airbus mener selskapet legger hindringer i veien for å slippe å betale for ferdige fly. Flyprodusentene er avhengig av å få betalt for fly som er bestilt.

Klager på maling

Det pågår en strid mellom sjefen for Qatar Airways, Akbar al-Baker og sjefen for Airbuss, Guillaume Faury. Sistnevnte vil levere ferdige fly, førstnevnte skal ikke være like villig til å ta imot og betale for flyene. Foto: Stringer / AFP

Flyprodusenten skal være mektig oppgitt over Qatar, som nå klager over kvaliteten på malingen på de nye A350-flyene.

Flere flyanalytikere og eksperter som Reuters har snakket med, mener Qatar bevisst forsøker å trenere leveringen av flyene.

Qatar Airways på sin side nekter for at selskapet legger hindringer i veien for å slippe å ta imot og betale for fly de ikke lenger trenger.

Sjefen i Qatar, Akbar Al Baker, har kritisert Airbus, men ønsker ikke å gå i detalj om krangelen. Diskusjonen omkring kvalitet på malingen på A350-flyene skal være det siste i en rekke av kontroverser omkring kvalitetskontroll, sier Reuters kilder.

– Vi er i konstant kontakt med våre kunder. Vi holder innholdet konfidensielt, sier en representant for Airbus.

Det pågår en strid mellom Airbus og Qatar Airways om levering og betaling av nye A-350 fly. Bildet viser det første A-350 flyet levert til Qatar 20. februar, 2018. Foto: Pascal Pavani / AFP

«Flykirkegårder»

Rundt 17.000 passasjerfly er parkert på grunn av pandemien. Da viruset traff en hel verden, lå det an til å bli et gedigent logistikk-mareritt for flyindustrien.

Men det at såkalte flykirkegårder har ekstra kapasitet, gjorde situasjonen bedre enn fryktet.

For flyselskapene er det billigere å lagre flyene på «flykirkegårder» enn på flyplasser, skriver The National News i De forente arabiske emirater.

Det er steder der fly ble pensjonert for godt. Men på grunn av pandemien blir selv nye fly plassert der.

De største «flykirkegårdene» befinner seg i ørkenområder i USA. British Airways og australske Qantas har parkert sine «jumbojets», Boeing-747, i ørkenen Mojave i USA.

Singapore Airlines har parkert sine største fly på flykirkegården i Alice Springs i Australia, også det er i et ørkenområde.

For å hindre at fly utsettes for rust, er ørkenområder det ideelle for langvarig lagring av fly.

Det britiske selskapet eCube Company driver derimot flykirkegårder i Wales og i Spania. Rundt 250 fly er lagret der.

Flere selskap gjør bra forretning ved å leie ut plass til lagring av fly. Mange selskaper har parkert sine fly her i Azereix i Frankrike. Foto: Lionel Bonaventure / AFP

Flertallet av flyselskaper har parkert sine passasjerfly på vanlige flyplasser verden rundt.

Flyplassen som egner seg best skal være Victorville i California som har plass til 500 fly.

Lufthansa har parkert de fleste av sine fly i Frankfurt. Der er en rullebane er satt av til lagring.

Ikke alle selskap er like heldige som Emirates. Der er en hel flyplass til disposisjon for selskapets fly som ikke skal i luften på en stund. Det gjelder Dubai World Central Airport.

Tidlig «pensjon»?

Vanligvis blir et passasjerfly pensjonert etter rundt 25 år i luften, skriver The National News. De fleste flyene som er parkert på grunn av pandemien er ventet å fly i snitt minst ti år til.

Fordi flyselskapene har så kraftig overkapasitet, og det er ventet at det vil ta flere år før flytrafikken vil gå som normalt, vil mange fly kunne bli pensjonert tidlig.

Det at stadig flere flyselskap forsøker å slippe å ta imot og betale for nye fly, må sees med dette bakteppet.

Det er derfor ventet enda mer konflikt mellom flyprodusenter og -selskaper i tiden som kommer.