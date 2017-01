Slik kan Trumps drøm om en Mexico-mur bli virkelighet

Donald Trump har gjentatte ganger lovet den amerikanske befolkningen at Mexico kommer til å betale for den massive grensemuren som skal bygges ved USAs sørlige grense.

I går foreslo Trump en alternativ løsning, en import-skatt på 20 prosent på all import fra Mexico.

Dette forslaget kan være en del av en omfattende skattereformpakke som Trump og Kongressen sammen skal bli enige om, opplyste Det hvite hus. Senere har representanter fra Trump-administrasjonen uttalt at en import-skatt vil være én av de mulige måtene for å finansiere muren.

Fortsatt er mange spørsmål ved Trumps «great wall» ubesvart. Kommer Mexico til å betale regningen eller blir det amerikanerne som må betale regningen? Hvor mye vil den koste? Er muren i det hele tatt lovlig?

PRESIDENTORDRE: Her skriver Donald Trump under på dokumentet som slår fast at muren mot Mexico skal bygges. – En nasjon uten grenser er ikke en nasjon, sa Trump etter signeringen var unnagjort. Foto: NICHOLAS KAMM / AFP

Hvordan skal muren finansieres?

Det hvite hus uttalte tidligere at Kongressen ville innføre en skatt på 20 prosent på import fra alle land som har et handelsoverskudd med USA.

Med andre ord, land som selger flere varer og tjenester til USA enn de kjøper fra amerikanerne, ifølge AP.

GJERDE: Langs store deler av grensen mellom USA og Mexico er det i dag gjerder som skiller de to landene, som her ved El Nido del Aguila. Foto: MARIO VAZQUEZ / AFP

Ideen er å få markedet balansert slik at amerikanske selskaper skal avstå fra å importere.

Denne ideen går til tider hånd i hånd med planen til republikanerne i Representantenes hus som kalles border adjustment, eller grensejusteringer. Denne planen innebærer at USA ikke vil skattlegge amerikanske selskapers eksporter, men vil skattlegge importer.

Ifølge planen til republikanerne vil skatten gjelde varer og tjenester som blir solgt og konsumert i USA, skriver Politico.

Dette skal etter planen skape inntekter for over én milliard dollar. I utgangspunktet skulle inntektene brukes for å senke skattesatsene for amerikanske selskaper, men republikanerne sier inntektene også kan brukes til å betale for muren.

Trump har derimot uttalt at han ikke liker planen til sine partifeller i Representantenes hus, men foretrekker sin egen plan.

MEST PASSERTE GRENSE: Grensen mellom USA og Mexico løper fra Mexicogulfen i øst til Stillehavet i vest. Grensen er verdens mest passerte grense. Den passeres av rundt 350 millioner personer i året. Foto: DAVID MCNEW / AFP

Dyrere produkter fra Mexico

Hva vil en eventuell import-skatt bety for amerikanerne?

Jo, produkter fra Mexico vil bli dyrere, skriver AP.

USA I MEXICO: General Motors er et av de amerikanske selskapene som har bygget fabrikk i Mexico, som her i Villa de Reyes, utenfor San Luis Potosi. Foto: Rebecca Blackwell / AP

USA importerer blant annet biler, briller og flere grunnleggende dagligvarer fra sin nabo i sør.

Ifølge Washington Post vil amerikanere måtte kjøpe mellom 20 og 25 milliarder avokadoer for å betale for muren, etter import-skatten er implementert. I 2014 ble rundt 3,4 milliarder avokadoer importert inn til USA.

Administrerende direktør i Toyota i Nord-Amerika har uttalt at en Toyota Camry vil bli rundt syv til åtte tusen kroner dyrere.

Forslaget om å fjerne skatt på eksporter blir selvfølgelig støttet av amerikanske selskaper som lever på å eksportere varer.

Planen om å innføre en importskatt vil likevel kunne være utfordrende for amerikanerne.

Importører, inkludert store selskaper som driver med forbrukerelektronikk, sier at høyere priser for meksikanske produkter kan skade salget. Det kan betyr færre amerikanske arbeidsplasser.

Store forhandlere som Wal-Mart kan også rammes på grunn av høyere skatter, som igjen vil drive prisene opp.

MAT: Amerikanerne importerer en rekke varer fra Mexico. Blant annet elektronikk, biler, frukt og grønnsaker, og andre dagligvarer. 85 prosent av avokadoen i USA importeres, hovedsakelig fra Mexico. Foto: RONALDO SCHEMIDT / Afp

Kommer Mexico til å betale?

Et ubesvart spørsmål er om det blir meksikanerne som kommer til å betale for grensemuren.

