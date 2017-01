Raser mot Trumps anti-abortlov

– De medisinske konsekvensene av usikre aborter er livsfarlige. Myndigheter må ikke bruke politikk for å leke med livene til kvinner og jenter.

Det sier Dina Hovland, jordmor og feltarbeider for Leger Uten Grenser. Hun reagerer kraftig på gjeninnføringen av den såkalte «Mexico-City»-loven, og frykter det vil skade helsen til millioner av kvinner.

Omgitt av seks andre menn underskrev Trump presidentordren som forbyr offentlig pengestøtte til ikke-statlige organisasjoner som informerer om abort som et alternativ i sitt arbeid med seksualopplysning, helsehjelp og familieplanlegging.

USA har under Barack Obama årlig bidratt med 600 millioner dollar i slik bistand. Ingen av pengene har gått til å faktisk utføre aborter, men har blant annet gitt 27 millioner kvinner og par tilgang på prevensjonsutstyr, ifølge Huffington Post.

Mødre-dødelighet

Usikre aborter er en av fem hovedårsaker for mødredødelighet. Det står for 13 prosent av mødredødelighet verden over, ifølge Verdens helseorganisasjon (WHO).

Dødsraten er ikke så høy i USA, men Leger Uten Grenser frykter nå at mindre informasjon skal føre til flere usikre aborter.

– Det er viktig å understreke de enorme skadene denne loven vil ha for den globale kvinnehelsen og lidelsene til kvinner verden over, sier Hovland.

Hjelpeorganiasjonen CARE jobber internasjonalt for kvinners rettigheter. Generalsekretær Gry Larsen forteller at CARE er dypt bekymret over regelen, og mener den setter millioner av kvinner i livsfare.



– Når internasjonale møter om likestilling og kvinners rettigheter handler mer om å unngå tilbakeskritt enn å komme videre – ja, da har vi et problem, sier Larsen om bestemmelsen som kalles “The gag rule” på folkemunne.

- Regelen setter den globale kampen forkvinners rettigheter langt tilbake.

Må revurdere forholdet til USA

Generalsekretær i Amnesty International Norge, John Peder Egenæs mener vi er vitne til en innskrenking av kvinners reproduktive rettigheter. I bloggpost på Amnestys nettsider oppfordrer han Norge og verden til å stå opp øke sin støtte til organisasjonene som rammes av forbudet.

«(...)andre land, inkludert Norge, bør nå øke den økonomiske støtten til organisasjonene som gjennomfører globale familieplanleggingsprogram, og fortsette å være en uredd forkjemper av kvinners rett til å bestemme over eget liv, egen kropp og egen helse, inkludert kvinners rett til trygg og lovlig abort.»

– «The gag rule» er nok dessverre bare ett av mange utslag av nye policyer vi kommer til å se fra USA under Trump. Norge er nødt til å tenke nytt i sin utenriks- bidtands- og alliansepolitikk på grunn av dette, sier Egenæs til NRK.

– Med det mener jeg ikke bryte med USA, men bygge nye og styrke andre eksisterende allianser for å stå imot negative utslag av denne politikken.