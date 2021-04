Lufthansa, British Airways og Air France sto til sammen for utslipp på 51,88 millioner tonn CO₂ i 2019.

Det går frem av en oversikt lagt frem av den europeiske miljøorganisasjonen Transport and Environment (T & E).

Det er første gang en oversikt over flyselskapenes totale utslipp legges frem etter at T & E har fått tilgang til tallene og presentert dem samlet.

Utslippene fra de tre selskapene er litt mer enn de totale norske utslippene på 50,3 millioner tonn CO₂ samme år.

Betaler ikke CO₂-avgifter.

Sammen med British Airways er Lufthansa og Air France selskapene i Europa med størst CO-utslipp.

Oversikten fra T & E viser at de tre store selskapene ikke betaler avgifter for det aller meste av utgiftene.

British Airways betaler bare CO₂-avgift for 14 prosent av utslippene og tallene er ikke mye høyere for Air France (17 prosent) og Lufthansa (23 prosent).

De tre selskapene er også de som har mottatt mest statlig støtte under koronapandemien.

Totalt står de tre for over 175 milliarder kroner i statsstøtte, nesten halvparten av den totale støtten.

Statlig støtte til europeiske flyselskap Flyselskap Land Støtte (millioner kroner) Klima- og utbyttekrav Type støtte Total 384.278 Kilde: T&P Lufthansa Tyskland 69.560 Ikke utbytte Lån/Delvis overtakelse Air France/KLM Frankrike 81.222 Ikke utbytte i 2020 Delvis overtakelse, lån og lånegaranti Air France/KLM Nederland 34.577 Ingen Lån og lånegaranti TUI-gruppen Tyskland 38.858 Ikke utbytte Lån IAG - British Airways Storbritannia 25.963 Ingen Lån Lufthansa/Swiss Sveits 14.440 Ikke utbytte Lån TAP Portugal 12.203 Ingen Lån SAS Dan/Sve 11.492 Ingen Kredittgaranti Finnair Finland 12.580 Ingen Kredittgaranti, lån, rekapitalisering IAG - Iberia Spania 7973 Ingen Lån Easy Jet Storbritannia 22.780 Ikke utbytte Lån Ryan Air Irland 6814 Ingen Lån Lot Polen 6610 Ingen Lån og rekapitalisering Condor Tyskland 5593 Ingen Lån Lufthansa - Austria Østerrike 4576 Ikke utbytte eller bonuser. Klimakrav Statsstøtte og lån Air Europa Spania 4576 Ingen Ikke avklart Wizzair Ungarn 3498 Ingen Lån Flyselskaper i Sverige Sverige 3233 Ingen Lånegarantier Alitalia Italia 3020 Ingen Statsstøtte Lufthansa - Brussel Belgia 2949 Ingen Lån Norwegian Norge 2817 Ingen Lånegaranti IAG - Vueling Spania 2644 Ingen Lån Air Baltic Latvia 2542 Ingen Rekapitalisering Widerøe og andre i Norge Norge 1231 Ingen Lånegaranti Andre 5613

Er ikke satt klimakrav

Til tross for de enorme summene i statsstøtte, er det så å si ikke satt krav om at flyselskapene kutter i utslippene til gjengjeld.

Frankrike og Østerrike er de eneste landene som har innført noen CO₂-tiltak i forbindelse med statsstøtten.

I forbindelse med en redningspakke i mai i fjor, krevde myndighetene at Air France kutter 50 prosent i CO₂-utslippene på innenriksflygingene sine innen 2024.

I praksis betød det at selskapet måtte slutte med alle flyruter der det var mulig å ta tog på under 2,5 timer.

Sist fredag vedtok den franske nasjonalforsamlingen å lovfeste 2,5-timerskravet. Det innebærer at ruter som Paris-Lyon og Paris-Bordeaux ikke vil ha fly.

Østerrike har innført en spesialskatt på flyreiser under 350 kilometer og forbyr flyreiser der tog på under tre timer er et alternativ, skriver T & E

Østerrike er et lite land med få innenriksflyginger, så det er uklart hvor stor effekt de nye reglene vil få.

Burde brukt støtten til å stille krav

Det er hverken CO₂-avgift eller moms på flydrivstoff på internasjonal luftfart fordi det ikke er noen internasjonal avtale om hvordan slike avgifter skal innføres.

Transport and Environment krever nå at europeiske land bruker statsstøtten til å sette krav til flyselskapene.

De vil ha innført en plan for hvordan selskapene skal redusere CO₂-utslippene.

En slik plan vil både fjerne gratis CO₂-kvoter for selskapene, innføre forskjellige skatter og avgifter og gi støtte til utviklingen av utslippsfrie former for drivstoff.

– Etter å ha øst penger utover flyselskapene i 12 måneder til flyselskapene, må regjeringene nå endre fokus og satse på å gjøre industrien grønnere, sier ansvarlig for luftfart i T & E, Andrew Murphy.