USA kan hente inn noe av det som trengs for å bygge muren ved å endre skatte- og handelspolitikken med Mexico. Men pengene vil da ikke nødvendigvis komme fra meksikanske skattebetalere eller den meksikanske regjeringen.

Ved å endre skatte- og handelspolitikken er de første som vil rammes bli selskaper som eksporterer fra Mexico, disse kostnadene vil trolig bli gitt videre til forbrukerne, skriver AP.

Og dette vil til syvende og sist føre til at den jevne amerikaner sitter igjen med regningen.

Trump har uttalt at han synes det er akseptabelt å få tilbakebetalt muren på et senere tidspunk. Det viktigste er – ifølge ham – å begynne byggingen umiddelbart.

UTFORDRING: Hvor muren skal gå kan være en utfordring. Elven Rio Grande går nemlig langs grensen mellom USA og Mexico, som her ved McAllen i delstaten Texas. Foto: JOHN MOORE / Afp

Kan dekke kostnadene av muren

Det er ikke klart hvor mye Trumps mur vil koste. Flere har estimert at den vil ende opp med å koste opp mot 15 milliarder dollar (ifølge Washington Post vil muren koste 25 milliarder dollar), eller vel 125 milliarder kroner.

Ved å innføre en importskatt på 20 prosent vil myndighetene sannsynligvis innkassere det som trengs for å bygge muren.

For ifølge republikanerne i Representantenes hus forventer de å kreve inn langt mer enn de 125 milliardene i løpet av det første året – noe de selv hevder vil være nok til å betale for byggingen av muren.

TIL TAKET: Det er mange ubesvarte spørsmål om muren mot Mexico. En ting har Trump gjort klart, den skal bli høy. Du trenger javascript for å se video. TIL TAKET: Det er mange ubesvarte spørsmål om muren mot Mexico. En ting har Trump gjort klart, den skal bli høy.

Kan bli avvist

NEI TAKK: Mexicos president Enrique Pena Nieto har gjort det klart at Mexico ikke vil betale for muren langs grensen. Foto: HO / AFP

USA har en rekke forpliktelser gjennom NAFTA (North American Free Trade Agreement) og Verdens handelsorganisasjon (WTO). Det er ganske sannsynlig at Mexico vil utfordre en ny skatt som rammer økonomien i landet.

Men, Trump har sagt at han vil reforhandle NAFTA. Mexico, derimot, har ingen forpliktelser til å myke opp avtalen for Trumps skyld. Det er også andre land som kan stille seg imot, hvis produktene og tjenestene rammes.

Sjeføkonom Mark Zandi i Moodys Analytics har sagt at forslaget fra Trump og republikanerne egentlig er å regne som en tariff, som vil bli avslått av WTO hvis den blir rettet mot Mexico.

«Store økonomiske fordeler»

Det hvite hus sier at å innføre en importskatt vil øke amerikanske lønninger, hjelpe amerikanske bedrifter, forbrukere og føre til «store økonomiske fordeler».

GRENSEKONTROLL: Det er ikke lett å komme seg over grensen mellom USA og Mexico. Her er grensevakter på patrulje avbildet nær McAllen i Texas. Foto: JOHN MOORE / AFP

Uansett kan usikkerhet i handelsforholdet mellom USA og Mexico få store ringvirkninger på verdensøkonomien.

Mexico blir bare slått av Kina når det gjelder eksport til storebror i nord.

USA importerte varer for rundt 271 milliarder dollar fra Mexico i løpet av de elleve første månedene i 2016, ifølge handelsdepartementet i USA.

USA hadde også et handelsunderskudd på nesten 60 milliarder dollar.

«Mucho trist»

Til tross for at flere republikanere har vært positive til importskatten Trump vurderer å innføre, møter han motstand innad i sitt eget parti.

På Twitter gikk et medlem av Representantenes hus og republikaner Justin Amash ut og kritiserte forslaget. Han sa forslaget vil ende opp med å bli «en skatt mot amerikanere for å betale for muren».

Laster Twitter-innhold Kunne ikke laste innhold, men du kan gå til twittermeldingen.

Lindsey Graham, som er senator fra Sør-Carolina, tok også fingrene fatt og skrev at «alle politiske forslag som øker prisene på Corona, tequila eller margaritas vil være en dårlig idé», eller «Mucho Sad», som han kalte det.

Laster Twitter-innhold Kunne ikke laste innhold, men du kan gå til twittermeldingen.

Også Wilbur Ross, mannen Trump har valgt som handelsminister, har avvist ideen om å bruke tariffer. Tradisjonelt har Det republikanske partiet vært for frihandel.